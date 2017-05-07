Categorías relacionadas » > >

TORNEO DEL SUR 2017 - FECHA 2

domingo, 7 de mayo de 2017 | 20:15

TORNEO DEL SUR 2017 - FECHA 2
FUTBOL FEMENINO
BCO Y NEGRO (2)-(1) FREDRIKSSON
SP. BOMBAL (0)-(1) NVO ALBERDI
ATL. ELORTONDO (3)-(1) SPORTING CS
RESERVA ESPECIAL
BCO Y NEGRO (3)-(1) SAN MARTIN
BOMBAL JRS (2)-(1) NVO ALBERDI
INDEPENDIENTE FC (3)-(2) LOS ANDES
FÚTBOL SENIOR
INDEPENDIENTE FC (2)-(1) IRSA
BOMBAL JRS (0)-(0) NVO ALBERDI
FIRMAT FBC (2)-(0) HUGHES FBC
Compartir esta noticia en

0 comentarios:

Cuéntanos lo que estás pensando

Hoy cumplen años...

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Portal de los Pueblos - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger