LIHF, resultados, tabla de posiciones y estadísticas

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|FECHA:
|10
|05/08/2018
|SUB 12
|SUB 14
|SUB 17
|1° DIV
|ÁRBITROS
|PORVENIR TALLERES
|-
|9
|10
|9
|DANIELA
|SOCIAL Y DEPORTIVO RUEDA
|-
|0
|0
|0
|FRANCISCO
|FIRMAT FOOT BALL CLUB
|-
|3
|1
|0
|ABI JAEL
|BLANCO Y NEGRO DE ALCORTA
|-
|0
|2
|0
|ANTONELLA
|ATLETICO PAZ
|-
|-
|1
|5
|LUDMILA
|HURACAN DE CHABAS
|-
|-
|0
|0
|VIRGINIA
|INDEPENDIENTE FC BIGAND
|-
|3
|3
|11
|ROMINA
|TALLERES ARROYO SECO
|-
|2
|0
|0
|ROCIO
|B. RIVADAVIA DE PEYRANO
|2
|8
|-
|5
|EMANUEL
|EMPALME CENTRAL
|1
|1
|-
|1
|MATIAS
|ATLETICO EMPALME
|-
|3
|1
|1
|JOANA
|EDUARDO HERTZ VILLA MUGUETA
|-
|1
|3
|4
|ANABEL
|FECHA:
|11
|26/08/2018
|SUB 12
|SUB 14
|SUB 17
|1° DIV
|ÁRBITROS
|EMPALME CENTRAL
|-
|-
|INDEPENDIENTE FC BIGAND
|-
|-
|TALLERES ARROYO SECO
|-
|ATLETICO PAZ
|-
|HURACAN DE CHABAS
|-
|-
|FIRMAT FOOT BALL CLUB
|-
|-
|BLANCO Y NEGRO DE ALCORTA
|-
|PORVENIR TALLERES
|-
|SOCIAL Y DEPORTIVO RUEDA
|-
|ATLETICO EMPALME
|-
|EDUARDO HERTZ VILLA MUGUETA
|-
|B. RIVADAVIA DE PEYRANO
|-
|TABLA DE POSICIONES - LIHF 2018
|L.I.H.F. 2018
|TABLA DE POSICIONES
|PRIMERA
|J
|G
|E
|P
|Gf
|Gc
|Dif
|Ptos
|1
|INDEPENDIENTE FC
|10
|9
|1
|0
|60
|1
|59
|28
|2
|ATLETICO PAZ
|10
|9
|1
|0
|61
|3
|58
|28
|3
|EDUARDO HERTZ
|10
|7
|0
|3
|42
|10
|32
|21
|4
|BLANCO Y NEGRO
|10
|6
|1
|3
|31
|10
|21
|19
|5
|B. RIVADAVIA
|10
|6
|0
|4
|45
|20
|25
|18
|6
|FIRMAT FBC
|10
|5
|2
|3
|27
|6
|21
|17
|7
|PORVENIR TALLERES
|10
|5
|2
|3
|21
|8
|13
|17
|8
|HURACAN CHABAS
|10
|2
|1
|7
|18
|38
|-20
|7
|9
|ATLETICO EMPALME
|10
|2
|1
|7
|10
|41
|-31
|7
|10
|TALLERES (A. SECO)
|10
|2
|0
|8
|6
|37
|-31
|6
|11
|EMPALME CENTRAL
|10
|1
|1
|8
|9
|44
|-35
|4
|12
|SOC. Y DEP. RUEDA
|10
|1
|0
|9
|3
|115
|-112
|3
|L.I.H.F. 2018
|TABLA DE POSICIONES
|SUB 17
|J
|G
|E
|P
|Gf
|Gc
|Dif
|Ptos
|1
|ATLETICO PAZ
|9
|9
|0
|0
|32
|5
|27
|27
|2
|EDUARDO HERTZ
|9
|6
|2
|1
|41
|6
|35
|20
|3
|BLANCO Y NEGRO
|9
|6
|0
|3
|49
|10
|39
|18
|4
|HURACAN CHABAS
|9
|4
|4
|1
|26
|3
|23
|16
|5
|FIRMAT FBC
|9
|4
|2
|3
|21
|9
|12
|14
|6
|INDEPENDIENTE FC
|10
|3
|3
|4
|24
|14
|10
|12
|7
|TALLERES (A. SECO)
|9
|3
|2
|4
|17
|17
|0
|11
|8
|PORVENIR TALLERES
|9
|2
|4
|3
|13
|6
|7
|10
|9
|ATLETICO EMPALME
