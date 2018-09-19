Coronel Domínguez, recuperamos la huerta

..RECUPERAMOS LA HUERTA.......................
👉A MEDIADOS DEL 2013 CONCRETAMOS EL SUEÑO DE LA HUERTA COMUNITARIA Y ORGÁNICA.
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TOD@S INVITAD@S A PARTICIPAR DE
✔️UN ESPACIO DE TRABAJO COLABORATIVO, DE PRODUCTOS IMPRESCINDIBLES PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE.🥕🌽🌶️🥔🍆🥦
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PUEDE TENER UN VALOR AGREGADO Y CONVERTIRSE EN UNA NUEVA ENTRADA PARA LA ECONOMÍA DEL HOGAR Y LA SALUD FAMILIAR💡
AVANTI SIEMPRE!
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