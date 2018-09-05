LDDS 2018, boletín oficial N° 16 Promocional "B"

el
BOLETIN OFICIAL Nº 16 / 2018
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FINAL – PARTIDO DE VUELTA – TORNEO PROMOCIONAL “B”
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PRIMERA DIVISION                         FECHA DE JUEGO: 01/09/2018
AT. PABLO ZAMPA                         2
GOLEADOR/S:
       37435313  DIAZ BRIAN NAHUEL                        1
       35907340  SEGOVIA MAXIMILIANO GASTON               1
AMONESTADO/S:
       36333801  ROMERO NESTOR DANIEL                    
       37435313  DIAZ BRIAN NAHUEL                       
       34528767  ESPINDOLA JONATAN EZEQUIEL              
       37435307  TOLEDO LEANDRO HORACIO                  
       35467949  CARDON ALAN GASPAR                      
       31900001  SEGOVIA ALCIDES GABRIEL                 
SUSPENDIDO/S:
URANGA FOOT BALL CLUB                   0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
       37815816  TARASCO ROBERTO                         
       35449776  GRAMAJO JAVIER ALFREDO                  
       37231840  LUNA DARIO GUSTAVO                      
       37182555  CAMPOS CARLOS GABRIEL                   
SUSPENDIDO/S:
       38087166  LENCI SANTIAGO. SUSPENSION PROVISORIA, ART. 22
       38087549  RADRIZZANI FRANCO. UNA (1) FECHA, ART. 207
       39631829  TOLEDO ALEXIS RUBEN. UNA (1) FECHA, ART. 207
ARBITRO: CLAUDIO NUNIA                 
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FINAL – PARTIDO DE VUELTA – TORNEO PROMOCIONAL “B”
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SEGUNDA DIVISION                      FECHA DE JUEGO: 02/09/2018
AT. PABLO ZAMPA                         1
GOLEADOR/S:
       32508128  RIVERO NAHUEL MATIAS                     1
AMONESTADO/S:
       36659880  NUÑEZ SEBASTIAN RODRIGO                 
       36656662  ENCINA FERNANDO RAMON                   
       40970541  LEGUIZA TOMAS GABRIEL                   
SUSPENDIDO/S:
       32508128  RIVERO NAHUEL MATIAS. DOS (2) FECHAS, ART. 201/B/1
       39817923  LOPEZ JOEL IVAN. DOS (2) FECHAS, ART. 186
URANGA FOOT BALL CLUB                   1
GOLEADOR/S:
       39504611  GAREIS ALEJANDRO ANDRES                  1
AMONESTADO/S:
       33508348  CARRIZO DAMIAN RAUL                     
       39858063  CAMPOS LEONARDO EMANUEL                 
       28557782  CALCAGNINO DIEGO FERNANDO               
       37182457  RAPINO GUILLERMO BLAS                   
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: JUAN GEARY                    
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NOMINA DE JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
    C.A.A. BLANCO Y NEGRO           29806054 SOSA JOSE LUIS       
    C.A.A. BLANCO Y NEGRO           32076979 JUNCO FABIAN       
    ESTRELLA DEL SUR                40278465 MUCCIACCIARO TOMAS       
    INDEPENDIENTE F.C. BIGAND       36220505 ZALLIO FRANCO ROBERTO       
    INDEPENDIENTE F.C. BIGAND       33109554 MACCARI MARCOS       
    LOS ANDES S.I.M.D. Y C.         31975674 CAFFA ALBANO JOSE       
    BOMBAL JUNIORS CLUB             38086797 GIACINTI KEVIN G.       
    BOMBAL JUNIORS CLUB             28395016 ORSO MARTIN ANIBAL       
    ATLETICO JUNCAL                 33640855 JUNCO OSCAR RICARDO       
    DEPORTIVO CORONEL DOMINGUEZ     41603870 LEGUIZAMON EZEQUIEL NAHUEL    
    AT. PUERTO BELGRANO             39857973 GUNEGONDI RENZO       
    AT. PUERTO BELGRANO             42702372 VOLPI ALVARO OCTAVIO       
    URANGA FOOT BALL CLUB           33324816 SANCHEZ ANGEL FEDERICO       
    URANGA FOOT BALL CLUB           38087549 RADRIZZANI FRANCO       
    URANGA FOOT BALL CLUB           37815816 TARASCO ROBERTO       
    URANGA FOOT BALL CLUB           37334539 GARCIA DARIO NAHUEL       
    URANGA FOOT BALL CLUB           39631829 TOLEDO ALEXIS RUBEN       
    URANGA FOOT BALL CLUB           31741255 ALIBERTI CESAR JESUS       
    URANGA FOOT BALL CLUB           32486697 BIANUCCI JUAN PABLO       
    URANGA FOOT BALL CLUB           33508348 CARRIZO DAMIAN RAUL       
    URANGA FOOT BALL CLUB           37576829 TROVATO MAURICIO OSVALDO      
    AT. PABLO ZAMPA                 35132738 SANDOVAL RAMON EZEQUIEL       
    AT. PABLO ZAMPA                 37435313 DIAZ BRIAN NAHUEL       
    AT. PABLO ZAMPA                 36333768 ROJAS MAXIMILIANO EZEQUIEL    
    AT. PABLO ZAMPA                 35467949 CARDON ALAN GASPAR       
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NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS
    URANGA FOOT BALL CLUB           37182555 CAMPOS CARLOS GABRIEL       
    URANGA FOOT BALL CLUB           39858063 CAMPOS LEONARDO EMANUEL       
    URANGA FOOT BALL CLUB           35449776 GRAMAJO JAVIER ALFREDO       
    AT. PABLO ZAMPA                 34528767 ESPINDOLA JONATAN EZEQUIEL    
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ANEXO I:

PARTIDO DE PRIMERA DIVISION: C.A. PABLO ZAMPA vs URANGA FOOT BALL CLUB

(FECHA DE JUEGO: 01/09/2018 – ARBITRO: CLAUDIO NUNIA)

SE CORRE VISTA DEL INFORME ARBITRAL AL JUGADOR LENCI SANTIAGO (38087166), DEL CLUB URANGA FBC, PARA QUE TOME CONOCIMIENTO DEL MISMO Y FORMULE EL DESCARGO CORRESPONDIENTE.-

SE CORRE VISTA DEL INFORME ARBITRAL AL CLUB PABLO ZAMPA DE ARMINDA PARA QUE TOME CONOCIMIENTO DEL MISMO Y FORMULE EL DESCARGO CORRESPONDIENTE.-
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REUNION DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA EL DIA 03/09/2018
MIEMBROS PRESENTES:
PRESIDENTE: GIUSTOZZI DARIO OSCAR
SECRETARIO: LUCIANI SERGIO
VOCAL: LUCIANI RUBEN

VOCAL: GENTILE NELSON DANIEL


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