La Vnaguardia, recibimiento al grupo de ciclistas "Actitud Alvear"

COMUNA DE LA VANGUARDIA TE INVITA MAÑANA DOMINGO CERCA DEL MEDIO DÍA A SER PARTE DEL RECIBIMIENTO AL GRUPO DE CICLISTAS "ACTITUD ALVEAR" QUE LLEGARAN A NUESTRO PUEBLO PEDALEANDO DESDE ALVEAR. VENÍ A COMPARTIR SUS EMOCIONAMTES EXPERIENCIAS, LOS RECIBIREMOS EN LA ENTRADA DEL PUEBLO Y SI TE ANIMAS LOS PODES ACOMPAÑAR UN TRAMO EN BICI DESDE EL PUENTE DEL ARROYO PAVÓN SOBRE LA RUTA 22S.
RECORDA QUE LA BICICLETA NO ES SOLO UN MEDIO DE TRANSPORTE, TAMBIEN ES UNA MUY BUENA TERAPIA QUE TE ALEJA DE LA RUTINA Y MEJORA TU CALIDAD DE VIDA .
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