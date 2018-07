TS1800No se anduvo bienJuan Emilio Guazzeroni penó en Alta Gracia y junto a Santiago López sumaron lo que pudieronLa quinta fecha del TS1800 no tuvo el mejor retorno para Juan Emilio Guazzeroni, porque no se logró andar bien. Con Santiago López como invitado, completaron la exigencia en el puesto 17º, pero el andar del Volkswagen Gol tiene para mejorar.Teniendo un buen viernes de pruebas, para el día siguiente las cosas se complicaron y no se encontró el inconveniente hasta después de las pruebas de clasificación, donde junto a Santiago López quedaron en el puesto 21.El domingo, en la primera parte de la final, largó el invitado y fueron de menor a mayor. Aprovechando diversos inconvenientes de contrincantes, se fue avanzando para terminar seis lugares más delante de lo que se largó, y quedaron en el puesto 15. La segunda parte de la carrera, con Juan Emilio al volante, fue un tanto difícil, porque el rendimiento no fue bueno y llegaron en la colocación 17.“Anduvimos de mal en peor, lamentablemente. No sabemos qué pasó pero el auto se nos fue yendo para atrás siempre. Del viernes al domingo perdimos alrededor de dos segundos en el tiempo de vuelta. No estuvimos a la altura del resto de los competidores”, aseguró un sincero Guazzeroni, quien evaluará cómo seguir.La próxima fecha será el fin de semana del 12 de agosto, en el autódromo de Rafaela.