|9
|2
|2
|5
|8
|21
|-13
|8
|10
|B. RIVADAVIA
|9
|1
|1
|7
|10
|29
|-19
|4
|11
|SOC. Y DEP. RUEDA
|9
|0
|0
|9
|0
|121
|-121
|0
|12
|0
|0
|0
|L.I.H.F. 2018
|TABLA DE POSICIONES
|SUB 14
|J
|G
|E
|P
|Gf
|Gc
|Dif
|Ptos
|1
|FIRMAT FBC
|10
|9
|1
|0
|46
|6
|40
|28
|2
|BLANCO Y NEGRO
|9
|7
|1
|1
|40
|6
|34
|22
|3
|ATLETICO PAZ
|9
|5
|2
|2
|30
|16
|14
|17
|4
|B. RIVADAVIA
|9
|4
|3
|2
|19
|10
|9
|15
|5
|PORVENIR TALLERES
|9
|3
|3
|3
|23
|7
|16
|12
|6
|INDEPENDIENTE FC
|9
|2
|5
|2
|19
|11
|8
|11
|7
|TALLERES (A. SECO)
|9
|3
|2
|4
|17
|9
|8
|11
|8
|EDUARDO HERTZ
|9
|3
|2
|4
|25
|18
|7
|11
|9
|ATLETICO EMPALME
|9
|2
|3
|4
|7
|22
|-15
|9
|10
|EMPALME CENTRAL
|9
|1
|0
|8
|5
|59
|-54
|3
|11
|SOC. Y DEP. RUEDA
|9
|0
|0
|9
|1
|68
|-67
|0
|12
|0
|0
|0
|L.I.H.F. 2018
|TABLA DE POSICIONES
|SUB 12
|J
|G
|E
|P
|Gf
|Gc
|Dif
|Ptos
|1
|ATLETICO EMPALME
|5
|4
|1
|0
|19
|3
|16
|13
|2
|TALLERES (A. SECO)
|5
|4
|1
|0
|16
|4
|12
|13
|3
|FIRMAT FBC
|5
|2
|1
|2
|13
|7
|6
|7
|4
|PORVENIR TALLERES
|5
|2
|1
|2
|7
|8
|-1
|7
|5
|B. RIVADAVIA
|5
|1
|0
|4
|2
|20
|-18
|3
|6
|EMPALME CENTRAL
|5
|0
|0
|5
|3
|18
|-15
|0
|LIHF 2018 - GOLEADORAS
|8° DIVISION (SUB 12)
|CLUB
|GOLES
|PINAZO MOIRA
|TALLERES (A. SECO)
|7
|SCIACALUGA DANA
|ATLETICO EMPALME
|6
|DOS SANTOS GOMEZ NARELLA
|ATLETICO EMPALME
|5
|FIGUEREDO AGUSTINA
|TALLERES (A. SECO)
|5
|MUZZIO LUCIA
|PORVENIR TALLERES
|4
|FUCCI MELANI
|TALLERES (A. SECO)
|3
|CIMINO MALENA
|FIRMAT FBC
|3
|GIANNINI PALOMA
|ATLETICO EMPALME
|3
|FRAVEGA INES
|FIRMAT FBC
|2
|VETERE VICTORIA
|FIRMAT FBC
|2
|STECKLEIN MARTINA
|PORVENIR TALLERES
|2
|ORFEI ABIGAIL
|ATLETICO EMPALME
|2
|PORCEL BIANCA
|FIRMAT FBC
|1
|GONZALEZ MARIANELLA
|EMPALME CENTRAL
|1
|FERREYRA GUADALUPE
|FIRMAT FBC
|1
|BURKE MURIEL
|FIRMAT FBC
|1
|PIONSI JULIA
|FIRMAT FBC
|1
|HOLLMANN GUILLERMINA
|FIRMAT FBC
|1
|GARCIA MORENA
|EMPALME CENTRAL
|1
|RENZI CLARA
|FIRMAT FBC
|1
|MONTENEGRO VALENTINA
|PORVENIR TALLERES
|1
|ESPINOZA IARA
|TALLERES (A. SECO)
|1
|ACOSTA MAIA
|EMPALME CENTRAL
|1
|COLELL PRISCILA
|BERNARDINO RIVADAVIA
|1
|DELPIANO CAROLA
|BERNARDINO RIVADAVIA
|1
|PAVON MALENA
|ATLETICO EMPALME
|1
|MENDEZ BRUNELLA
|ATLETICO EMPALME
|1
|TORRESI REGINA
|ATLETICO EMPALME
|1
|APELLIDO Y NOMBRE
|FECHA
|CLUB
|DIVISION
|V
|A
|R
