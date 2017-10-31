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Liga Deportiva del Sur boletín oficial N° 34

martes, 31 de octubre de 2017 | 15:39

BOLETIN OFICIAL Nº 34
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FINAL – PARTIDO DE IDA – LDDS 2017 – FUTBOL MAYOR
*** TORNEO OFICIAL – COPA SATURNI S.A. ***
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          PRIMERA DIVISION                        FECHA DE JUEGO: 29/10/2017
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND               1
GOLEADOR/S:
       33923143  CABRERA CRISTIAN SEBASTIAN               1
AMONESTADO/S:
       37299631  CURBELO MICAIAS                         
       34424862  TETTAMANTI MANUEL IGNACIO               
SUSPENDIDO/S:
FIRMAT FOTBALL CLUB                     1
GOLEADOR/S:
       37817183  CABRAL JOAQUIN HORACIO                   1
AMONESTADO/S:
       36406870  PARE CESAR                              
       38902592  MONTES DE OCA TOMAS                     
SUSPENDIDO/S:
       33490925  BULLERI MAXIMILIANO. UNA (1) FECHA, ART. 207
ARBITRO: MARTIN ALANIZ                 
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FINAL – 3º PARTIDO – LDDS 2017 – FUTBOL MAYOR
*** TORNEO OFICIAL – COPA SATURNI S.A. ***
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          SEGUNDA DIVISION                        FECHA DE JUEGO: 27/10/2017
C.A. ACEBAL                             0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
       40450823  KOSINSKI GUILLERMO. CUATRO (4) AÑOS, ART. 183
LOS ANDES S.I.M.D. Y C.                 1
GOLEADOR/S:
       35641568  RIGUETTO JUAN IGNACIO                    1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: NAHUEL FRANCO                 
OBSERVACION: PARTIDO SUSPENDIDO A LOS 23 MINUTOS DEL PRIMER TIEMPO POR AGRESION AL
             ARBITRO DEL PARTIDO (VER ANEXO I)
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NOMINA DE JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
    C.A. ACEBAL                     39049621 SALDARI TOMAS                 
    C.A. ARGENTINO DE FIRMAT        41405750 GIMENEZ FRANCO                
    C.A. ARGENTINO DE FIRMAT        40121009 BUSTOS CABRERA LUCIANO ISRAEL
    C.A. ARGENTINO DE FIRMAT        39248440 TAGLIAPIETRA IVAN DANIEL      
    C.A. ARGENTINO DE FIRMAT        37403724 TOSELLO LATINI LUCAS          
    C.A. ARGENTINO DE FIRMAT        37471672 LOPEZ ALEXIS JESUS            
    FIRMAT FOTBALL CLUB             37817183 CABRAL JOAQUIN HORACIO        
    FIRMAT FOTBALL CLUB             41085811 CHIARA ALEXIS GABRIEL         
    INDEPENDIENTE F.C. BIGAND       40452130 CAPPELLETTI MATEO             
    INDEPENDIENTE F.C. BIGAND       33687366 ZUVIRIA JONATAN OSCAR         
    INDEPENDIENTE F.C. BIGAND       37299616 DITURO DAVID                  
    LOS ANDES S.I.M.D. Y C.         40118728 RIGUETTO BRUNO                
    LOS ANDES S.I.M.D. Y C.         35162151 NUÑEZ CRISTIAN                
    LOS ANDES S.I.M.D. Y C.         38904161 PEREIRA IGNACIO               
    LOS ANDES S.I.M.D. Y C.         40857276 PLASENCIA NICOLAS             
    LOS ANDES S.I.M.D. Y C.         40118768 CREVACUORE KEVIN ROMAN        
    LOS ANDES S.I.M.D. Y C.         40118716 ORTIZ GUSTAVO EMANUEL         
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NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS
    FIRMAT FOTBALL CLUB             38902592 MONTES DE OCA TOMAS           
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ANEXO I:
PARTIDO DE SEGUNDA DIVISION: ATLETICO ACEBAL vs LOS ANDES
(FECHA DE JUEGO: 27/10/2017 – ARBITRO: NAHUEL FRANCO)
SOBRE EL INFORME ARBITRAL DEL PARTIDO DE REFERENCIA, HABIENDO RECIBIDO EL DESCARGO EXPONTANEO DEL CLUB ATLETICO ACEBAL, EL H.T.P. RESUELVE:
  • DAR POR PERDIDO EL PARTIDO AL CLUB ATLETICO ACEBAL -ART. 106/G-
  • REGISTRAR COMO RESULTADO DEL PARTIDO: ATL. ACEBAL (0) LOS ANDES (1) -ART. 152-
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11ª FECHA – 2ª RONDA – LDDS 2017 – FÚTBOL INFANTIL
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TERCERA DIVISION                        FECHA DE JUEGO: 24/10/2017
C.A. PAZ                                3
GOLEADOR/S:
       41792419  ROLON ROBERTO CARLOS                     2
       43644437  VELAZCO MIGUEL ANGEL                     1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
C.A. ACEBAL                             3
GOLEADOR/S:
       41492317  DUDUCHARK TOMAS                          1
       41906624  ALBORNOZ KEVIN LEONEL                    1
       42534710  AMICO RENZO                              1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: JORGE RODRIGUEZ               
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REUNION DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA EL DIA 30/10/2017
MIEMBROS PRESENTES:
PRESIDENTE: GIUSTOZZI DARIO OSCAR
SECRETARIO: LUCIANI SERGIO
VOCAL: LUCIANI RUBEN
VOCAL: GENTILE NELSON DANIEL
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