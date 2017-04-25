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Tabla De Goleadores Fútbol Mayor Liga Deportiva Del Sur

martes, 25 de abril de 2017 | 13:34

GOLEADORES - 1ª DIVISION               GOLES CLUB                     
FREGGIARO LUCAS JESUS                       13 C.A. ACEBAL                   
ORELLANO LUCIANO MARTIN                     11 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
SABLIC CARLOS RAUL                          11 EDUARDO HERTZ                 
GIAMPAOLI NICOLAS JOSE                       8 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
HERRERA ROLDAN FERNANDO JOSE                 6 C.A. PAZ                      
GENTILE FABIAN NICOLAS                       6 CARRERAS ATLETIC CLUB         
CIANI FRANCO EZEQUIEL                        6 EDUARDO HERTZ                 
MAZZIA GONZALO DANIEL                        6 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
MORAN NICOLAS EUGENIO                        5 BERNARDINO RIVADAVIA          
ARAMBURU EMILIANO                            5 FIRMAT FOTBALL CLUB           
RENZI NICOLAS                                5 FIRMAT FOTBALL CLUB           
RAGUSA MATIAS JESUS                          5 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
QUIROGA DIEGO MARTIN                         4 FIRMAT FOTBALL CLUB           
MOLINA XAVIER IVAN                           4 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
ROMERO IGNACIO                               4 SPORTING CLUB SOCIAL          
FERMANI JULIAN                               4 C.GRAL SAN MARTIN             
CAMPOS MANUEL JOSE                           4 C.A. ACEBAL                   
DELL'ARCIPRETE LUCIO DARIO                   4 OLIMPIA SANTA TERESA          
CUBRE LEONEL JESUS                           4 OLIMPIA SANTA TERESA          
FLORES LEONEL ALBERTO                        4 OLIMPIA SANTA TERESA          
DIAZ LUCIANO TOMAS                           3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
ROMANO DAMIAN RAFAEL                         3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
ALONSO RAMIRO                                3 C.A. PAZ                      
GONZALEZ SEBASTIAN                           3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
BORDON SERGIO ALEJANDRO                      3 SPORTIVO BOMBAL               
CABRAL JOAQUIN HORACIO                       3 FIRMAT FOTBALL CLUB           
PALLERO FERNANDO DAMIAN                      3 C.GRAL SAN MARTIN             
CAVALLOTTI ULISES                            3 OLIMPIA SANTA TERESA          
SACRAMONE SEBASTIAN RAUL                     2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
ZABALLA IVAN EZEQUIEL                        2 SPORTING CLUB SOCIAL          
RINAUDO ANDRES RICARDO                       2 C.GRAL SAN MARTIN             
CEPEDA ISMAEL                                2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
VARGETTO JUAN P.                             2 OLIMPIA SANTA TERESA          
DI MARCO BRUNO MARTIN                        2 C.GRAL SAN MARTIN             
CUELLAR DIEGO PABLO                          2 BERNARDINO RIVADAVIA          
PERALTA MAURICIO RUBEN                       2 BERNARDINO RIVADAVIA          
OLMOS PABLO                                  2 CARRERAS ATLETIC CLUB         
HERNANDEZ MARIANO                            2 C.A. PAZ                      
GIULIANI NAHUEL DAVID                        2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
VENEZIA MATIAS N.                            2 OLIMPIA SANTA TERESA          
TETTAMANTI MANUEL IGNACIO                    2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
PEREYRA SANTIAGO                             2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
GONZALEZ MAURO ANTONIO                       2 SPORTIVO BOMBAL               
TORREGROSA AGUSTIN                           2 BERNARDINO RIVADAVIA          
AREVALO FEDERICO                             2 BERNARDINO RIVADAVIA          
SILVA VIERA RUBEN CESAR                      2 BERNARDINO RIVADAVIA          
VALDIVIA LUCAS GABRIEL                       2 SPORTING CLUB SOCIAL          
BALDUCCI HECTOR M.                           2 OLIMPIA SANTA TERESA          
LIBERTI FEDERICO                             2 EDUARDO HERTZ                 
JAIMES MILTON                                2 EDUARDO HERTZ                 
CABRERA CRISTIAN SEBASTIAN                   2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
GOTTE LUIS GASTON                            1 C.A. PAZ                      
VELAZQUEZ JONATAN GUILLERMO                  1 C.A. PAZ                      
BARRIENTOS BRUNO DAVID                       1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
