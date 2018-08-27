LDDS 2018, boletín oficial N° 15 Promocional "B"

el
BOLETIN OFICIAL Nº 15 / 2018
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FINAL – PARTIDO DE IDA – TORNEO PROMOCIONAL “B”
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PRIMERA DIVISION                         FECHA DE JUEGO: 26/08/2018
URANGA FOOT BALL CLUB                   1
GOLEADOR/S:
       36601859  FALABELLA GERONIMO                       1
AMONESTADO/S:
       38087549  RADRIZZANI FRANCO                       
       37231840  LUNA DARIO GUSTAVO                      
       37334539  GARCIA DARIO NAHUEL                     
SUSPENDIDO/S:
AT. PABLO ZAMPA                         1
GOLEADOR/S:
       36333801  ROMERO NESTOR DANIEL                     1
AMONESTADO/S:
       36659740  MARTINEZ ISMAEL MAXIMILIANO             
       36506385  CARDOSO BRIAN EZEQUIEL                  
       35907340  SEGOVIA MAXIMILIANO GASTON              
       35132738  SANDOVAL RAMON EZEQUIEL                 
       34651786  SCENNA FABRICIO EZEQUIEL                
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: GUILLERMO DOMINGUEZ           
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FINAL – PARTIDO DE IDA – TORNEO PROMOCIONAL “B”
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SEGUNDA DIVISION                      FECHA DE JUEGO: 26/08/2018
URANGA FOOT BALL CLUB                   1
GOLEADOR/S:
       32705843  GOMEZ JUAN ALBERTO                       1
AMONESTADO/S:
       33508348  CARRIZO DAMIAN RAUL                     
       32705843  GOMEZ JUAN ALBERTO                      
       42556808  VAZQUEZ ALEXIS SANTIAGO                 
SUSPENDIDO/S:
AT. PABLO ZAMPA                         2
GOLEADOR/S:
       36656662  ENCINA FERNANDO RAMON                    1
       39817923  LOPEZ JOEL IVAN                          1
AMONESTADO/S:
       39817923  LOPEZ JOEL IVAN                         
       36656662  ENCINA FERNANDO RAMON                   
       36736766  GUELVES EZEQUIEL MATIAS                 
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: LUCIANO CALCATERRA             
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NOMINA DE JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
    C.A.A. BLANCO Y NEGRO           29806054 SOSA JOSE LUIS       
    C.A.A. BLANCO Y NEGRO           32076979 JUNCO FABIAN       
    ESTRELLA DEL SUR                40278465 MUCCIACCIARO TOMAS       
    INDEPENDIENTE F.C. BIGAND       36220505 ZALLIO FRANCO ROBERTO       
    INDEPENDIENTE F.C. BIGAND       33109554 MACCARI MARCOS       
    LOS ANDES S.I.M.D. Y C.         31975674 CAFFA ALBANO JOSE       
    BOMBAL JUNIORS CLUB             38086797 GIACINTI KEVIN G.       
    BOMBAL JUNIORS CLUB             28395016 ORSO MARTIN ANIBAL       
    ATLETICO JUNCAL                 33640855 JUNCO OSCAR RICARDO       
    DEPORTIVO CORONEL DOMINGUEZ     41603870 LEGUIZAMON EZEQUIEL NAHUEL    
    AT. PUERTO BELGRANO             39857973 GUNEGONDI RENZO       
    AT. PUERTO BELGRANO             42702372 VOLPI ALVARO OCTAVIO       
    URANGA FOOT BALL CLUB           33324816 SANCHEZ ANGEL FEDERICO       
    URANGA FOOT BALL CLUB           38087549 RADRIZZANI FRANCO       
    URANGA FOOT BALL CLUB           37182555 CAMPOS CARLOS GABRIEL       
    URANGA FOOT BALL CLUB           39858063 CAMPOS LEONARDO EMANUEL       
    URANGA FOOT BALL CLUB           37334539 GARCIA DARIO NAHUEL       
    URANGA FOOT BALL CLUB           39631829 TOLEDO ALEXIS RUBEN       
    URANGA FOOT BALL CLUB           31741255 ALIBERTI CESAR JESUS       
    URANGA FOOT BALL CLUB           35449776 GRAMAJO JAVIER ALFREDO       
    URANGA FOOT BALL CLUB           32486697 BIANUCCI JUAN PABLO       
    URANGA FOOT BALL CLUB           37576829 TROVATO MAURICIO OSVALDO      
    AT. PABLO ZAMPA                 35132738 SANDOVAL RAMON EZEQUIEL       
    AT. PABLO ZAMPA                 36333768 ROJAS MAXIMILIANO EZEQUIEL    
    AT. PABLO ZAMPA                 34528767 ESPINDOLA JONATAN EZEQUIEL    
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NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS
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REUNION DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA EL DIA 27/08/2018
MIEMBROS PRESENTES:
PRESIDENTE: GIUSTOZZI DARIO OSCAR
SECRETARIO: LUCIANI SERGIO
VOCAL: LUCIANI RUBEN

VOCAL: GENTILE NELSON DANIEL

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