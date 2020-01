La ministra Sabina Frederic en Santa Fe con Perotti y Sain para “coordinar” esfuerzos

Fuente: Rosario3.com

La titular de la cartera nacional de Seguridad visitó la capital santafesina y confirmó que hay 3 mil agentes federales en Santa Fe. Rosario lleva 22 homicidios en lo que va de 2020.La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se reunió este jueves por la mañana en Santa Fe capital con el gobernador Omar Perotti y con su par provincial, Marcelo Sain para “coordinar” esfuerzos contra la violencia e inseguridad que azotan la provincia. En los 30 días que lleva enero, ya se contaron 22 homicidios en Rosario. El último asesinato registrado en la ciudad fue este miércoles por la madrugada en la zona sureste. Tras la reunión en la Casa Gris, el gobernador destacó la importancia de “coordinar” esfuerzos entre las fuerzas federales y provinciales y entre los distintos niveles del Estado para “respetar y cuidar los esfuerzos de la comunidad”. En tanto, la ministra nacional sostuvo que la coordinación no funcionó durante la gestión macrismo y confirmó que hay tres mil agentes federales en Santa Fe.Consultado sobre el número de agente federales de refuerzo que puede recibir Santa Fe, el mandatario prefirió destacar, más allá de la cifra, “la coordinación”. “La coordinación es mucho más importante que el número”, subrayó. “No nos sirve que a alguien le sobre dos patrulleros que no saben dónde patrullar”, llamó la atención.Y prometió: “El vecino tiene que percibir que en un tiempo, (la situación) va a ir mejorando”.Con todo, se espera que unos 2.200 efectivos federales trabajen en conjunto con la policía provincial en distintos procedimientos. La semana pasada, el secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, los agente federales se encargarán principalmente de tener presencia en los "barrios calientes" de Rosario. Agregó que también harán patrullajes preventivos y participarán en operativos de saturación en algunas zonas de la ciudad.Con todo, la violencia parece no tener techo en Rosario. Este miércoles se contó el homicidio número 22 y este jueves por la madrugada se registró un ataque a balazos contra un dirigente sindical.