FIXTURE LDDS 2020 DIVISIONES INFERIORES

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|FIXTURE TORNEO - LIGA DEPORTIVA DEL SUR
|DIVISIONES INFERIORES - 1º Ronda
|1ra FECHA
|7-mar.
|Libre: OLIMPIA
|SPORTING CS
|SPORTIVO BOMBAL
|ATLETICO PAZ
|FIRMAT FBC
|LOS ANDES
|NUEVO ALBERDI
|B. RIVADAVIA
|BLANCO Y NEGRO
|AT. ARGETNINO
|CARRERAS AC
|SAN MARTIN
|INDEPENDIENTE FC
|ATL. ACEBAL
|EDUARDO HERTZ
|2da FECHA
|Libre: ATL. ACEBAL
|EDUARDO HERTZ
|SAN MARTIN
|INDEPENDIENTE FC
|AT. ARGETNINO
|CARRERAS AC
|B. RIVADAVIA
|BLANCO Y NEGRO
|LOS ANDES
|NUEVO ALBERDI
|ATLETICO PAZ
|FIRMAT FBC
|SPORTING CS
|SPORTIVO BOMBAL
|OLIMPIA
|3ra FECHA
|Libre: SPORTIVO BOMBAL
|OLIMPIA
|FIRMAT FBC
|SPORTING CS
|NUEVO ALBERDI
|ATLETICO PAZ
|BLANCO Y NEGRO
|LOS ANDES
|CARRERAS AC
|B. RIVADAVIA
|INDEPENDIENTE FC
|AT. ARGETNINO
|EDUARDO HERTZ
|SAN MARTIN
|ATL. ACEBAL
|4ta FECHA
|Libre: SAN MARTIN
|ATL. ACEBAL
|AT. ARGETNINO
|EDUARDO HERTZ
|B. RIVADAVIA
|INDEPENDIENTE FC
|LOS ANDES
|CARRERAS AC
|ATLETICO PAZ
|BLANCO Y NEGRO
|SPORTING CS
|NUEVO ALBERDI
|OLIMPIA
|FIRMAT FBC
|SPORTIVO BOMBAL
|5ta FECHA
|Libre: FIRMAT FBC
|SPORTIVO BOMBAL
|NUEVO ALBERDI
|OLIMPIA
|BLANCO Y NEGRO
|SPORTING CS
|CARRERAS AC
|ATLETICO PAZ
|INDEPENDIENTE FC
|LOS ANDES
|EDUARDO HERTZ
|B. RIVADAVIA
|ATL. ACEBAL
|AT. ARGETNINO
|SAN MARTIN
|6ta FECHA
|Libre: AT. ARGETNINO
|SAN MARTIN
|B. RIVADAVIA
|ATL. ACEBAL
|LOS ANDES
|EDUARDO HERTZ
|ATLETICO PAZ
|INDEPENDIENTE FC
|SPORTING CS
|CARRERAS AC
|OLIMPIA
|BLANCO Y NEGRO
|SPORTIVO BOMBAL
|NUEVO ALBERDI
|FIRMAT FBC
|7ma FECHA
|Libre: NUEVO ALBERDI
|FIRMAT FBC
|BLANCO Y NEGRO
|SPORTIVO BOMBAL
|CARRERAS AC
|OLIMPIA
|INDEPENDIENTE FC
|SPORTING CS
|EDUARDO HERTZ
|ATLETICO PAZ
|ATL. ACEBAL
|LOS ANDES
|SAN MARTIN
|B. RIVADAVIA
|AT. ARGETNINO
|8va FECHA
|Libre: B. RIVADAVIA
|AT. ARGETNINO
|LOS ANDES
|SAN MARTIN
|ATLETICO PAZ
|ATL. ACEBAL
|SPORTING CS
|EDUARDO HERTZ
|OLIMPIA
|INDEPENDIENTE FC
|SPORTIVO BOMBAL
|CARRERAS AC
|FIRMAT FBC
|BLANCO Y NEGRO
|NUEVO ALBERDI
|9na FECHA
|Libre: BLANCO Y NEGRO
|NUEVO ALBERDI
|CARRERAS AC
|FIRMAT FBC
|INDEPENDIENTE FC
|SPORTIVO BOMBAL
|EDUARDO HERTZ
|OLIMPIA
|ATL. ACEBAL
|SPORTING CS
|SAN MARTIN
|ATLETICO PAZ
|AT. ARGETNINO
|LOS ANDES
|B. RIVADAVIA
|10ma FECHA
|Libre: LOS ANDES
|B. RIVADAVIA
|ATLETICO PAZ
|AT. ARGETNINO
|SPORTING CS
|SAN MARTIN
|OLIMPIA
|ATL. ACEBAL
|SPORTIVO BOMBAL
|EDUARDO HERTZ
|FIRMAT FBC
|INDEPENDIENTE FC
|NUEVO ALBERDI
|CARRERAS AC
|BLANCO Y NEGRO
|11ra FECHA
|Libre: CARRERAS AC
|BLANCO Y NEGRO
|INDEPENDIENTE FC
|NUEVO ALBERDI
|EDUARDO HERTZ
|FIRMAT FBC
|ATL. ACEBAL
|SPORTIVO BOMBAL
|SAN MARTIN
|OLIMPIA
|AT. ARGETNINO
|SPORTING CS
|B. RIVADAVIA
|ATLETICO PAZ
|LOS ANDES
|12da FECHA
|Libre: ATLETICO PAZ
|LOS ANDES
|SPORTING CS
|B. RIVADAVIA
|OLIMPIA
|AT. ARGETNINO
|SPORTIVO BOMBAL
|SAN MARTIN
|FIRMAT FBC
|ATL. ACEBAL
|NUEVO ALBERDI
|EDUARDO HERTZ
|BLANCO Y NEGRO
|INDEPENDIENTE FC
|CARRERAS AC
|13ra FECHA
|Libre: INDEPENDIENTE FC
|CARRERAS AC
|EDUARDO HERTZ
|BLANCO Y NEGRO
|ATL. ACEBAL
|NUEVO ALBERDI
|SAN MARTIN
|FIRMAT FBC
|AT. ARGETNINO
|SPORTIVO BOMBAL
|B. RIVADAVIA
|OLIMPIA
|LOS ANDES
|SPORTING CS
|ATLETICO PAZ
|14ta FECHA
|Libre: SPORTING CS
|ATLETICO PAZ
|OLIMPIA
|LOS ANDES
|SPORTIVO BOMBAL
|B. RIVADAVIA
|FIRMAT FBC
|AT. ARGETNINO
|NUEVO ALBERDI
|SAN MARTIN
|BLANCO Y NEGRO
|ATL. ACEBAL
|CARRERAS AC
|EDUARDO HERTZ
|INDEPENDIENTE FC
|15ta FECHA
|Libre: EDUARDO HERTZ
|INDEPENDIENTE FC
|ATL. ACEBAL
|CARRERAS AC
|SAN MARTIN
|BLANCO Y NEGRO
|AT. ARGETNINO
|NUEVO ALBERDI
|B. RIVADAVIA
|FIRMAT FBC
|LOS ANDES
|SPORTIVO BOMBAL
|ATLETICO PAZ
|OLIMPIA
|SPORTING CS
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