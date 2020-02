Perotti: "La seguridad no depende solamente del ministro"

Patricia Bullrich sobre la violencia en Rosario: "Estamos para ayudar al gobernador"



Tarjeta alimentaria



Las declaraciones del gobernador se dan en el marco de la entrega de 15 mil tarjetas AlimenAR en la ciudad capital de la provincia.



Allí, Perotti aseguró: "Lo que deseamos es que el beneficio empiece anotarse rápidamente en todos, principalmente en nuestros niños". Y agregó: "Se entregaron más de 600 tarjetas alimentarias en el primer turno, ahora empieza el segundo. En un tiempo muy breve la gente pudo capacitarse, se hizo muy ágil", dijo.



En la primera jornada, entregaron más de 2.600 tarjetas Alimentar en Rosario



Fuente: rosario3.com

El gobernador se refirió a la complicada situación que atraviesa la provincia y a Rosario, que ya contabiliza 38 homicidios, y defendió la gestión de Marcelo Sain. Lo hizo en el marco de la presentación de las tarjetas alimentarias en Santa Fe.El gobernador de la la provincia, Omar Perotti, se refirió a la ola de violencia que padece la ciudad de Rosario en particular y el territorio santafesino en un plano más general. Defendió la gestión del ministro Marcelo Saín y aseguró que los cambios profundos "no se logran de un día para el otro"."Hay una gran expectativa respecto de los cambios que hicimos para abordar una situación muy compleja. Hemos tenido expresiones muy duras principalmente en la ciudad de Rosario", describió el mandatario.Perotti quiere más cadetes de policía y apunta también a la seguridad privada Al respecto, Perotti expresó: "El abordaje en seguridad no depende unicamente del ministro . Esto no se hace de la noche a la mañana, pero iniciamos una etapa nueva que sabíamos que podía generar coletazos", explicó.En tanto, el mandatario indicó que está llevando adelante acuerdos de "coordinación entre las instancias locales y nacionales respecto de la seguridad".Fuerte contrapunto entre Sain y Feinmann por la violencia en Rosario y "la plata" Y agregó: "Lo que nos falta es mucho. La expectativa entre lo que quisiéramos tener y lo que tenemos nos muestra una brecha muy grande".Finalmente se mostró optimista: "Los resultados que esperamos estoy seguro que van a ir dándose con el tiempo", dijo.