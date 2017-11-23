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LDDS - divisiones inferiores - cuartos de final (vuelta)

jueves, 23 de noviembre de 2017 | 12:00

LDDS 2017 - DIVISIONES INFERIORES - CUARTOS DE FINAL (VUELTA)
RESULTADOS FINALES Y CRONOGRAMA DE PARTIDOS
* SEMIFINALES DEFINIDAS AL MOMENTO:

3ª DIVISION - COPA DE ORO:
SP. BOMBAL vs LOS ANDES
ATL. ACEBAL vs BCO Y NEGRO
4ª DIVISION - COPA DE ORO:
LOS LEONES vs OLIMPIA
B. RIVADAVIA vs LOS ANDES
3ª DIVISION - COPA DE PLATA:
SPORTING CS vs FIRMAT FBC
OLIMPIA vs INDEPENDIENTE FC
* OTROS CLASIFICADOS A SEMIFINALES:
5ª DIVISION - COPA DE ORO:
FIRMAT FBC y ATLETICO ACEBAL
(RESTA DEFINIRSE DOS PLAZAS)
4ª DIVISION . COPA DE PLATA:
ARGENTINO, SPORTING CS y SAN MARTIN
(RESTA DEFINIRSE UNA PLAZA)
5ª DIVISION - COPA DE PLATA:
OLIMPIA, INDEPENDIENTE FC y CARRERAS AC
(RESTA DEFINIRSE UNA PLAZA)

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Fuente: 
Leandro Stampella
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