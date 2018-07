Se observa el deterioro en el techo del tanque por la explosión. (Medios Red)













Explosión e incendio en un tanque de biodiesel en la empresa VicentínEl fuego se originó cerca del mediodía de este lunes en la planta ubicada en la ciudad de San Lorenzo. Desde la empresa y la Uocra confirmaron que "no hubo heridos". Trabajaban bomberos en el lugar. ImágenesEl tanque en el que se produjo la explosión, donde trabajaban los bomberos. (Medios Red)1/2El tanque en el que se produjo la explosión, donde trabajaban los bomberos. (Captura de video)2/2Alrededor de las 11.30 de este lunes, se produjo una explosión e incendio en un gran tanque de biodiesel de la empresa Vicentín, ubicada en la ciudad de San Lorenzo. Desde la empresa y del gremio de la Uocra confirmaron que "no hubo personas heridas". Los bomberos seguían trabajando en tareas de enfriamiento.El hecho ocurrió cerca del mediodía en la planta cerealera del cordón. Medio locales hablaban de “trabajadores que estaban soldando” cerca del lugar de la explosión. Desde el lugar del siniestro, el periodista Pedro Levy (El Tres) habló con algunos empleados que estaban en la puerta."Por lo que nos dijeron, hubo una explosión en un tanque de biodiesel y por suerte la seguridad interna y los bomberos llegaron a enfriar la estructura", dijo uno de los trabajadores."Acá en Vicentín es la primera vez que yo recuerdo que pasa una cosa de estas, aunque todos sabemos que estamos expuestos a este tipo de incidentes", agregó el hombre al programa De 12 a 14.Un representante de la Uocra confirmó que "no hay ningún herido, pero vinimos a constatar el estado de salud de los trabajadores".En tanto, el jefe de personal de la empresa indicó que "el tanque estaba casi vacío" y que "se produjo una rotura en el techo, pero ya está controlado". Y ratificó que "lo más importante es que no hay personas heridas".El fuego se originó en uno de los grandes depósitos de biodiesel de la firma multinacional, en el sector más próximo a la vía pública de la vecina ciudad, cerca del acceso sur a la ciudad.Hasta el momento sólo se registraban daños materiales y no había registro de heridos. Trabajaban en el lugar Bomberos de Prefectura Naval Argentina y Zapadores.Fuente: rosario3.com