Liga Deportiva del Sur, primera división

LDDS 2017 - PRIMERA DIVISION
SEMIFINALES DE VUELTA (DOMINGO 15/10)
SEMIFINALES DE VUELTA (DOMINGO 15/10)
INDEPENDIENTE FC GANO EN ACEBAL Y JUGARA LA FINAL CON FIRMAT FBC QUE EMPATO CON SPORTING CS COMO LOCAL...
FINAL DE LOS PLAYOFF: FIRMAT FBC vs INDEPENDIENTE FC
ELIGE LA CONDICION DE LOCAL/VISITANTE FIRMAT FBC...
SI AL TERMINO DE LAS DOS FINALES LOS EQUIPOS TERMINAN IGUALADOS EN PUNTOS, SE JUEGA UN 3° PARTIDO EN FIRMAT (POR SER EL MEJOR CLASIFICADO ENTRE AMBOS)
ELIGE LA CONDICION DE LOCAL/VISITANTE FIRMAT FBC...
SI AL TERMINO DE LAS DOS FINALES LOS EQUIPOS TERMINAN IGUALADOS EN PUNTOS, SE JUEGA UN 3° PARTIDO EN FIRMAT (POR SER EL MEJOR CLASIFICADO ENTRE AMBOS)
EL GANADOR DE LA FINAL DE LOS PLAYOFF JUGARA CON ARGENTINO DE FIRMAT LA FINAL DEL AÑO...
ELIGE LA CONDICION DE LOCAL/VISITANTE ARGENTINO DE FIRMAT...
SI AL TERMINO DE LAS DOS FINALES LOS EQUIPOS TERMINAN IGUALADOS EN PUNTOS, SE JUEGA UN 3° PARTIDO EN ARGENTINO (POR SER EL GANADOR DE LA FASE REGULAR)
ELIGE LA CONDICION DE LOCAL/VISITANTE ARGENTINO DE FIRMAT...
SI AL TERMINO DE LAS DOS FINALES LOS EQUIPOS TERMINAN IGUALADOS EN PUNTOS, SE JUEGA UN 3° PARTIDO EN ARGENTINO (POR SER EL GANADOR DE LA FASE REGULAR)
Fuente:
0 comentarios:
Cuéntanos lo que estás pensando