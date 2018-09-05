LDDS 2018, boletín oficial N° 16 Promocional "B"

BOLETIN OFICIAL Nº 16 / 2018
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FINAL – PARTIDO DE VUELTA – TORNEO PROMOCIONAL “B”
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PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/09/2018
AT. PABLO ZAMPA 2
GOLEADOR/S:
37435313 DIAZ BRIAN NAHUEL 1
35907340 SEGOVIA MAXIMILIANO GASTON 1
AMONESTADO/S:
36333801 ROMERO NESTOR DANIEL
37435313 DIAZ BRIAN NAHUEL
34528767 ESPINDOLA JONATAN EZEQUIEL
37435307 TOLEDO LEANDRO HORACIO
35467949 CARDON ALAN GASPAR
31900001 SEGOVIA ALCIDES GABRIEL
SUSPENDIDO/S:
URANGA FOOT BALL CLUB 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
37815816 TARASCO ROBERTO
35449776 GRAMAJO JAVIER ALFREDO
37231840 LUNA DARIO GUSTAVO
37182555 CAMPOS CARLOS GABRIEL
SUSPENDIDO/S:
38087166 LENCI SANTIAGO. SUSPENSION PROVISORIA, ART. 22
38087549 RADRIZZANI FRANCO. UNA (1) FECHA, ART. 207
39631829 TOLEDO ALEXIS RUBEN. UNA (1) FECHA, ART. 207
ARBITRO: CLAUDIO NUNIA
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FINAL – PARTIDO DE VUELTA – TORNEO PROMOCIONAL “B”
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SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 02/09/2018
AT. PABLO ZAMPA 1
GOLEADOR/S:
32508128 RIVERO NAHUEL MATIAS 1
AMONESTADO/S:
36659880 NUÑEZ SEBASTIAN RODRIGO
36656662 ENCINA FERNANDO RAMON
40970541 LEGUIZA TOMAS GABRIEL
SUSPENDIDO/S:
32508128 RIVERO NAHUEL MATIAS. DOS (2) FECHAS, ART. 201/B/1
39817923 LOPEZ JOEL IVAN. DOS (2) FECHAS, ART. 186
URANGA FOOT BALL CLUB 1
GOLEADOR/S:
39504611 GAREIS ALEJANDRO ANDRES 1
AMONESTADO/S:
33508348 CARRIZO DAMIAN RAUL
39858063 CAMPOS LEONARDO EMANUEL
28557782 CALCAGNINO DIEGO FERNANDO
37182457 RAPINO GUILLERMO BLAS
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: JUAN GEARY
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NOMINA DE JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
C.A.A. BLANCO Y NEGRO 29806054 SOSA JOSE LUIS
C.A.A. BLANCO Y NEGRO 32076979 JUNCO FABIAN
ESTRELLA DEL SUR 40278465 MUCCIACCIARO TOMAS
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 36220505 ZALLIO FRANCO ROBERTO
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 33109554 MACCARI MARCOS
LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 31975674 CAFFA ALBANO JOSE
BOMBAL JUNIORS CLUB 38086797 GIACINTI KEVIN G.
BOMBAL JUNIORS CLUB 28395016 ORSO MARTIN ANIBAL
ATLETICO JUNCAL 33640855 JUNCO OSCAR RICARDO
DEPORTIVO CORONEL DOMINGUEZ 41603870 LEGUIZAMON EZEQUIEL NAHUEL
AT. PUERTO BELGRANO 39857973 GUNEGONDI RENZO
AT. PUERTO BELGRANO 42702372 VOLPI ALVARO OCTAVIO
URANGA FOOT BALL CLUB 33324816 SANCHEZ ANGEL FEDERICO
URANGA FOOT BALL CLUB 38087549 RADRIZZANI FRANCO
URANGA FOOT BALL CLUB 37815816 TARASCO ROBERTO
URANGA FOOT BALL CLUB 37334539 GARCIA DARIO NAHUEL
URANGA FOOT BALL CLUB 39631829 TOLEDO ALEXIS RUBEN
URANGA FOOT BALL CLUB 31741255 ALIBERTI CESAR JESUS
URANGA FOOT BALL CLUB 32486697 BIANUCCI JUAN PABLO
URANGA FOOT BALL CLUB 33508348 CARRIZO DAMIAN RAUL
URANGA FOOT BALL CLUB 37576829 TROVATO MAURICIO OSVALDO
AT. PABLO ZAMPA 35132738 SANDOVAL RAMON EZEQUIEL
AT. PABLO ZAMPA 37435313 DIAZ BRIAN NAHUEL
AT. PABLO ZAMPA 36333768 ROJAS MAXIMILIANO EZEQUIEL
AT. PABLO ZAMPA 35467949 CARDON ALAN GASPAR
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NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS
URANGA FOOT BALL CLUB 37182555 CAMPOS CARLOS GABRIEL
URANGA FOOT BALL CLUB 39858063 CAMPOS LEONARDO EMANUEL
URANGA FOOT BALL CLUB 35449776 GRAMAJO JAVIER ALFREDO
AT. PABLO ZAMPA 34528767 ESPINDOLA JONATAN EZEQUIEL
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ANEXO I:
PARTIDO DE PRIMERA DIVISION: C.A. PABLO ZAMPA vs URANGA FOOT BALL CLUB
(FECHA DE JUEGO: 01/09/2018 – ARBITRO: CLAUDIO NUNIA)
SE CORRE VISTA DEL INFORME ARBITRAL AL JUGADOR LENCI SANTIAGO (38087166), DEL CLUB URANGA FBC, PARA QUE TOME CONOCIMIENTO DEL MISMO Y FORMULE EL DESCARGO CORRESPONDIENTE.-
SE CORRE VISTA DEL INFORME ARBITRAL AL CLUB PABLO ZAMPA DE ARMINDA PARA QUE TOME CONOCIMIENTO DEL MISMO Y FORMULE EL DESCARGO CORRESPONDIENTE.-
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REUNION DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA EL DIA 03/09/2018
MIEMBROS PRESENTES:
PRESIDENTE: GIUSTOZZI DARIO OSCAR
SECRETARIO: LUCIANI SERGIO
VOCAL: LUCIANI RUBEN
VOCAL: GENTILE NELSON DANIEL
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