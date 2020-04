"Algunos epidemiólogos dicen que la curva se está aplanando y quizá no haya pico"

Fuente: diariodecuyo.com.ar

El Presidente brindó una entrevista televisiva y también aseguró que los empresarios tendrán la ayuda que necesitan.El presidente Alberto Fernández volvió a destacar hoy el cumplimiento de la cuarentena obligatoria como medida de evitar la propagación del coronavirus, y afirmó que “algunos epidemiólogos dicen que la curva se está aplanando mucho, y que quizá no haya pico, sino un constante devenir de contagios en un ritmo más lento”.El Jefe de Estado, además, advirtió hoy que en este momento “no podemos volver a hacer nuestras vidas” como antes de la pandemia del coronavirus porque “nos exponemos a un dolor infinitamente mayor y todo se desperdiciaría en dos minutos”. “Abrir una fábrica significa que un empleado que se contamine va a contaminar a sus compañeros en un día”, planteó en una entrevista con Santiago del Moro, en Telefé.En tanto, afirmó hoy que “se cuida y lo cuidan” para que no se contagie de Covid-19 en sus salidas, visitas y reuniones."Yo también tengo cuidado, al control social lo respeto y en una selfie tenemos una distancia considerable entre unos y otros". "Me dicen que no tengo que ir al (Instituto) Malbrán o al hospital de La Matanza, pero me siento muy mal porque esa gente se está exponiendo, sé que se cuidan y me cuidan”, agregó.Con relación a cómo impacta la pandemia en los sectores más humildes, Alberto Fernández afirmó que “los que más necesitan comida van a tener la comida que necesitan y los que necesitan recursos van a tener los recursos que necesitan”.“Las empresas también van a tener la ayuda que necesitan”, aseguró, y aclaró que se debe “ayudar al Estado a hacer el esfuerzo” que demandan las actuales circunstancias por el coronavirus.Por otro lado, y consultado por sus declaraciones contra los empresarios, a quienes llamó “miserables”, el Presidente dijo que “no se arrepiente” de haberse referido con esos término con relación a la empresa Techint por haber anunciado el despido de 1.450 empleados de la construcción en medio de la pandemia del coronavirus, pero aclaró que es un tema “superado”.