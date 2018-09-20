LDDS 2018, boletín Oficial N° 15 Fútbol Senior

el
BOLETIN OFICIAL Nº 15 / 2018
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SEMIFINALES – PARTIDOS DE VUELTA – FUTBOL SENIOR
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PRIMERA DIVISION                         FECHA DE JUEGO: 15/09/2018
LOS ANDES S.I.M.D. Y C.                 1
GOLEADOR/S:
       21941885  RIGUETTO SERGIO                          1
AMONESTADO/S:
       25950340  BIANCOTTI JUAN ALBERTO                  
       27608562  ACUÑA DARIO                             
       24221691  CASTRO JOSE ALBERTO                     
SUSPENDIDO/S:
C.GRAL SAN MARTIN                       0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
       26937316  D'ANGELO FRANCO                         
       23038050  MARRACINI GERMAN DARIO                  
       25932174  SCARAFIOCCA ADRIAN MARCELO              
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: MARCELO MOYANO                
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PRIMERA DIVISION                         FECHA DE JUEGO: 15/09/2018
EDUARDO HERTZ                           0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
       25087524  RABITTI MAURICIO                        
       25095227  BAEZ SILVIO RAUL                        
SUSPENDIDO/S:
       26596452  MEJORADA HERNAN. SUSPENSION PROVISORIA, ART. 22
       25180363  EROLES JOSE IGNACIO. UNA (1) FECHA, ART. 207
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND               2
GOLEADOR/S:
       30339396  BANDUINI ERIE ARMANDO                    2
AMONESTADO/S:
       23641165  DEL CARLO HORACIO JAVIER                
       22542193  MILLO ALEJANDRO MARIO                   
SUSPENDIDO/S:
       17067379 TAVORRO FABIAN EDUARDO. UNA (1) FECHA, ART. 207
ARBITRO: HECTOR CASTILLO               
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NOMINA DE JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

EDUARDO HERTZ 22094978 BAEZ JULIO

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 24768117 ROMERO CESAR GUSTAVO

C.GRAL SAN MARTIN 24193945 SATUF MAURICIO CARLOS

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NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 24221691 CASTRO JOSE ALBERTO

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ANEXO I:

PARTIDO DE PRIMERA DIVISION: EDUARDO HERTZ vs INDEPENDIENTE FC

(FECHA DE JUEGO: 15/09/2018 – ARBITRO: HECTOR CASTILLO)

SE CORRE VISTA DEL INFORME ARBITRAL AL JUGADOR MEJORADA HERNAN (26596452), DEL CLUB EDUARDO HERTZ DE VILLA MUGUETA, PARA QUE TOME CONOCIMIENTO DEL MISMO Y FORMULE EL DESCARGO CORRESPONDIENTE.-

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REUNIÓN DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA EL DÍA 17/09/2018


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