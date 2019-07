Elías Contrera volvió y fue 12º en Marcos Juárez, sabiendo que pudo haber tenido un mejor resultado

“El viernes no pude ir al autódromo a probar y fue Luciano Bucci quien giró para chequear todo, e hizo el mejor tiempo sacándole 3 décimas a Pontoni (el ganador del domingo). El sábado en clasificación no tenía gomas nuevas y se rompió la caja. No pude cerrar una vuelta y quedé 19º. Se trabajó fuerte en el equipo y no quedó más que pensar en el domingo”, arrancó a relatar Contrera respecto de lo previo al día de competencia.



Y completó: “Largamos 10º la serie y llegamos 8º, y en la final largando 15º veníamos avanzando y después de recibir un golpe de Danilo D’Angelo se me rompió la puerta, zócalo y el escape. Entonces perdimos rendimiento y nos vinimos para atrás un poco. Pudimos completar la final y llegar 12º”.



Finalmente, analizó y agradeció: “Estoy feliz por el fin de semana que pasamos junto a Mauro Díaz, Maxi Cháves, Luciano Córdoba y mi viejo. Ya estamos pensando en Rosario. Agradezco a Grupo Prialis, Gonza Calvi, Pablo Curto, comuna de Oliveros, AB Agrimensura y a la familia Lecussan que compartimos un fin de en su motorhome, a Luciano Bucci y su equipo. Vamos por más”.



La próxima fecha será el fin de semana del 28 de julio en Rosario, tradicional escenario de la categoría pero que en esta oportunidad afrontará un trazado renovado de cuatro mil metros.









