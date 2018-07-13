Liga Campesina informe N° 9

INFORME Nº9
DIVISIÓN PRIMERA
DIVISIÓN PRIMERA
C78 LA VANGUARDIA 0
GOLES:
AMONESTADOS:
GRADASSI NICOLAS
BORRAZ VALENTIN
DISPERATI EMILIANO
CAÑETEZ GONZALO
EXPULSADOS:
GOLES:
AMONESTADOS:
GRADASSI NICOLAS
BORRAZ VALENTIN
DISPERATI EMILIANO
CAÑETEZ GONZALO
EXPULSADOS:
INDTE. SGTO. CABRAL 4
GOLES:
FASIL EMANUEL TRES(3)
ORESTOVICH EZEQUIEL
AMONESTADOS:
GENTILE SEBASTIAN
ORTEGA PABLO
FASIL EMANUEL
EXPULSADOS:
GOLES:
FASIL EMANUEL TRES(3)
ORESTOVICH EZEQUIEL
AMONESTADOS:
GENTILE SEBASTIAN
ORTEGA PABLO
FASIL EMANUEL
EXPULSADOS:
ARBITRO: LIMA DA CRUZ JORGE
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INDTE. STA. TERESA 0
GOLES:
AMONESTADOS:
GALLO GABRIEL
EXPULSADOS:
GOLES:
AMONESTADOS:
GALLO GABRIEL
EXPULSADOS:
SPORTIVO GODOY 1
GOLES:
RODRIGUEZ NICOLAS
AMONESTADOS:
RODRIGUEZ MAXIMILIANO
ESPINOZA GASTON
LA TERRA JUAN MARTIN
EXPULSADOS:
GOLES:
RODRIGUEZ NICOLAS
AMONESTADOS:
RODRIGUEZ MAXIMILIANO
ESPINOZA GASTON
LA TERRA JUAN MARTIN
EXPULSADOS:
ARBITRO: SINGH VICTOR
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PIÑERO F. C. 1
GOLES:
ANTELO AXEL
AMONESTADOS:
GUTIERREZ ADAN
ANTELO AXEL
ANTELO ELIAS
SUÑER CARLOS
PRIETO KEVIN
OLGUIN URBINA ROMAN
EXPULSADOS:
GOLES:
ANTELO AXEL
AMONESTADOS:
GUTIERREZ ADAN
ANTELO AXEL
ANTELO ELIAS
SUÑER CARLOS
PRIETO KEVIN
OLGUIN URBINA ROMAN
EXPULSADOS:
ATLETICO PAVÓN 1
GOLES:
LASCA JESUS
AMONESTADOS:
POGGI HUGO
SALINAS PABLO
EXPULSADOS:
LASCA JESUS DOS FECHAS (2) ART. 105
GOLES:
LASCA JESUS
AMONESTADOS:
POGGI HUGO
SALINAS PABLO
EXPULSADOS:
LASCA JESUS DOS FECHAS (2) ART. 105
ARBITRO: GONZALEZ RUBEN
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DIVISIÓN RESERVA
C78 LA VANGUARDIA 0
GOLES:
AMONESTADOS:
DISPERATI JUAN CRUZ
AGUIAR DENIS
GARCIA JOAQUIN
EXPULSADOS:
GOLES:
AMONESTADOS:
DISPERATI JUAN CRUZ
AGUIAR DENIS
GARCIA JOAQUIN
EXPULSADOS:
INDTE. SGTO. CABRAL 2
GOLES:
ORLANDO ERIC
CONTRERA ALEJANDRO
AMONESTADOS:
SALVATORE FEDERICO
EXPULSADOS:
GOLES:
ORLANDO ERIC
CONTRERA ALEJANDRO
AMONESTADOS:
SALVATORE FEDERICO
EXPULSADOS:
ARBITRO: RODRIGUEZ JORGE
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PIÑERO F. C. 0
GOLES:
AMONESTADOS:
RADRIZZANI RODRIGO
CORRALES ABRAHAM
EXPULSADOS:
ORELLANO AGUSTIN DOS FECHAS (2) ART. 102
ATLETICO PAVÓN 2
GOLES:
FERNANDEZ MATIAS
PEREYRA ISAAC
AMONESTADOS:
PONCE MATIAS
CONZALEZ NORBERTO
SANCHEZ KEVIN
ZARZA GASTON
CABRERA GONZALO
SPOSETTI LAUTARO
EXPULSADOS:
ASPLANATO GUSTAVO DOS FECHAS (2) ART. 102
GOLES:
FERNANDEZ MATIAS
PEREYRA ISAAC
AMONESTADOS:
PONCE MATIAS
CONZALEZ NORBERTO
SANCHEZ KEVIN
ZARZA GASTON
CABRERA GONZALO
SPOSETTI LAUTARO
EXPULSADOS:
ASPLANATO GUSTAVO DOS FECHAS (2) ART. 102
ARBITRO: MENJIBAR RUBEN
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INDTE. STA. TERESA 3
GOLES:
GIMENEZ CRISTIAN
RODRIGUEZ EMANUEL
RAMIREZ MARCELO
AMONESTADOS:
PAIZ MIGUEL
ROSSI OMAR
GIMENEZ CRISTIAN
RIOS NICVOLAS
EXPULSADOS.
GOLES:
GIMENEZ CRISTIAN
RODRIGUEZ EMANUEL
RAMIREZ MARCELO
AMONESTADOS:
PAIZ MIGUEL
ROSSI OMAR
GIMENEZ CRISTIAN
RIOS NICVOLAS
EXPULSADOS.
SPORTIVO GODOY 0
GOLES:
AMONESTADOS:
VIGORITTO FRANCO
BRITE FRANCO
EXPULSADOS:
CABRAL LEANDRO DOS FEHAS (2) ART. 101
GOLES:
AMONESTADOS:
VIGORITTO FRANCO
BRITE FRANCO
EXPULSADOS:
CABRAL LEANDRO DOS FEHAS (2) ART. 101
ARBITRO: QUINTELA HECTOR JOSE
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