TORNEO DEL SUR 2017 - FECHA 2
FUTBOL FEMENINO
BCO Y NEGRO (2)-(1) FREDRIKSSON
SP. BOMBAL (0)-(1) NVO ALBERDI
ATL. ELORTONDO (3)-(1) SPORTING CS
BCO Y NEGRO (2)-(1) FREDRIKSSON
SP. BOMBAL (0)-(1) NVO ALBERDI
ATL. ELORTONDO (3)-(1) SPORTING CS
RESERVA ESPECIAL
BCO Y NEGRO (3)-(1) SAN MARTIN
BOMBAL JRS (2)-(1) NVO ALBERDI
INDEPENDIENTE FC (3)-(2) LOS ANDES
BCO Y NEGRO (3)-(1) SAN MARTIN
BOMBAL JRS (2)-(1) NVO ALBERDI
INDEPENDIENTE FC (3)-(2) LOS ANDES
FÚTBOL SENIOR
INDEPENDIENTE FC (2)-(1) IRSA
BOMBAL JRS (0)-(0) NVO ALBERDI
FIRMAT FBC (2)-(0) HUGHES FBC
INDEPENDIENTE FC (2)-(1) IRSA
BOMBAL JRS (0)-(0) NVO ALBERDI
FIRMAT FBC (2)-(0) HUGHES FBC
0 comentarios:
Cuéntanos lo que estás pensando