|AGUDO MAILEN
|4
|BLANCO Y NEGRO
|SUB 17
|X
|ALES ANA LUZ
|6
|ATLETICO PAZ
|SUB 17
|X
|ALVAREZ ELIANA
|1
|HURACAN CHABAS
|PRIMERA
|X
|ALVAREZ ELIANA
|5
|HURACAN CHABAS
|SUB 17
|X
|ALVAREZ MILAGROS
|10
|PORVENIR TALLERES
|SUB 17
|X
|AYUNTA LUA MAGALI
|10
|EMPALME CENTRAL
|SUB 14
|X
|BAEZ LUISINA
|7
|INDEPENDIENTE FC
|PRIMERA
|X
|BAIOCCO SELENA
|3
|ATLETICO PAZ
|SUB 14
|X
|BARABINO SOFIA
|10
|B. RIVADAVIA
|SUB 14
|X
|X
|BARRIENTOS SOL
|3
|TALLERES (A.SECO)
|SUB 17
|X
|BENKO VALENTINA
|9
|BLANCO Y NEGRO
|PRIMERA
|X
|BIANCO MICAELA
|8
|EMPALME CENTRAL
|PRIMERA
|X
|BIANCONI FRANCISCA
|5
|FIRMAT FBC
|SUB 14
|X
|BRULLO VICTORIA
|6
|ATL. EMPALME
|SUB 17
|X
|CABRAL LUCILA
|8
|B. RIVADAVIA
|PRIMERA
|X
|CARDOSO ORIANA
|6
|ATLETICO PAZ
|SUB 17
|X
|CARDOZO FIAMA
|5
|EMPALME CENTRAL
|PRIMERA
|X
|CASELLA MARA
|1
|PORVENIR TALLERES
|PRIMERA
|X
|CASELLA MARA
|9
|PORVENIR TALLERES
|PRIMERA
|X
|CASTELLANO ANGELINA
|4
|SOC DEP RUEDA
|SUB 17
|X
|CHARRAS LUMILA
|1
|PORVENIR TALLERES
|PRIMERA
|X
|CIANCHETTA SOLANA
|4
|BLANCO Y NEGRO
|SUB 17
|X
|CLEMENTS CELESTE
|2
|PORVENIR TALLERES
|SUB 17
|X
|CLEMENTS CELESTE
|5
|PORVENIR TALLERES
|SUB 17
|X
|X
|COLACRAI DELFINA
|7
|TALLERES (A.SECO)
|SUB 14
|X
|DAVALOS ALDANA
|3
|ATL. EMPALME
|PRIMERA
|X
|DONES MORENA
|5
|INDEPENDIENTE FC
|SUB 17
|X
|ELISEI NATALI
|10
|EMPALME CENTRAL
|PRIMERA
|X
|ESCOBAR PRISCILA
|5
|SOC DEP RUEDA
|SUB 14
|X
|ESCOBAR PRISCILA
|7
|SOC DEP RUEDA
|SUB 14
|X
|ESCOBAR YAMILA
|6
|B. RIVADAVIA
|PRIMERA
|X
|FABRI ARIEL (DT)
|7
|TALLERES (A.SECO)
|SUB 14
|X
|FALCONESI LUCIA
|8
|HURACAN CHABAS
|PRIMERA
|X
|FERNANDEZ PILAR
|5
|FIRMAT FBC
|SUB 14
|X
|FERNANDEZ PILAR
|6
|FIRMAT FBC
|SUB 14
|X
|FERREYRA MARIANA
|7
|BLANCO Y NEGRO
|SUB 17
|X
|FERREYRA MARIANA
|10
|BLANCO Y NEGRO
|PRIMERA
|X
|FERREYRA MARIANELA
|5
|FIRMAT FBC
|SUB 14
|X
|FLEITAS NICOLE
|2
|ATLETICO PAZ
|SUB 17
|X
|GIUSTOZZI DIONELLA
|3
|BLANCO Y NEGRO
|SUB 17
|X
|GONZALEZ ARACELI
|6
|B. RIVADAVIA
|PRIMERA
|X
|GONZALEZ CAMILA
|1
|PORVENIR TALLERES
|PRIMERA
|X
|GRAMAJO SOL
|7
|EMPALME CENTRAL
|PRIMERA
|X
|GUIDA BRIA DARIANA
|5
|TALLERES (A.SECO)
|SUB 17
|X
|GUTIERREZ AMBAR
|6
|ATL. EMPALME
|SUB 14
|X
|IANNI SARA
|10
|FIRMAT FBC
|SUB 17
|X
|LARROQUETE BELEN
|4
|PORVENIR TALLERES
|SUB 17
