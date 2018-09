LDDS 2018 1° División, Definición de la clasificación

LDDS 2018 – 1° DIVISION – DEFINICION DE LA CLASIFICACION





TORNEO CLAUSURA J G E P Gf Gc Dif Ptos 1 FIRMAT FBC 11 6 4 1 19 11 8 22 2 SPORTIVO BOMBAL 11 7 1 3 17 11 6 22 3 ARGENTINO 11 4 7 0 11 6 5 19 4 ATLETICO ACEBAL 12 5 4 3 16 12 4 19 5 EDUARDO HERTZ 11 5 3 3 17 12 5 18 6 SAN MARTIN 11 5 2 4 18 17 1 17 7 SPORTING CS 11 4 4 3 14 13 1 16 8 BLANCO Y NEGRO 11 4 3 4 12 12 0 15 9 INDEPENDIENTE FC 11 4 2 5 13 16 -3 14 10 B. RIVADAVIA 11 3 3 5 16 19 -3 12





TRES (3) LUGARES PARA CINCO (5) EQUIPOS A FALTA DE UNA FECHA:





6°) SAN MARTIN DE PAVON ARRIBA – CLASIFICA DIRECTAMENTE :

GANANDO

EMPATANDO

PERDIENDO (NECESITA QUE SCS , BYN y/o IFC NO GANEN)





7°) SPORTING CS DE BIGAND – CLASIFICA DIRECTAMENTE :

GANANDO

EMPATANDO (NECESITA QUE BYN ó IFC NO GANEN)

PERDIENDO (NECESITA QUE BYN PIERDA ó IFC NO GANE)





8°) BLANCO Y NEGRO DE ALCORTA – CLASIFICA DIRECTAMENTE :

GANANDO

EMPATANDO (NECESITA QUE IFC NO GANE)

PERDIENDO (NECESITA QUE IFC PIERDA Y BR NO GANE)





9°) INDEPENDIENTE FC DE BIGAND – CLASIFICA DIRECTAMENTE :

GANANDO (NECESITA QUE SCS PIERDA ó BYN NO GANE)





10°) BERNARDINO RIVADAVIA DE PEYRANO – NO CLASIFICA DIRECTAMENTE :

DEBE GANAR EN LA ULTIMA FECHA Y GANAR EL PARTIDO DESEMPATE (VER APARTE)





LOS SIETE (7) POSIBLES PARTIDOS DESEMPATES QUE SE PUEDEN DAR

PARA DETERMINAR EL 8º CLASIFICADO DE LA TABLA DEL CLAUSURA:





SAN MARTIN vs SPORTING CS

PIERDE SMA , EMPATA SCS , GANA BYN y GANA IFC (DIFERENCIA DE GOLES A FAVOR DE INDEPENDIENTE)





SAN MARTIN vs INDEPENDIENTE FC

PIERDE SMA , EMPATA ó GANA SCS , GANA BYN y GANA IFC





SPORTING CS vs BLANCO Y NEGRO

PIERDE SCS , EMPATA BYN y GANA IFC





SPORTING CS vs INDEPENDIENTE FC

SUMA SMA , EMPATA SCS , GANA BYN y GANA IFC





BLANCO Y NEGRO vs INDEPENDIENTE FC

PIERDE BYN , EMPATA IFC y NO GANAR BR (SI GANA RIVADAVIA NO TIENE QUE FAVORECERLE LOS GOLES)





BLANCO Y NEGRO vs BERNARDIO RIVADAVIA

PIERDE BYN , GANA BR y PIERDE IFC (SI EMPATA INDEPENDIENTE NO TIENE QUE FAVORECERLE LOS GOLES)





INDEPENDIENTE FC vs BERNARDINO RIVADAVIA

PIERDE BYN , EMPATA IFC y GANA BR (LOS GOLES NO TIENEN QUE FAVORECERLE A BLANCO Y NEGRO)





LOS TRES (3) ENCUENTROS DESEMPATES QUE NO PUEDEN DARSE DE NINGUNA MANERA :

SAN MARTIN vs B. RIVADAVIA SAN MARTIN vs BCO Y NEGRO SPORTING CS vs B. RIVADAVIA





13° FECHA (ÚLTIMA – CLAUSURA):

EN FIRMAT: FIRMAT FBC vs SAN MARTIN

EN PEYRANO: B. RIVADAVIA vs SPORTING CS

EN STA TERESA: OLIMPIA vs BLANCO Y NEGRO

EN BIGAND: INDEPENDIENTE FC vs E. HERTZ