TORRES SERGIO BENJAMIN                       1 SPORTING CLUB SOCIAL          
PIOMBONI SEBASTIAN                           1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
PIERSIGILLI RAMIRO                           1 EDUARDO HERTZ                 
CARDINALE FRANCO MARTIN                      1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
HOYO MATIAS                                  1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
CAMIZASCA PATRICIO                           1 C.A. ACEBAL                   
ORO LIONEL MARTIN                            1 SPORTING CLUB SOCIAL          
ORIOLO LUCAS                                 1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
CIANCHETTA EMANUEL                           1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
CARDINALE FACUNDO                            1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
TAGLIAPIETRA IVAN DANIEL                     1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
CIBOTTO LEONEL MARTIN                        1 SPORTIVO BOMBAL               
GOMEZ MATIAS HONORIO                         1 C.A. ACEBAL                   
OCAMPO CARLOS LEONEL                         1 SPORTING CLUB SOCIAL          
FERNANDEZ JONATAN MATIAS                     1 SPORTING CLUB SOCIAL          
JUNCO DIEGO DANIEL                           1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
VICENTE RODRIGO ALFREDO                      1 C.A. PAZ                      
GUANCA DIEGO                                 1 SPORTIVO BOMBAL               
RECUPERO LAUREANO                            1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
GARCIA ALAN SERGIO                           1 C.A. ACEBAL                   
BARRIENTOS DIEGO                             1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
CASANOVA FRANCO NICOLAS                      1 C.GRAL SAN MARTIN             
ZUVIRIA JONATAN OSCAR                        1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
PERUCCI JUAN MARIA                           1 SPORTING CLUB SOCIAL          
ROLDAN IGNACIO ESTEBAN                       1 C.A. ACEBAL                   
ULLA EMANUEL                                 1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
RAMUA MAURICIO                               1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
RESSIA AGUSTIN C.                            1 OLIMPIA SANTA TERESA          
CEVALLO TOMAS                                1 C.GRAL SAN MARTIN             
DE NICHILO FRANCO NICOLAS                    1 BERNARDINO RIVADAVIA          
MATEUCCI FRANCO                              1 SPORTIVO BOMBAL               
AHUMADA LEANDRO                              1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
BUSSO MAURICIO GUILLERMO                     1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
BONIFAZI LEONEL MATIAS                       1 SPORTIVO BOMBAL               
COVACEVICH GABRIEL                           1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
GALLI MATIAS                                 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
KOSINSKI GUILLERMO JOSE                      1 C.A. ACEBAL                   
RUCCI YAIR                                   1 EDUARDO HERTZ                 
TRUCCO JULIAN NICOLAS                        1 SPORTING CLUB SOCIAL          
GRIECO ELCAR ELOY                            1 C.A. PAZ                      
ACOSTA LUCIANO EZEQUIEL                      1 SPORTIVO BOMBAL               
ANDRADE MATIAS SEBASTIAN                     1 OLIMPIA SANTA TERESA          
TURLIONE HERNAN                              1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
GIUSTI LEANDRO DAMIAN                        1 BERNARDINO RIVADAVIA          
ALVA NICOLAS                                 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
FARRE ALEJO                                  1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
SERAFINI LISANDRO                            1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
PELLEGRINI MALCO DAVID                       1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
FRANCIONE BRUNO                              1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
ALTAMIRANO PEDRO G.                          1 OLIMPIA SANTA TERESA          
MAYER EMILIANO RICARDO                       1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
MIGUEL RODRIGO                               1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
TARANDETTI AGUSTIN                           1 SPORTIVO BOMBAL               
MUÑOZ MUSTAFA JAVIER DAVID                   1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
ROMITI JUAN MANUEL                           1 C.A. ACEBAL                   
