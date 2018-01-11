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Máximo Paz, inauguración de colonia de verano para adultos mayores

jueves, 11 de enero de 2018 | 22:54

INAUGURACIÓN COLONIA DE VERANO
INAUGURACIÓN DE LA COLONIA DE VERANO PARA ADULTOS MAYORES QUE SE REALIZARÁ DURANTE ENERO Y FEBRERO, LOS DÍAS MIÉRCOLES Y VIERNES, EN EL PREDIO DE LA PILETA DEL BOCHÍN CLUB PAZ. ESTAS ACTIVIDADES INCENTIVAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS MAYORES Y PREVENIR ENFERMEDADES.
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