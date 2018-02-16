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Liga Deportiva del Sur, fixture de divisiones inferiores

viernes, 16 de febrero de 2018 | 9:28


FIXTURE TORNEO - LIGA DEPORTIVA DEL SUR
DIVISIONES INFERIORES 2018 - 1º Ronda
1ra FECHA3-mar.
SAN MARTINOLIMPIA
SPORTING CSATL. ACEBAL
BLANCO Y NEGROARGENTINO
SP. BOMBALATLETICO PAZ
FIRMAT FBCLOS ANDES
CARRERAS ACINDEPENDIENTE FC
EDUARDO HERTZB. RIVADAVIA
2da FECHA
EDUARDO HERTZSAN MARTIN
B. RIVADAVIACARRERAS AC
INDEPENDIENTE FCFIRMAT FBC
LOS ANDESSP. BOMBAL
ATLETICO PAZBLANCO Y NEGRO
ARGENTINOSPORTING CS
ATL. ACEBALOLIMPIA
3ra FECHA
SAN MARTINATL. ACEBAL
OLIMPIAARGENTINO
SPORTING CSATLETICO PAZ
BLANCO Y NEGROLOS ANDES
SP. BOMBALINDEPENDIENTE FC
FIRMAT FBCB. RIVADAVIA
CARRERAS ACEDUARDO HERTZ
4ta FECHA
CARRERAS ACSAN MARTIN
EDUARDO HERTZFIRMAT FBC
B. RIVADAVIASP. BOMBAL
INDEPENDIENTE FCBLANCO Y NEGRO
LOS ANDESSPORTING CS
ATLETICO PAZOLIMPIA
ARGENTINOATL. ACEBAL
5ta FECHA
SAN MARTINARGENTINO
ATL. ACEBALATLETICO PAZ
OLIMPIALOS ANDES
SPORTING CSINDEPENDIENTE FC
BLANCO Y NEGROB. RIVADAVIA
SP. BOMBALEDUARDO HERTZ
FIRMAT FBCCARRERAS AC
6ta FECHA
FIRMAT FBCSAN MARTIN
CARRERAS ACSP. BOMBAL
EDUARDO HERTZBLANCO Y NEGRO
B. RIVADAVIASPORTING CS
INDEPENDIENTE FCOLIMPIA
LOS ANDESATL. ACEBAL
ATLETICO PAZARGENTINO
7ma FECHA
SAN MARTINATLETICO PAZ
ARGENTINOLOS ANDES
ATL. ACEBALINDEPENDIENTE FC
OLIMPIAB. RIVADAVIA
SPORTING CSEDUARDO HERTZ
BLANCO Y NEGROCARRERAS AC
SP. BOMBALFIRMAT FBC
8va FECHA
SP. BOMBALSAN MARTIN
FIRMAT FBCBLANCO Y NEGRO
CARRERAS ACSPORTING CS
EDUARDO HERTZOLIMPIA
B. RIVADAVIAATL. ACEBAL
INDEPENDIENTE FCARGENTINO
LOS ANDESATLETICO PAZ
9na FECHA
SAN MARTINLOS ANDES
ATLETICO PAZINDEPENDIENTE FC
ARGENTINOB. RIVADAVIA
ATL. ACEBALEDUARDO HERTZ
OLIMPIACARRERAS AC
SPORTING CSFIRMAT FBC
BLANCO Y NEGROSP. BOMBAL
10ma FECHA
BLANCO Y NEGROSAN MARTIN
SP. BOMBALSPORTING CS
FIRMAT FBCOLIMPIA
CARRERAS ACATL. ACEBAL
EDUARDO HERTZARGENTINO
B. RIVADAVIAATLETICO PAZ
INDEPENDIENTE FCLOS ANDES
11ra FECHA
SAN MARTININDEPENDIENTE FC
LOS ANDESB. RIVADAVIA
ATLETICO PAZEDUARDO HERTZ
ARGENTINOCARRERAS AC
ATL. ACEBALFIRMAT FBC
OLIMPIASP. BOMBAL
SPORTING CSBLANCO Y NEGRO
12da FECHA
SPORTING CSSAN MARTIN
BLANCO Y NEGROOLIMPIA
SP. BOMBALATL. ACEBAL
FIRMAT FBCARGENTINO
CARRERAS ACATLETICO PAZ
EDUARDO HERTZLOS ANDES
B. RIVADAVIAINDEPENDIENTE FC
13ra FECHA
SAN MARTINB. RIVADAVIA
INDEPENDIENTE FCEDUARDO HERTZ
LOS ANDESCARRERAS AC
ATLETICO PAZFIRMAT FBC
ARGENTINOSP. BOMBAL
ATL. ACEBALBLANCO Y NEGRO
OLIMPIASPORTING CS
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