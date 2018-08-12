Liga Campesina, resultados de semifinal vuelta

RESULTADOS SEMIFINAL VUELTA
PRIMERA DIVISIÓN
INDTE. SGTO. CABRAL 3
C78 LA VANGUARDIA 1
C78 LA VANGUARDIA 1
S. GODOY 1
A. PAVÓN 0
PENALES
S. GODOY 3
A. PAVÓN 0
A. PAVÓN 0
PENALES
S. GODOY 3
A. PAVÓN 0
DIVISIÓN RESERVA
INDTE. SGTO. CABRAL 3
SPORTIVO GODOY 1
SPORTIVO GODOY 1
A. PAVÓN 1
INDTE. STA. TERESA 0
INDTE. STA. TERESA 0
FINAL PRIMERA DIVISIÓN
S. GODOY
INDTE. SGTO. CABRAL
INDTE. SGTO. CABRAL
FINAL DIVISIÓN RESERVA
INDTE. SGTO. CABRAL
ATLÉTICO PAVÓN
ATLÉTICO PAVÓN
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