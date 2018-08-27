LDDS 2018, boletín oficial N° 15 Promocional "B"

BOLETIN OFICIAL Nº 15 / 2018
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FINAL – PARTIDO DE IDA – TORNEO PROMOCIONAL “B”
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PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 26/08/2018
URANGA FOOT BALL CLUB 1
GOLEADOR/S:
36601859 FALABELLA GERONIMO 1
AMONESTADO/S:
38087549 RADRIZZANI FRANCO
37231840 LUNA DARIO GUSTAVO
37334539 GARCIA DARIO NAHUEL
SUSPENDIDO/S:
AT. PABLO ZAMPA 1
GOLEADOR/S:
36333801 ROMERO NESTOR DANIEL 1
AMONESTADO/S:
36659740 MARTINEZ ISMAEL MAXIMILIANO
36506385 CARDOSO BRIAN EZEQUIEL
35907340 SEGOVIA MAXIMILIANO GASTON
35132738 SANDOVAL RAMON EZEQUIEL
34651786 SCENNA FABRICIO EZEQUIEL
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: GUILLERMO DOMINGUEZ
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FINAL – PARTIDO DE IDA – TORNEO PROMOCIONAL “B”
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SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 26/08/2018
URANGA FOOT BALL CLUB 1
GOLEADOR/S:
32705843 GOMEZ JUAN ALBERTO 1
AMONESTADO/S:
33508348 CARRIZO DAMIAN RAUL
32705843 GOMEZ JUAN ALBERTO
42556808 VAZQUEZ ALEXIS SANTIAGO
SUSPENDIDO/S:
AT. PABLO ZAMPA 2
GOLEADOR/S:
36656662 ENCINA FERNANDO RAMON 1
39817923 LOPEZ JOEL IVAN 1
AMONESTADO/S:
39817923 LOPEZ JOEL IVAN
36656662 ENCINA FERNANDO RAMON
36736766 GUELVES EZEQUIEL MATIAS
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: LUCIANO CALCATERRA
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NOMINA DE JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
C.A.A. BLANCO Y NEGRO 29806054 SOSA JOSE LUIS
C.A.A. BLANCO Y NEGRO 32076979 JUNCO FABIAN
ESTRELLA DEL SUR 40278465 MUCCIACCIARO TOMAS
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 36220505 ZALLIO FRANCO ROBERTO
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 33109554 MACCARI MARCOS
LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 31975674 CAFFA ALBANO JOSE
BOMBAL JUNIORS CLUB 38086797 GIACINTI KEVIN G.
BOMBAL JUNIORS CLUB 28395016 ORSO MARTIN ANIBAL
ATLETICO JUNCAL 33640855 JUNCO OSCAR RICARDO
DEPORTIVO CORONEL DOMINGUEZ 41603870 LEGUIZAMON EZEQUIEL NAHUEL
AT. PUERTO BELGRANO 39857973 GUNEGONDI RENZO
AT. PUERTO BELGRANO 42702372 VOLPI ALVARO OCTAVIO
URANGA FOOT BALL CLUB 33324816 SANCHEZ ANGEL FEDERICO
URANGA FOOT BALL CLUB 38087549 RADRIZZANI FRANCO
URANGA FOOT BALL CLUB 37182555 CAMPOS CARLOS GABRIEL
URANGA FOOT BALL CLUB 39858063 CAMPOS LEONARDO EMANUEL
URANGA FOOT BALL CLUB 37334539 GARCIA DARIO NAHUEL
URANGA FOOT BALL CLUB 39631829 TOLEDO ALEXIS RUBEN
URANGA FOOT BALL CLUB 31741255 ALIBERTI CESAR JESUS
URANGA FOOT BALL CLUB 35449776 GRAMAJO JAVIER ALFREDO
URANGA FOOT BALL CLUB 32486697 BIANUCCI JUAN PABLO
URANGA FOOT BALL CLUB 37576829 TROVATO MAURICIO OSVALDO
AT. PABLO ZAMPA 35132738 SANDOVAL RAMON EZEQUIEL
AT. PABLO ZAMPA 36333768 ROJAS MAXIMILIANO EZEQUIEL
AT. PABLO ZAMPA 34528767 ESPINDOLA JONATAN EZEQUIEL
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NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS
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REUNION DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA EL DIA 27/08/2018
MIEMBROS PRESENTES:
PRESIDENTE: GIUSTOZZI DARIO OSCAR
SECRETARIO: LUCIANI SERGIO
VOCAL: LUCIANI RUBEN
VOCAL: GENTILE NELSON DANIEL
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