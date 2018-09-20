LDDS 2018, boletín Oficial N° 15 Fútbol Senior

BOLETIN OFICIAL Nº 15 / 2018
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SEMIFINALES – PARTIDOS DE VUELTA – FUTBOL SENIOR
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PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 15/09/2018
LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 1
GOLEADOR/S:
21941885 RIGUETTO SERGIO 1
AMONESTADO/S:
25950340 BIANCOTTI JUAN ALBERTO
27608562 ACUÑA DARIO
24221691 CASTRO JOSE ALBERTO
SUSPENDIDO/S:
C.GRAL SAN MARTIN 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
26937316 D'ANGELO FRANCO
23038050 MARRACINI GERMAN DARIO
25932174 SCARAFIOCCA ADRIAN MARCELO
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: MARCELO MOYANO
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PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 15/09/2018
EDUARDO HERTZ 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
25087524 RABITTI MAURICIO
25095227 BAEZ SILVIO RAUL
SUSPENDIDO/S:
26596452 MEJORADA HERNAN. SUSPENSION PROVISORIA, ART. 22
25180363 EROLES JOSE IGNACIO. UNA (1) FECHA, ART. 207
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 2
GOLEADOR/S:
30339396 BANDUINI ERIE ARMANDO 2
AMONESTADO/S:
23641165 DEL CARLO HORACIO JAVIER
22542193 MILLO ALEJANDRO MARIO
SUSPENDIDO/S:
17067379 TAVORRO FABIAN EDUARDO. UNA (1) FECHA, ART. 207
ARBITRO: HECTOR CASTILLO
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NOMINA DE JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
EDUARDO HERTZ 22094978 BAEZ JULIO
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 24768117 ROMERO CESAR GUSTAVO
C.GRAL SAN MARTIN 24193945 SATUF MAURICIO CARLOS
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NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS
LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 24221691 CASTRO JOSE ALBERTO
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ANEXO I:
PARTIDO DE PRIMERA DIVISION: EDUARDO HERTZ vs INDEPENDIENTE FC
(FECHA DE JUEGO: 15/09/2018 – ARBITRO: HECTOR CASTILLO)
SE CORRE VISTA DEL INFORME ARBITRAL AL JUGADOR MEJORADA HERNAN (26596452), DEL CLUB EDUARDO HERTZ DE VILLA MUGUETA, PARA QUE TOME CONOCIMIENTO DEL MISMO Y FORMULE EL DESCARGO CORRESPONDIENTE.-
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REUNIÓN DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA EL DÍA 17/09/2018