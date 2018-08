La Vanguardia, Campaña de vacunación antirrabica

CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA

COMUNA DE LA VANGUARDIA





Próximamente la comuna local realizará una campaña masiva y completamente gratuita de vacunación antirrábica a mascotas en la localidad.La vacunación se estaría realizando a fines de agosto, en los próximos días informaremos la fecha concreta por este medio y también a través de afiches que se colocaran en los distintos negocios del pueblo. A continuación compartimos algo de información importante que todos quienes tenemos mascotas deberíamos conocer.¿QUE ES LA RABIA?Es una enfermedad que se trata de erradicar para que no cobre más vidas humanas. La rabia ataca al sistema nervioso central y es casi siempre mortal. Se transmite a través de la saliva, es decir, que si un animal infectado te muerde te la transmitirá.¿POR QUE ES IMPORTANTE QUE VACUNE A MI MASCOTA?*Algunas enfermedades, como la rabia, pueden ser transmitidas a los seres humanos, por lo que la protección de sus mascotas también protege a los miembros de su familia y la comunidad.*Las vacunas son seguras y generalmente bien toleradas por la mayoría de las mascotas.*Durante las ultimas décadas, el uso generalizado de vacunas contra enfermedades como la rabia ha salvado la vida de millones de animales.¿QUE PASA SI NO VACUNAS A TU MASCOTA?El primer riesgo, por supuesto, es que tu mascota contraiga la enfermedad y que a su vez contagie a tu familia. Pero el otro riesgo es que tu perro o gato, aparentemente sano, muerda a alguien y no tengas el comprobante de vacunación . Si esto sucede recibirás una denuncia y tu mascota tendrá que estar por varios días en cuarentena.