|X
|LARROQUETE BELEN
|5
|PORVENIR TALLERES
|SUB 17
|X
|LESCANO ARANCI
|6
|FIRMAT FBC
|SUB 14
|X
|LOPEZ SOLANGE
|5
|EMPALME CENTRAL
|PRIMERA
|X
|LUDUEÑA AGUSTINA
|7
|HURACAN CHABAS
|PRIMERA
|X
|LUNA BRENDA
|4
|HURACAN CHABAS
|SUB 17
|X
|MARAO CAROLINA
|7
|SOC DEP RUEDA
|SUB 17
|X
|MARIANI ROMINA
|5
|SOC DEP RUEDA
|PRIMERA
|X
|MARTI BIANCA
|1
|PORVENIR TALLERES
|PRIMERA
|X
|MEJORADA CAMILA
|2
|EDUARDO HERTZ
|PRIMERA
|X
|MEJORADA VICTORIA
|6
|EDUARDO HERTZ
|SUB 17
|X
|MUÑOZ RENATA
|5
|ATL. EMPALME
|SUB 17
|X
|MUZZIO LUCIA
|10
|PORVENIR TALLERES
|SUB 14
|X
|NORIEGA SELENE
|5
|INDEPENDIENTE FC
|SUB 17
|X
|X
|X
|ORFEI ABIGAIL
|6
|ATL. EMPALME
|SUB 14
|X
|ORTOLANI TANIA
|3
|HURACAN CHABAS
|PRIMERA
|X
|ORTOLANI TANIA
|7
|HURACAN CHABAS
|PRIMERA
|X
|X
|ORTOLANI TANIA
|10
|HURACAN CHABAS
|SUB 17
|X
|OVIEDO BIBIANA
|7
|TALLERES (A.SECO)
|PRIMERA
|X
|X
|OVIEDO BIBIANA
|8
|TALLERES (A.SECO)
|PRIMERA
|X
|OVIEDO BIBIANA
|10
|TALLERES (A.SECO)
|PRIMERA
|X
|PISANA PAULA
|3
|PORVENIR TALLERES
|PRIMERA
|X
|ROBLEDO ORIANA
|10
|EMPALME CENTRAL
|SUB 14
|X
|ROCHI ALBERTINA
|7
|BLANCO Y NEGRO
|PRIMERA
|X
|ROJAS LUCIA
|3
|SOC DEP RUEDA
|SUB 17
|X
|ROSALES IARA
|6
|B. RIVADAVIA
|SUB 17
|X
|SANCHEZ YAMILA
|8
|FIRMAT FBC
|PRIMERA
|X
|SASTRE ELIANA
|6
|FIRMAT FBC
|PRIMERA
|X
|SCHROOH VIRGINIA
|2
|HURACAN CHABAS
|PRIMERA
|X
|SEBASTIANI CAMILA
|2
|EMPALME CENTRAL
|PRIMERA
|X
|SOLANS JAZMIN
|6
|INDEPENDIENTE FC
|SUB 17
|X
|STAFUZA MILAGROS
|8
|HURACAN CHABAS
|PRIMERA
|X
|TELLECHEA M. EUGENIA
|7
|B. RIVADAVIA
|PRIMERA
|X
|THOME MARIANA
|3
|B. RIVADAVIA
|PRIMERA
|X
|TOMINO ANA PAULA
|4
|BLANCO Y NEGRO
|SUB 17
|X
|TOMINO ANA PAULA
|7
|BLANCO Y NEGRO
|PRIMERA
|X
|TRAVASSO CECILIA
|2
|ATL. EMPALME
|PRIMERA
|X
|VALOPPI ORIANA
|1
|FIRMAT FBC
|PRIMERA
|X
|VARISCO MELINA
|1
|TALLERES (A.SECO)
|PRIMERA
|X
|VERON GISELA
|9
|ATLETICO PAZ
|PRIMERA
|X
|VICENTE ESTEFANIA
|9
|ATLETICO PAZ
|PRIMERA
|X
|VILLALBA GIANELLA
|10
|EMPALME CENTRAL
|SUB 12
|X
|VILLARREAL SHEILA
|4
|BLANCO Y NEGRO
|PRIMERA
|X
|VILLARREAL SHEILA
|5
|BLANCO Y NEGRO
|SUB 17
|X
|VITTORI AGOSTINA
|5
|B. RIVADAVIA
|PRIMERA
|X
|ZARZA ROCIO
|2
|EMPALME CENTRAL
|PRIMERA
|X
|ZULIANI LUMILA
|1
|FIRMAT FBC
|PRIMERA
|X
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