GARCIA MATIAS DAVID                          1 SPORTIVO BOMBAL               
BAVA EMILIANO HORACIO                        1 SPORTING CLUB SOCIAL          
GALLIGANI IVAN G.                            1 OLIMPIA SANTA TERESA          
MADERO CIRO                                  1 C.A. PAZ                      
GOLEADORES - 2ª DIVISION                 GOLES CLUB
MONTES DE OCA TOMAS                          9 FIRMAT FOTBALL CLUB           
VILLALBA BRUNO MARTIN                        8 C.GRAL SAN MARTIN             
COCERES JONATAN JOSE                         8 OLIMPIA SANTA TERESA          
MAYER EMILIANO RICARDO                       7 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
VILLALBA MIGUEL ANGEL                        7 C.GRAL SAN MARTIN             
MECOZZI FERNANDO                             7 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
TUMINI ALEJANDRO OMAR                        6 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
PAOLETTI LUCIO                               5 C.A. ACEBAL                   
BALAGUER FACUNDO OMAR                        5 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
ABONISIO SEBASTIAN JESUS                     5 C.A. PAZ                      
LUNA DENIS                                   5 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
CARRANZA EZEQUIEL ROLANDO                    4 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
FINOS HORACIO                                3 SPORTIVO BOMBAL               
OCAMPO BRIAN EZEQUIEL                        3 SPORTING CLUB SOCIAL          
JAIMES MILTON                                3 EDUARDO HERTZ                 
ACOSTA HERNAN DAVID                          3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
BUSTOS CABRERA LUCIANO ISRAEL                3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
RAMIREZ AXEL U.                              3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
MOLINA KEVIN                                 3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
BARUA PABLO SEBASTIAN                        3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
BULZANI JUAN CRUZ                            3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
RIGUETTO FRANCO                              3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
GOMEZ MATIAS HONORIO                         3 C.A. ACEBAL                   
ALEGRE RICARDO JESUS                         3 SPORTING CLUB SOCIAL          
RIGUETTO JUAN IGNACIO                        3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
SOSA ALEXIS EZEQUIEL                         3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
SAURET ADRIAN ALEJANDRO                      3 OLIMPIA SANTA TERESA          
MEDINA DARDO LEONEL                          3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
RAMUA MAURICIO                               2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
FUNES ADRIANO                                2 C.A. ACEBAL                   
ALVA NICOLAS                                 2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
BASCIANO ALFANO LEONARDO                     2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
ZANINOVICH MANUEL                            2 BERNARDINO RIVADAVIA          
MARINELLI NAHUEL HERNAN                      2 C.A. PAZ                      
FACCIO CLAUDIO NICOLAS                       2 CARRERAS ATLETIC CLUB         
FERREYRA MATIAS                              2 EDUARDO HERTZ                 
BARRIOS FRANCO NICOLAS                       2 CARRERAS ATLETIC CLUB         
SOSA ULISES NAHUEL                           2 CARRERAS ATLETIC CLUB         
GALLEANO MAXIMILIANO                         2 SPORTIVO BOMBAL               
SCOPPA FRANCO                                2 C.A. ACEBAL                   
SALDARI ALEJO                                2 C.A. ACEBAL                   
BRESSAN ANDRES DAVID                         2 SPORTING CLUB SOCIAL          
ESCOBAR JULIAN                               2 C.A. ACEBAL                   
IBARRA RAUL MAXIMILIANO                      2 CARRERAS ATLETIC CLUB         
MONTENEGRO ESTEBAN TOMAS                     2 C.A. PAZ                      
RAMOS MAXIMILIANO                            2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
MIGLIORELLI AGUSTIN                          2 EDUARDO HERTZ                 
DEBASTO ENZO DAVID                           2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
HERRERA FERNANDO                             2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
SANTANDREU ALVARO                            2 SPORTIVO BOMBAL               
PINEDA JUAN IGNACIO                          2 BERNARDINO RIVADAVIA          
GONZALEZ FERNANDO GABRIEL                    2 SPORTING CLUB SOCIAL          
