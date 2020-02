Santiago Trípodi apuesta fuerte

Este fin de semana en el ‘Parque de la Velocidad’ de San Jorge comenzará el campeonato donde Trípodi pretende protagonismo.









CAR SHOW SANTAFESINOSantiago Trípodi apuesta fuerteEl experimentado piloto de Arroyo Seco dejó listo su Toyota Etios para pelear adelante durante todo el 2020 en TS1800Tras un 2019 inolvidable, Santiago Trípodi trabajó intensamente para pelear de lleno por la punta en cada fecha del campeonato de TS1800, y por qué no pelear el campeonato. El Toyota Etios estrenado en la temporada anterior rindió muchos frutos, con pole positions, series ganadas y dos finales ganadas, una en Rafaela y otra en Paraná, quedándose con el tercer puesto del certamen.Semejantes resultados para un equipo donde se hacen chasis y motor en el propio taller de Arroyo Seco, ilusionan al mismo nivel de la satisfacción obtenida. Con la dirección de Gabriela Bravo y el asesoramiento de Fabio Fiornovelli en el chasis, Trípodi se siente seguro en el vehículo que tiene.“Estamos con el auto listo para arrancar el campeonato, lo último que quedó es la nueva decoración del Toyota Etios. Esperamos tener un gran año junto a la categoría, que crezca la cantidad de autos… Estamos viendo que hay muchos autos nuevos”, comentó Santiago, ilusionado con el nuevo certamen a punto de comenzar.Y agregó: “Para nosotros esperamos que este sea nuestro mejor año, la verdad me encantaría pelear el campeonato. En 2019 tuvimos un rendimiento increíble y no creo que las cosas cambien demasiado, porque tenemos la misma base”.