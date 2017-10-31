Liga Deportiva del Sur boletín oficial N° 34

BOLETIN OFICIAL Nº 34
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FINAL – PARTIDO DE IDA – LDDS 2017 – FUTBOL MAYOR
*** TORNEO OFICIAL – COPA SATURNI S.A. ***
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PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 29/10/2017
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 1
GOLEADOR/S:
33923143 CABRERA CRISTIAN SEBASTIAN 1
AMONESTADO/S:
37299631 CURBELO MICAIAS
34424862 TETTAMANTI MANUEL IGNACIO
SUSPENDIDO/S:
FIRMAT FOTBALL CLUB 1
GOLEADOR/S:
37817183 CABRAL JOAQUIN HORACIO 1
AMONESTADO/S:
36406870 PARE CESAR
38902592 MONTES DE OCA TOMAS
SUSPENDIDO/S:
33490925 BULLERI MAXIMILIANO. UNA (1) FECHA, ART. 207
ARBITRO: MARTIN ALANIZ
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FINAL – 3º PARTIDO – LDDS 2017 – FUTBOL MAYOR
*** TORNEO OFICIAL – COPA SATURNI S.A. ***
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SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 27/10/2017
C.A. ACEBAL 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
40450823 KOSINSKI GUILLERMO. CUATRO (4) AÑOS, ART. 183
LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 1
GOLEADOR/S:
35641568 RIGUETTO JUAN IGNACIO 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: NAHUEL FRANCO
OBSERVACION: PARTIDO SUSPENDIDO A LOS 23 MINUTOS DEL PRIMER TIEMPO POR AGRESION AL
ARBITRO DEL PARTIDO (VER ANEXO I)
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NOMINA DE JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
C.A. ACEBAL 39049621 SALDARI TOMAS
C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 41405750 GIMENEZ FRANCO
C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 40121009 BUSTOS CABRERA LUCIANO ISRAEL
C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 39248440 TAGLIAPIETRA IVAN DANIEL
C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 37403724 TOSELLO LATINI LUCAS
C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 37471672 LOPEZ ALEXIS JESUS
FIRMAT FOTBALL CLUB 37817183 CABRAL JOAQUIN HORACIO
FIRMAT FOTBALL CLUB 41085811 CHIARA ALEXIS GABRIEL
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 40452130 CAPPELLETTI MATEO
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 33687366 ZUVIRIA JONATAN OSCAR
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 37299616 DITURO DAVID
LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 40118728 RIGUETTO BRUNO
LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 35162151 NUÑEZ CRISTIAN
LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 38904161 PEREIRA IGNACIO
LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 40857276 PLASENCIA NICOLAS
LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 40118768 CREVACUORE KEVIN ROMAN
LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 40118716 ORTIZ GUSTAVO EMANUEL
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NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS
NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS
FIRMAT FOTBALL CLUB 38902592 MONTES DE OCA TOMAS
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ANEXO I:
PARTIDO DE SEGUNDA DIVISION: ATLETICO ACEBAL vs LOS ANDES
(FECHA DE JUEGO: 27/10/2017 – ARBITRO: NAHUEL FRANCO)
SOBRE EL INFORME ARBITRAL DEL PARTIDO DE REFERENCIA, HABIENDO RECIBIDO EL DESCARGO EXPONTANEO DEL CLUB ATLETICO ACEBAL, EL H.T.P. RESUELVE:
- DAR POR PERDIDO EL PARTIDO AL CLUB ATLETICO ACEBAL -ART. 106/G-
- REGISTRAR COMO RESULTADO DEL PARTIDO: ATL. ACEBAL (0) LOS ANDES (1) -ART. 152-
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11ª FECHA – 2ª RONDA – LDDS 2017 – FÚTBOL INFANTIL
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TERCERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 24/10/2017
C.A. PAZ 3
GOLEADOR/S:
41792419 ROLON ROBERTO CARLOS 2
43644437 VELAZCO MIGUEL ANGEL 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
C.A. ACEBAL 3
GOLEADOR/S:
41492317 DUDUCHARK TOMAS 1
41906624 ALBORNOZ KEVIN LEONEL 1
42534710 AMICO RENZO 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: JORGE RODRIGUEZ
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REUNION DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA EL DIA 30/10/2017
MIEMBROS PRESENTES:
PRESIDENTE: GIUSTOZZI DARIO OSCAR
SECRETARIO: LUCIANI SERGIO
VOCAL: LUCIANI RUBEN
VOCAL: GENTILE NELSON DANIEL
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