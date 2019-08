Lifschitz confirmó que las provincias van el lunes a la Corte: "El gobierno nacional se cortó solo"

El gobernador Miguel Lifschitz participó este miércoles en la ciudad de Buenos Aires de un encuentro desarrollado en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) al que asistieron los primeros mandatarios de varias provincias argentinas, en el que se firmó un documento rechazando medidas del gobierno nacional . El mandatario santafesino confirmó que el lunes próximo se presentará un recurso ante la CorteSuprema de Justicia de la Nación para "proteger los recursos" de las administraciones provinciales."Llegamos con muchísima preocupación, al igual que el resto de los gobernadores, porque en los últimos meses, la situación de las provincias se viene deteriorando por la caída de la recaudación, la situación social y económica, la pérdida del empleo y el aumento de la pobreza", indicó Lifschitz.“Hay una coincidencia de todos los gobernadores de rechazar la quita de recursos a las provincias argentinas. Entendemos que eso es inconstitucional porque se están afectando recursos presupuestados de todas las provincias, que provienen de la coparticipación y que no pueden ser reducidos ni afectados de manera unilateral por parte del gobierno nacional sino que requerirían de un acuerdo con las provincias y un tratamiento legislativo”, añadió el mandatario santafesino.“Es por esto que vamos a exigir judicialmente, en una acción conjunta que se llevará adelante el próximo lunes, solicitarle a la Corte Suprema de Nación una medida de amparo para proteger los recursos de los gobiernos provinciales que son indispensables para garantizar los servicios fundamentales a cargo de las distintas provincias”, añadió Lifschitz.“Por otro lado, coincidimos en que si no hay una medida de reparación del gobierno nacional en relación a los recursos de las provincias, todas estarían en situación crítica para poder resolver la situación financiera de aquí a fin de año. En el caso de Santa Fe, representa alrededor de 4 mil millones de pesos de pérdida de aquí a diciembre, una cifra enorme muy difícil de absorber en un presupuesto que no preveía de ninguna manera esa situación", agregó Lifschitz.“Había mucho disgusto entre los gobernadores porque siempre que el gobierno nacional ha querido tomar medidas complejas ha convocado a los gobernadores para buscar puntos de equilibrio y acuerdo mientras que en esta oportunidad se ha cortado solo de manera absolutamente inconsulta y perjudicando de manera sustancial al conjunto de las provincias argentinas”, agregó.Finalmente, Lifschitz sugirió que “una alternativa podría ser que lo que se va a recaudar de más por retención a las exportaciones, debido al tipo de cambio actual, se distribuya entre las provincias".En el documento firmado por los gobernadores destacan como positivo que el gobierno nacional decida aplicar medidas paliativas para algunos sectores pero no así el disponer inconstitucionalmente de recursos que son parte de las provincias, tanto por el presupuesto en ejecución como por el pacto fiscal.Dado el carácter arbitrario y perjudicial de esta acción del Estado nacional que priva de los ingresos que por ley en vigencia corresponden a las provincias, las pone a éstas al borde de una grave crisis.