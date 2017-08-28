LIVOI, resultados de la 7ma fecha de la segunda ronda y posiciones (sub 22 damas, sub 22 varones y primera varones)

LI.VO.I - RESULTADOS DE LA FECHA 7 DE LA SEGUNDA RONDA, DISPUTADA EL SÁBADO 26/8/17.
SUB 22 DAMAS:
CABRAL 3 - ESTRELLA 0
SUB 22 VARONES:
C.U.P.A 3 - AT. PAZ 0
PRIMERA VARONES:
C.U.P.A 3 - AT. PAZ 0
ACEBAL 3 - GODOY 1
ACEBAL 3 - GODOY 1
LI.VO.I - CRONOGRAMA DE PARTIDOS DE LA FECHA N° 8 - SEGUNDA RONDA A DISPUTARSE EL SÁBADO 2/9/17.
ESTRELLA vs. BOGADO
ARMINDA vs. CABRAL
B Y N vs. GELLY
SPORTIVO vs. GODOY
C.U.P.A vs. MOLINA
OCAMPO vs. ACEBAL
AT. PAZ vs. PEYRANO
ARMINDA vs. CABRAL
B Y N vs. GELLY
SPORTIVO vs. GODOY
C.U.P.A vs. MOLINA
OCAMPO vs. ACEBAL
AT. PAZ vs. PEYRANO
SUB 22 DAMAS:
CLUB...........PJ...PG...PP...SG...SP...PTS.
ACEBAL.......5......4.....1....12....4......12
C.U.P.A.........4......3.....1....10....6.......8
CABRAL.......4......2.....2......8....6.......7
ESTRELLA....5......0.....5......1...15......0
C.U.P.A.........4......3.....1....10....6.......8
CABRAL.......4......2.....2......8....6.......7
ESTRELLA....5......0.....5......1...15......0
SUB 22 VARONES:
CLUB...........PJ...PG...PP...SG...SP...PTS.
ACEBAL......11....8......3....28....10....25
CABRAL*....11....8......3....26....12....24
ESTRELLA*.10....8......2....23....11...23
GELLY..........12....7......5....24....21...19
PEYRANO....12...5.......7...19....23....17
MOLINA.......9.....5......4....16....21....15
C.U.P.A........11....2......9.....9.....33.....6
AT. PAZ.........9....0.......9.....1.....27....0
CABRAL*....11....8......3....26....12....24
ESTRELLA*.10....8......2....23....11...23
GELLY..........12....7......5....24....21...19
PEYRANO....12...5.......7...19....23....17
MOLINA.......9.....5......4....16....21....15
C.U.P.A........11....2......9.....9.....33.....6
AT. PAZ.........9....0.......9.....1.....27....0
* TIENEN SU PARTIDO PENDIENTE.
PRIMERA VARONES:
CLUB...........PJ...PG...PP...SG...SP...PTS.
OCAMPO....13....13....0.....39.....3.....39
C.U.P.A*......13.....9.....4.....32....19....27
GELLY..........15....10....5.....35....28....27
ESTRELLA*.13.....9.....4.....31....21....24
ACEBAL......14......9.....5....30....32....24
CABRAL*....13......7.....6....29....23....22
AT. PAZ.......13......6.....7.....22....31....16
GODOY........15......3....12...19.....39....13
PEYRANO*.13......3.....10...15....34.....8
MOLINA..... 13......0.....13...11....39.....2
C.U.P.A*......13.....9.....4.....32....19....27
GELLY..........15....10....5.....35....28....27
ESTRELLA*.13.....9.....4.....31....21....24
ACEBAL......14......9.....5....30....32....24
CABRAL*....13......7.....6....29....23....22
AT. PAZ.......13......6.....7.....22....31....16
GODOY........15......3....12...19.....39....13
PEYRANO*.13......3.....10...15....34.....8
MOLINA..... 13......0.....13...11....39.....2
* TIENEN UN PARTIDO PENDIENTE.
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