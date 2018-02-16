Liga Deportiva del Sur, fixture de divisiones inferiores

|FIXTURE TORNEO - LIGA DEPORTIVA DEL SUR
|DIVISIONES INFERIORES 2018 - 1º Ronda
|1ra FECHA
|3-mar.
|SAN MARTIN
|OLIMPIA
|SPORTING CS
|ATL. ACEBAL
|BLANCO Y NEGRO
|ARGENTINO
|SP. BOMBAL
|ATLETICO PAZ
|FIRMAT FBC
|LOS ANDES
|CARRERAS AC
|INDEPENDIENTE FC
|EDUARDO HERTZ
|B. RIVADAVIA
|2da FECHA
|EDUARDO HERTZ
|SAN MARTIN
|B. RIVADAVIA
|CARRERAS AC
|INDEPENDIENTE FC
|FIRMAT FBC
|LOS ANDES
|SP. BOMBAL
|ATLETICO PAZ
|BLANCO Y NEGRO
|ARGENTINO
|SPORTING CS
|ATL. ACEBAL
|OLIMPIA
|3ra FECHA
|SAN MARTIN
|ATL. ACEBAL
|OLIMPIA
|ARGENTINO
|SPORTING CS
|ATLETICO PAZ
|BLANCO Y NEGRO
|LOS ANDES
|SP. BOMBAL
|INDEPENDIENTE FC
|FIRMAT FBC
|B. RIVADAVIA
|CARRERAS AC
|EDUARDO HERTZ
|4ta FECHA
|CARRERAS AC
|SAN MARTIN
|EDUARDO HERTZ
|FIRMAT FBC
|B. RIVADAVIA
|SP. BOMBAL
|INDEPENDIENTE FC
|BLANCO Y NEGRO
|LOS ANDES
|SPORTING CS
|ATLETICO PAZ
|OLIMPIA
|ARGENTINO
|ATL. ACEBAL
|5ta FECHA
|SAN MARTIN
|ARGENTINO
|ATL. ACEBAL
|ATLETICO PAZ
|OLIMPIA
|LOS ANDES
|SPORTING CS
|INDEPENDIENTE FC
|BLANCO Y NEGRO
|B. RIVADAVIA
|SP. BOMBAL
|EDUARDO HERTZ
|FIRMAT FBC
|CARRERAS AC
|6ta FECHA
|FIRMAT FBC
|SAN MARTIN
|CARRERAS AC
|SP. BOMBAL
|EDUARDO HERTZ
|BLANCO Y NEGRO
|B. RIVADAVIA
|SPORTING CS
|INDEPENDIENTE FC
|OLIMPIA
|LOS ANDES
|ATL. ACEBAL
|ATLETICO PAZ
|ARGENTINO
|7ma FECHA
|SAN MARTIN
|ATLETICO PAZ
|ARGENTINO
|LOS ANDES
|ATL. ACEBAL
|INDEPENDIENTE FC
|OLIMPIA
|B. RIVADAVIA
|SPORTING CS
|EDUARDO HERTZ
|BLANCO Y NEGRO
|CARRERAS AC
|SP. BOMBAL
|FIRMAT FBC
|8va FECHA
|SP. BOMBAL
|SAN MARTIN
|FIRMAT FBC
|BLANCO Y NEGRO
|CARRERAS AC
|SPORTING CS
|EDUARDO HERTZ
|OLIMPIA
|B. RIVADAVIA
|ATL. ACEBAL
|INDEPENDIENTE FC
|ARGENTINO
|LOS ANDES
|ATLETICO PAZ
|9na FECHA
|SAN MARTIN
|LOS ANDES
|ATLETICO PAZ
|INDEPENDIENTE FC
|ARGENTINO
|B. RIVADAVIA
|ATL. ACEBAL
|EDUARDO HERTZ
|OLIMPIA
|CARRERAS AC
|SPORTING CS
|FIRMAT FBC
|BLANCO Y NEGRO
|SP. BOMBAL
|10ma FECHA
|BLANCO Y NEGRO
|SAN MARTIN
|SP. BOMBAL
|SPORTING CS
|FIRMAT FBC
|OLIMPIA
|CARRERAS AC
|ATL. ACEBAL
|EDUARDO HERTZ
|ARGENTINO
|B. RIVADAVIA
|ATLETICO PAZ
|INDEPENDIENTE FC
|LOS ANDES
|11ra FECHA
|SAN MARTIN
|INDEPENDIENTE FC
|LOS ANDES
|B. RIVADAVIA
|ATLETICO PAZ
|EDUARDO HERTZ
|ARGENTINO
|CARRERAS AC
|ATL. ACEBAL
|FIRMAT FBC
|OLIMPIA
|SP. BOMBAL
|SPORTING CS
|BLANCO Y NEGRO
|12da FECHA
|SPORTING CS
|SAN MARTIN
|BLANCO Y NEGRO
|OLIMPIA
|SP. BOMBAL
|ATL. ACEBAL
|FIRMAT FBC
|ARGENTINO
|CARRERAS AC
|ATLETICO PAZ
|EDUARDO HERTZ
|LOS ANDES
|B. RIVADAVIA
|INDEPENDIENTE FC
|13ra FECHA
|SAN MARTIN
|B. RIVADAVIA
|INDEPENDIENTE FC
|EDUARDO HERTZ
|LOS ANDES
|CARRERAS AC
|ATLETICO PAZ
|FIRMAT FBC
|ARGENTINO
|SP. BOMBAL
|ATL. ACEBAL
|BLANCO Y NEGRO
|OLIMPIA
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