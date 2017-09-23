Liga deportiva del Sur, cuartos de final vuelta, Firmat FBC vs Carreras

LDDS 2017 - PRIMERA DIVISIÓN
CUARTOS DE FINAL -VUELTA- (22/09)
CUARTOS DE FINAL -VUELTA- (22/09)
FIRMAT FBC (4)-(3) CARRERAS AC
GOLES: EMILIANO ARAMBURU, CESAR PARE, JOAQUIN CABRAL Y NICOLAS RENZI (FFBC); PABLO OLMOS -p- Y EMANUEL RODRIGUEZ -2- (CAC)
EXPULSADO: SERGIO JAVIER PEREZ (CAC)
ARBITRO: JORGE PEDRO HARTEL
GOLES: EMILIANO ARAMBURU, CESAR PARE, JOAQUIN CABRAL Y NICOLAS RENZI (FFBC); PABLO OLMOS -p- Y EMANUEL RODRIGUEZ -2- (CAC)
EXPULSADO: SERGIO JAVIER PEREZ (CAC)
ARBITRO: JORGE PEDRO HARTEL
FIRMAT FBC SE CLASIFICO A LAS SEMIFINALES
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