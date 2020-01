Mercado de pases: Altas y bajas en la Liga Deportiva del Sur

Fuente: elcorreodefirmat.com.ar

Hubo diversos movimientos de jugadores en los distintos clubes de la Liga Deportiva del Sur. Los nombres más importantes que arriban y los que no estarán en la temporada 2020.El campeón 2019, Sportivo Bombal, no contará con su goleador Diego Quiroga, quién defenderá los colores de Deportivo Berabevú en la Liga Interprovincial, ni con Sergio Checho Torres y Nicolás Giampaoli que jugarán en Racing de Villada en su retorno a la Liga Casildense. Siguen Xavi Molina, Maxi Bulleri y el arquero Iwanowski. El domingo 2 de febrero debuta ante Central Córdoba por la Copa Federación.Independiente de Bigand fue el equipo que más se reforzó. El Rojo está decidido a ir por el campeonato luego de 21 años de sequía y armó un equipo con jugadores de experiencia nacional e internacional: Juan Pablo Raponi (ex River, Atl. Chabas 2019), Leonardo Borzani (ex Rosario Central), Sebastián Bartolini (Grecia), Manuel Gómez (Unión de Álvarez) y Lucas Freggiaro (Acebal).En el resto de los clubes una de las novedades más salientes es la llegada de Román Soracio a Villa Mugueta, haciéndose cargo de Hertz , incorporando al arquero Aimetta (ex Independiente de Bigand) y además con los retornos de Ignacio Chantiri y Matias Vazquez. En Acebal vuelven dos viejos conocidos como Manuel Campos e Ignacio Roldán más la incorporación de Rodrigo Gonzalez, delantero de Unión de Álvarez.