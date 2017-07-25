Cañada Rica, el candidato a Presidente Comunal Fernandez Oscar Alfonso presento su lista ADELANTE

Lista: ADELANTE
Titular
1 FERNANDEZ OSCAR ALFONSO
2 SILVANO ROSANA MARIEL
3 ENDARA RUBEN OSCAR
Suplente
1 FOGLIA CECILIA
2 CASTRO MALVINA SOLEDAD
3 DONNELLY VANESA ELISA
CONTRALOR DE CUENTA
Titular
4 SERRA GUSTAVO JAVIER
5 FOGLIA RUBEN RAMIRO
1 PORTILLO MARIANA YAMILA
Suplente
4 MONZON MONICA NOEMI
5 SANTOLL LEONARDO
1 HABERKORN JULIAN JOSE
2 SILVANO ROSANA MARIEL
3 ENDARA RUBEN OSCAR
Suplente
1 FOGLIA CECILIA
2 CASTRO MALVINA SOLEDAD
3 DONNELLY VANESA ELISA
CONTRALOR DE CUENTA
Titular
4 SERRA GUSTAVO JAVIER
5 FOGLIA RUBEN RAMIRO
1 PORTILLO MARIANA YAMILA
Suplente
4 MONZON MONICA NOEMI
5 SANTOLL LEONARDO
1 HABERKORN JULIAN JOSE
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