BOMBA SEBASTIAN ALEXIS                       2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
RIQUEL NUÑEZ JUAN CRUZ                       2 EDUARDO HERTZ                 
ZARICH FABRICIO                              2 EDUARDO HERTZ                 
SUGLIANO AGUSTIN                             2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
LIUTI RODRIGO                                2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
MACARI HENRI NAHUEL                          2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
GAMALERO JOSE IGNACIO                        1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
ROMANO SANTIAGO                              1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
AREVALO FEDERICO                             1 BERNARDINO RIVADAVIA          
CONTRERAS ALEJANDRO M.                       1 OLIMPIA SANTA TERESA          
BALDUCCI HECTOR M.                           1 OLIMPIA SANTA TERESA          
SIRI LEONARDO DAVID                          1 SPORTING CLUB SOCIAL          
PAULUCI SANTIAGO                             1 SPORTIVO BOMBAL               
MONTES DE OCA LAZARO                         1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
BAEZ DARDO LEOPOLDO                          1 EDUARDO HERTZ                 
DI MARTINO LEONEL                            1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
GIULLETTI GABRIEL                            1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
BULZANI FACUNDO                              1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
GIMENEZ FRANCO                               1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
GIARDINI NABIL ALBERTO                       1 EDUARDO HERTZ                 
ARANDA ALEXIS                                1 SPORTIVO BOMBAL               
STAFFORTE GINO                               1 C.A. ACEBAL                   
NARDONE LAUTARO                              1 C.A. ACEBAL                   
BARRIOS FACUNDO                              1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
MOLINA RENZO LUCIANO                         1 SPORTING CLUB SOCIAL          
BORELLO LEONEL IGNACIO                       1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
LENCINA VALENTIN                             1 BERNARDINO RIVADAVIA          
FABIANI EDUARDO NICOLAS                      1 BERNARDINO RIVADAVIA          
ROMERO LUCIANO EZEQUIEL                      1 EDUARDO HERTZ                 
TESTASECA JOEL MARTIN                        1 EDUARDO HERTZ                 
ESCALADA ARIEL                               1 EDUARDO HERTZ                 
GRAGLIA TOBIAS NICOLAS                       1 SPORTIVO BOMBAL               
TABOADA MAZZUCCO TAHIEL                      1 BERNARDINO RIVADAVIA          
RAMUA JOSE M.                                1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
ALBASINI NICOLAS                             1 C.A. PAZ                      
BUITRON LISANDRO DAVID                       1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
GONZALEZ SANTIAGO JOEL                       1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
AMAYA CLAUDIO WILLIANS                       1 C.GRAL SAN MARTIN             
PAOLETTI JUAN MANUEL                         1 C.GRAL SAN MARTIN             
PIERMARINI PABLO                             1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
ECHEVARRIA FACUNDO                           1 SPORTIVO BOMBAL               
SALINAS AGUSTIN ALEJANDRO                    1 OLIMPIA SANTA TERESA          
CARDINALE FRANCO MARTIN                      1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
PLASENCIA NICOLAS                            1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
OCAMPO LUCAS GABRIEL                         1 SPORTING CLUB SOCIAL          
MONTANARI AGUSTIN PABLO                      1 SPORTING CLUB SOCIAL          
FERNANDEZ DAVID A.                           1 BERNARDINO RIVADAVIA          
BRAVO LAUREANO ANDRES                        1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
MANRIQUE MANUEL                              1 C.A. PAZ                      
CARDOSO MARCOS                               1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
TIBALDI LEONIDAS                             1 SPORTIVO BOMBAL               
AIMAR ALVARO JESUS                           1 SPORTIVO BOMBAL               
DEBASTO DANIEL                               1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
VIÑAS IMANOL                                 1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
SACRAMONE PEDRO                              1 BERNARDINO RIVADAVIA
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