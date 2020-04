Los Tiburones ceden su complejo en Arroyo Seco para un centro de aislamiento

Acondicionado. El gimnasio de Los Tiburones será de utilidad en Arroyo Seco si la situación se agrava.

















La legendaria agrupación de nadadores con y sin discapacidades presta su predio para enfermos leves o casos sospechos de coronavirus.Los Tiburones del Paraná, la legendaria agrupación de nadadores con y sin discapacidades, vuelven a ser noticia, y una vez más por una causa noble. La institución cedió el predio que tiene en Arroyo Seco para la atención de casos positivos o sospechosos de coronavirus que no puedan transitar el aislamiento social, preventivo y obligatorio en sus hogares.Para esto, el gimnasio de casi 900 metros cuadrados, baños comunes y adaptados, fue acondicionado por el municipio para albergar, en principio, a 32 personas en sendas camas, con tablones, sillas, lavarropas y secarropas, de modo tal que las personas con Covid-19 asintomáticas o sospechadas de haber contraído el virus puedan permanecer en cuarentena.En diálogo con La Capital, el secretario de Salud de la Municipalidad local, Sylvestre Mendoza, recordó que se compraron 60 camas, de las cuales 32 (podrían llegar a 40) fueron destinadas al Complejo de los Tiburones, para el aislamiento de personas que no puedan permanecer en sus domicilios. A ellas "se les brindará atención médica y alimentaria, tendrán viandas de desayuno, almuerzo, merienda y cena, se les cambiarán diariamente las sábanas y contarán con lavarropas y secarropas para mantener limpia su indumentaria", contó Mendoza.El funcionario dejó bien en claro que no se trata de un lugar de internación, sino simplemente de aislamiento, ya que la ciudad cuenta con un hospital Samco con 28 camas de internación, y además está previsto que los casos que requieran atención de mayor complejidad sean derivados a Rosario."Estamos armando todo para la eventual atención de las personas que necesiten estar aisladas. Acordamos con los hoteles de la ciudad para que puedan ceder sus habitaciones, y tenemos un potencial de más de cien camas para la emergencia", afirmó. Y abundó: "Esperamos no tener que utilizarlas, pero tenemos que estar preparados".Arroyo Seco tiene en estos momentos dos casos positivos de coronavirus. Aparte, más de 30 personas se encuentras aisladas en sus domicilios tras volver de zonas de riesgo. La ciudad fue noticia hace pocos días cuando la familia Patiño Nebbia, oriunda de la localidad, recibió la llamada del Papa Francisco, quien bendijo al pueblo.El nacimientoLos Tiburones del Paraná es una agrupación que tuvo su génesis allá por 1996, cuando un grupo de madres y padres se reunían mientras miraban a sus hijos que aprendían a nadar. "Con el transcurso del tiempo nos dimos cuenta de lo bien que les hacían esas charlas. Las mateadas se habían transformado en una terapia grupal. Los dolores, sufrimientos y satisfacciones eran los mismos. El humor era la base del encuentro: cosas que en algún momento hicieron llorar, al compartirla se hacían graciosas", puede leerse en la reseña histórica que el mismo grupo difundió.Allí se dieron cuenta también que las necesidades de aceptación ante la sociedad eran las mismas: "No queríamos un mundo aparte para ellos, queríamos compartir el nuestro, el de todos", cuentan.En 1997 la Municipalidad implementó el Plan de Natación para chicos con discapacidad. Y en 1998 comenzaron las experiencias de nado en el río, pruebas únicas en el país, en donde las personas con discapacidad, después de un año de trabajo, demuestran lo que son capaces de hacer. Ya llevan 19 de estas pruebas."Con las experiencias de nado en el río se van sumando más familias al proyecto, las necesidades e inquietudes aumentan. Nace, entonces, por el 2002, la idea de agruparse formando una ONG, a la que se llamó Enias, conformada por padres y familiares de personas con discapacidad", cuenta Patricio Huerga, profesor y referente principal de la experiencia.Instalaciones propiasLuego llegó el complejo propio. A fines del 2004, la provincia decidió financiar el proyecto y en febrero del 2005 entrega el primer subsidio y comenzó la obra, que se inauguró el 6 de diciembre del 2007."Para nosotros, poder ceder nuestras instalaciones es un acto más de los que venimos realizando y nos llena de satisfacción. Ya en una ocasión recibimos en nuestro complejo a más de 300 evacuados por una inundación. Ahora nos toca hacer esto por la comunidad, y lo hacemos con agrado y con mucho compromiso", señaló Huerga a este diario.