Liga Campesina, tabla de goleadores

GOLEADORES PRIMERA DIVISIÓN
VEGA BRUNO S. GODOY 5
SALINAS PABLO A. PAVON 3
AMARILLO ALEXIS C78 LA VANGUARDIA 2
MIGLIOZZI GUSTAVO PIÑERO F.C. 2
DEL MORO NICOLAS C78 LA VANGUARDIA 2
MONTENEGRO GUSTAVO S. GODOY 2
LAZCA JESUS A. PAVON 2
FERRARI MARIANO I. SGTO. CABRAL 2
VICTOR RICARDO INDTE. STA TERESA 2
MARCHETI MARTIN INDTE. STA TERESA 2
CAÑETE GONZALO C78 LA VANGUARDIA 2
DESTEFANO PABLO I. SGTO CABRAL 2
ARAMBURU SANTIAGO I. SGTO. CABRAL 2
BENITEZ ORLANDO S. GODOY 2
ANTONINI PABLO I. SGTO. CABRAL 1
RECALDE ALEJANDRO A PAVON 1
ROTTIGNI MAXIMILIANO A PAVON 1
FACHETTI ROMAN I. SGTO CABRAL 1
RAITI GUSTAVO INDTE. STA TERESA 1
ROMANO ALEXIS INDTE. STA TERESA 1
CORRALES ALEXIS PIÑERO F.C. 1
GONZALEZ JONATAN INDTE. STA TERESA 1
SUÑER CARLOS ALBERTO PIÑERO F.C. 1
ORELLANO AGUSTIN PIÑERO F.C. 1
PANERO MAURO A. PAVON 1
CORDOBA FEDERICO I. SGTO. CABRAL 1
BORRAZ FRANCO C78 LA VANGUARDIA 1
GOMEZ DIEGO C78 LA VANGUARDIA 1
SALINAS PABLO A. PAVON 3
AMARILLO ALEXIS C78 LA VANGUARDIA 2
MIGLIOZZI GUSTAVO PIÑERO F.C. 2
DEL MORO NICOLAS C78 LA VANGUARDIA 2
MONTENEGRO GUSTAVO S. GODOY 2
LAZCA JESUS A. PAVON 2
FERRARI MARIANO I. SGTO. CABRAL 2
VICTOR RICARDO INDTE. STA TERESA 2
MARCHETI MARTIN INDTE. STA TERESA 2
CAÑETE GONZALO C78 LA VANGUARDIA 2
DESTEFANO PABLO I. SGTO CABRAL 2
ARAMBURU SANTIAGO I. SGTO. CABRAL 2
BENITEZ ORLANDO S. GODOY 2
ANTONINI PABLO I. SGTO. CABRAL 1
RECALDE ALEJANDRO A PAVON 1
ROTTIGNI MAXIMILIANO A PAVON 1
FACHETTI ROMAN I. SGTO CABRAL 1
RAITI GUSTAVO INDTE. STA TERESA 1
ROMANO ALEXIS INDTE. STA TERESA 1
CORRALES ALEXIS PIÑERO F.C. 1
GONZALEZ JONATAN INDTE. STA TERESA 1
SUÑER CARLOS ALBERTO PIÑERO F.C. 1
ORELLANO AGUSTIN PIÑERO F.C. 1
PANERO MAURO A. PAVON 1
CORDOBA FEDERICO I. SGTO. CABRAL 1
BORRAZ FRANCO C78 LA VANGUARDIA 1
GOMEZ DIEGO C78 LA VANGUARDIA 1
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