Pichetto: "La gente entendió que no hay riesgo con los depósitos en dólares"











Optimista por el resultado de las mismas, consideró que “después de este proceso de estabilización vamos a estar en condiciones de discutir y dar pelea en la eleccion de octubre”, a la vez que adjudicó la crisis a la “poca certidumbre” que tienen los inversores ante la posibilidad de una victoria del Frente de Todos.



“Tengo mis dudas de que se repita el escenario en las primarias. Es totalmente posible torcer el resultado e ir al balotaje”, dijo al respecto.



Además, sostuvo que ve al presidente Macri “compometido en su tarea de gobierno”.



Consultado sobre la posibilidad de que se declare la emergencia alimentaria, Pichetto pateó la pelota a las provincias. “Tiene que verse en cada distrito. Nadie conoce mas la realidad que el gobirnador que está en relación al territorio y a la gente”.









Fuente: rosario3.com

Pichetto: "La gente entendió que no hay riesgo con los depósitos en dólares"El candidato a vicepresidente se mostró optimista con las últimas medidas económicos y consideró "totalmente posible" que Macri dé vuelta la elección.Miguel Angel Pichetto, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, consideró que es “totalmente posible” dar vuelta resultado de las Paso y que la fórmula que integra con el presidente Mauricio Macri llegue al balotaje, al tiempo que consideró en vías de estabilización la situación económica: “La gente no corre a los bancos a buscar dólares. La gente entiende que no hay riesgo si tiene un depósito en dólares”.Pichetto, que estuvo en Rosario por un ecuentro en la Bolsa de Comercio, pasó por los estudios de De 12 a 14 (El Tres), donde durante una entrevista con el periodista Sergio Roulier elogió las últimas medidas de estabilización y también al ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.