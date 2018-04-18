Liga Campesina, resultados oficiales fecha 1

RESULTADOS OFICIALES
LIGA CAMPESINA 2018
FECHA Nº 1
LIGA CAMPESINA 2018
FECHA Nº 1
DIVISIÓN PRIMERA
INDTE. STA. TERESA 2
GOLES:
RAITI GUSTAVO
VICTOR RICARDO
AMONESTADOS:
ROMANO ALEXIS
RAMIRES ALEX
GOLES:
RAITI GUSTAVO
VICTOR RICARDO
AMONESTADOS:
ROMANO ALEXIS
RAMIRES ALEX
CNES. DEL78 LA VANGUARDIA 3
GOLES:
AMARILLO ALEXIS (2)
DEL MORO NICOLAS
AMONESTADOS:
DIODATI LUCIANO
DISPERATI EMILIANO
PAPALEO EMANUEL
BARBUSCIA JULIAN
GOLES:
AMARILLO ALEXIS (2)
DEL MORO NICOLAS
AMONESTADOS:
DIODATI LUCIANO
DISPERATI EMILIANO
PAPALEO EMANUEL
BARBUSCIA JULIAN
ARBITRO: GONZALEZ RUBEN
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SPORTIVO GODOY 2
GOLES:
MONTENEGRO GUSTAVO
VERA BRUNO
AMONESTADOS:
GRAIÑO ALEJANDRO
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SPORTIVO GODOY 2
GOLES:
MONTENEGRO GUSTAVO
VERA BRUNO
AMONESTADOS:
GRAIÑO ALEJANDRO
PIÑERO FOOTBALL CLUB 2
GOLES:
MIGLIOZZI GUSTAVO
ORELLANO AGUSTIN
AMONESTADOS:
ANTELO AXEL
BENITEZ WALTER
BARRIOS WALTER
GOLES:
MIGLIOZZI GUSTAVO
ORELLANO AGUSTIN
AMONESTADOS:
ANTELO AXEL
BENITEZ WALTER
BARRIOS WALTER
ARBITRO: GEARY JUAN
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INDTE. SGTO. CABRAL 2
GOLES:
FERRARI MARIANO
ANTONINI PABLO
AMONESTADO:
MOGGIA LEANDRO
ROJAS NAHUEL
ORTEGA PABLO
GENTILE SEBASTIAN
MEONIZ FERNANDO
EXPULSADO:
DEL MORO EMANUEL DOS FECHAS (2) ART. 102 A
ATLÉTICO PAVÓN 2
GOLES:
RECALDE ALEJANDRO
ROTTIGNI MAXIMILIANO
AMONESTADOS:
ASPLANATO MAXIMILIANO
LASCA JESUS
EXPULSADO:
RUSO ALEXIS DOS FECHAS (2) ART. 102 A
GOLES:
RECALDE ALEJANDRO
ROTTIGNI MAXIMILIANO
AMONESTADOS:
ASPLANATO MAXIMILIANO
LASCA JESUS
EXPULSADO:
RUSO ALEXIS DOS FECHAS (2) ART. 102 A
ARBITRO: CLAUDIO NUNIA
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DIVISIÓN RESERVA
INDTE. SANTA TERESA 0
GOLES:
AMONESTADOS:
ROSSI VICTOR
ALCARAZ GUILLERMO
GALLO NESTOR
GOLES:
AMONESTADOS:
ROSSI VICTOR
ALCARAZ GUILLERMO
GALLO NESTOR
CNES78 LA VANGUARDIA 1
GOLES:
SOSA GABRIEL
AMONESTADOS:
BORRAZ VALENTIN
DIODATI FABRICIO
GOLES:
SOSA GABRIEL
AMONESTADOS:
BORRAZ VALENTIN
DIODATI FABRICIO
ARBITRO: MEY MAURO
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SPORTIVO GODOY 1
GOLES:
MARTINEZ JOSE LUIS
AMONESTADOS:
MINCONE PABLO
MARAO JUAN CARLOS
EXPULSADOS:
VIGORITTO FRANCO UNA FECHA (1) ART. 101 A
GOLES:
MARTINEZ JOSE LUIS
AMONESTADOS:
MINCONE PABLO
MARAO JUAN CARLOS
EXPULSADOS:
VIGORITTO FRANCO UNA FECHA (1) ART. 101 A
PIÑERO FOOTBALL CLUB 1
GOLES:
TEBES FACUNDO FRANSISCO
AMONESTADOS:
CEFARELLI GONZALO
CENTURION MARTIN
DIAZ HUGO ALBERTO
EXPULSADO:
TEBES FACUNDO FRANCISCO UNA FECHA ( ) ART.
101 A
OLGUIN URBINA ROMAN DOS FECHAS (2)
102 A
GOLES:
TEBES FACUNDO FRANSISCO
AMONESTADOS:
CEFARELLI GONZALO
CENTURION MARTIN
DIAZ HUGO ALBERTO
EXPULSADO:
TEBES FACUNDO FRANCISCO UNA FECHA ( ) ART.
101 A
OLGUIN URBINA ROMAN DOS FECHAS (2)
102 A
ARBITRO: GAUNA MAXIMILIANO
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INDTE. SGTO. CABRAL 1
GOLES:
DIAZ RODRIGO
AMONESTADOS:
NUÑEZ ANDRES
CORSI DANIEL
LEZCANO CARLOS
GOLES:
DIAZ RODRIGO
AMONESTADOS:
NUÑEZ ANDRES
CORSI DANIEL
LEZCANO CARLOS
ATLÉTICO PAVÓN 1
GOLES:
FERNANDEZ MATIAS
AMONESTADOS:
GOLES:
FERNANDEZ MATIAS
AMONESTADOS:
ARBITRO: BENITEZ GASTON
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