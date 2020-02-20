FIXTURE LDDS 2020 DIVISIONES INFERIORES

febrero 20, 2020

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FIXTURE TORNEO - LIGA DEPORTIVA DEL SUR
DIVISIONES INFERIORES - 1º Ronda
1ra FECHA7-mar.
Libre: OLIMPIA
SPORTING CSSPORTIVO BOMBAL
ATLETICO PAZFIRMAT FBC
LOS ANDESNUEVO ALBERDI
B. RIVADAVIABLANCO Y NEGRO
AT. ARGETNINOCARRERAS AC
SAN MARTININDEPENDIENTE FC
ATL. ACEBALEDUARDO HERTZ
2da FECHA
Libre: ATL. ACEBAL
EDUARDO HERTZSAN MARTIN
INDEPENDIENTE FCAT. ARGETNINO
CARRERAS ACB. RIVADAVIA
BLANCO Y NEGROLOS ANDES
NUEVO ALBERDIATLETICO PAZ
FIRMAT FBCSPORTING CS
SPORTIVO BOMBALOLIMPIA
3ra FECHA
Libre: SPORTIVO BOMBAL
OLIMPIAFIRMAT FBC
SPORTING CSNUEVO ALBERDI
ATLETICO PAZBLANCO Y NEGRO
LOS ANDESCARRERAS AC
B. RIVADAVIAINDEPENDIENTE FC
AT. ARGETNINOEDUARDO HERTZ
SAN MARTINATL. ACEBAL
4ta FECHA
Libre: SAN MARTIN
ATL. ACEBALAT. ARGETNINO
EDUARDO HERTZB. RIVADAVIA
INDEPENDIENTE FCLOS ANDES
CARRERAS ACATLETICO PAZ
BLANCO Y NEGROSPORTING CS
NUEVO ALBERDIOLIMPIA
FIRMAT FBCSPORTIVO BOMBAL
5ta FECHA
Libre: FIRMAT FBC
SPORTIVO BOMBALNUEVO ALBERDI
OLIMPIABLANCO Y NEGRO
SPORTING CSCARRERAS AC
ATLETICO PAZINDEPENDIENTE FC
LOS ANDESEDUARDO HERTZ
B. RIVADAVIAATL. ACEBAL
AT. ARGETNINOSAN MARTIN
6ta FECHA
Libre: AT. ARGETNINO
SAN MARTINB. RIVADAVIA
ATL. ACEBALLOS ANDES
EDUARDO HERTZATLETICO PAZ
INDEPENDIENTE FCSPORTING CS
CARRERAS ACOLIMPIA
BLANCO Y NEGROSPORTIVO BOMBAL
NUEVO ALBERDIFIRMAT FBC
7ma FECHA
Libre: NUEVO ALBERDI
FIRMAT FBCBLANCO Y NEGRO
SPORTIVO BOMBALCARRERAS AC
OLIMPIAINDEPENDIENTE FC
SPORTING CSEDUARDO HERTZ
ATLETICO PAZATL. ACEBAL
LOS ANDESSAN MARTIN
B. RIVADAVIAAT. ARGETNINO
8va FECHA
Libre: B. RIVADAVIA
AT. ARGETNINOLOS ANDES
SAN MARTINATLETICO PAZ
ATL. ACEBALSPORTING CS
EDUARDO HERTZOLIMPIA
INDEPENDIENTE FCSPORTIVO BOMBAL
CARRERAS ACFIRMAT FBC
BLANCO Y NEGRONUEVO ALBERDI
9na FECHA
Libre: BLANCO Y NEGRO
NUEVO ALBERDICARRERAS AC
FIRMAT FBCINDEPENDIENTE FC
SPORTIVO BOMBALEDUARDO HERTZ
OLIMPIAATL. ACEBAL
SPORTING CSSAN MARTIN
ATLETICO PAZAT. ARGETNINO
LOS ANDESB. RIVADAVIA
10ma FECHA
Libre: LOS ANDES
B. RIVADAVIAATLETICO PAZ
AT. ARGETNINOSPORTING CS
SAN MARTINOLIMPIA
ATL. ACEBALSPORTIVO BOMBAL
EDUARDO HERTZFIRMAT FBC
INDEPENDIENTE FCNUEVO ALBERDI
CARRERAS ACBLANCO Y NEGRO
11ra FECHA
Libre: CARRERAS AC
BLANCO Y NEGROINDEPENDIENTE FC
NUEVO ALBERDIEDUARDO HERTZ
FIRMAT FBCATL. ACEBAL
SPORTIVO BOMBALSAN MARTIN
OLIMPIAAT. ARGETNINO
SPORTING CSB. RIVADAVIA
ATLETICO PAZLOS ANDES
12da FECHA
Libre: ATLETICO PAZ
LOS ANDESSPORTING CS
B. RIVADAVIAOLIMPIA
AT. ARGETNINOSPORTIVO BOMBAL
SAN MARTINFIRMAT FBC
ATL. ACEBALNUEVO ALBERDI
EDUARDO HERTZBLANCO Y NEGRO
INDEPENDIENTE FCCARRERAS AC
13ra FECHA
Libre: INDEPENDIENTE FC
CARRERAS ACEDUARDO HERTZ
BLANCO Y NEGROATL. ACEBAL
NUEVO ALBERDISAN MARTIN
FIRMAT FBCAT. ARGETNINO
SPORTIVO BOMBALB. RIVADAVIA
OLIMPIALOS ANDES
SPORTING CSATLETICO PAZ
14ta FECHA
Libre: SPORTING CS
ATLETICO PAZOLIMPIA
LOS ANDESSPORTIVO BOMBAL
B. RIVADAVIAFIRMAT FBC
AT. ARGETNINONUEVO ALBERDI
SAN MARTINBLANCO Y NEGRO
ATL. ACEBALCARRERAS AC
EDUARDO HERTZINDEPENDIENTE FC
15ta FECHA
Libre: EDUARDO HERTZ
INDEPENDIENTE FCATL. ACEBAL
CARRERAS ACSAN MARTIN
BLANCO Y NEGROAT. ARGETNINO
NUEVO ALBERDIB. RIVADAVIA
FIRMAT FBCLOS ANDES
SPORTIVO BOMBALATLETICO PAZ
OLIMPIASPORTING CS


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