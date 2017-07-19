Liga Campesina tabla de posiciones

TABLA POSICIONES SEGUNDA RUEDA
PRIMERA
C.A.B. a P.R. P. MUÑOZ 4
ESTRELLA ACEBAL 3
CNEL DOMINGUEZ 3
INDTE. STA TERESA 3
ALUMNI SOLDINI 3
SPORTIVO GODOY 3
ATLETICO PAVON 2
P. ZAMPA ARMINDA 1
C 78 LA VANGUARDIA 0
ESTRELLA ACEBAL 3
CNEL DOMINGUEZ 3
INDTE. STA TERESA 3
ALUMNI SOLDINI 3
SPORTIVO GODOY 3
ATLETICO PAVON 2
P. ZAMPA ARMINDA 1
C 78 LA VANGUARDIA 0
RESERVA
ATLETICO PAVON 6
ESTRELLA ACEBAL 4
ALUMNI SOLDINI 4
SPORTIVO GODOY 3
CA78 (LA VANGUARDIA) 1
INDTE. STA TERESA 1
C.A.R.a P.B. P. MUÑOZ 1
PABLO ZAMPA (ARMINDA) 1
CNEL. DOMINGUEZ 0
ESTRELLA ACEBAL 4
ALUMNI SOLDINI 4
SPORTIVO GODOY 3
CA78 (LA VANGUARDIA) 1
INDTE. STA TERESA 1
C.A.R.a P.B. P. MUÑOZ 1
PABLO ZAMPA (ARMINDA) 1
CNEL. DOMINGUEZ 0
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