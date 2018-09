LDDS 2018, Boletín Oficial N° 32

BOLETIN OFICIAL Nº 32 / 2018

11ª FECHA – TORNEO CLAUSURA – DIVISIONES MAYORES TORNEO OFICIAL – COPA SATURNI S.A

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 16/09/2018

BERNARDINO RIVADAVIA 1

GOLEADOR/S:

43379292 PERALTA MAURICIO RUBEN 1

AMONESTADO/S:

43379292 PERALTA MAURICIO RUBEN

37573726 MORAN NICOLAS EUGENIO

SUSPENDIDO/S:

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 2

GOLEADOR/S:

42332296 SEBASTIANI FRANCO 1

33826838 BOTTAZZI SEBASTIAN ARIEL 1

AMONESTADO/S:

32507998 SOSA PABLO ALEJANDRO

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: JUAN GEARY

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 16/09/2018

C.A. ACEBAL 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

40278472 STAFFORTE GINO

SUSPENDIDO/S:

SPORTING CLUB SOCIAL 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

31840567 LUCINI ERNESTO RAUL

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: BRIAN FERREYRA

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 16/09/2018

OLIMPIA SANTA TERESA 3

GOLEADOR/S:

39814800 RESSIA AGUSTIN C. 2

41490313 QUARCHIONI FEDERICO ARIEL 1

AMONESTADO/S:

35250755 BALDUCCI HECTOR M.

28895064 CANTONS CLAUDIO ADRIAN

35647339 GALLIGANI IVAN G.

38977536 DELL'ARCIPRETE LUCIO DARIO

SUSPENDIDO/S:

C.GRAL SAN MARTIN 4

GOLEADOR/S:

40617362 DI MARCO BRUNO MARTIN 2

35647882 VILLALBA MIGUEL ANGEL 2

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: CLAUDIO NUNIA

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 16/09/2018

C.A. PAZ 1

GOLEADOR/S:

43644437 VELAZCO MIGUEL ANGEL 1

AMONESTADO/S:

37238962 PASCUALINI LUCIO MARTIN

39880570 GERCEK EMANUEL

SUSPENDIDO/S:

42270933 GAITAN GONZALO MARTIN. UNA (1) FECHA, ART. 207

SPORTIVO BOMBAL 2

GOLEADOR/S:

32391606 QUADRINI MARCOS ADRIAN 1

32500725 QUIROGA DIEGO MARTIN 1

AMONESTADO/S:

40587348 ARANDA CRISTIAN NAHUEL

SUSPENDIDO/S:

35647547 NATALI DARDO JUAN. UNA (1) FECHA, ART. 207

ARBITRO: LUCIANO CONTRERAS

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 16/09/2018

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

37299631 CURBELO MICAIAS

36607383 DI RINO FRANCO

33923143 CABRERA CRISTIAN SEBASTIAN

38240904 CORONATI IGNACIO ANDRES

37299666 RAMIREZ AXEL U.

SUSPENDIDO/S:

FIRMAT FOTBALL CLUB 2

GOLEADOR/S:

40844981 COLANERI JUAN BERNARDO 1

37817183 CABRAL JOAQUIN HORACIO 1

AMONESTADO/S:

40844981 COLANERI JUAN BERNARDO

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: NAHUEL FRANCO

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 16/09/2018

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

29452663 CARDINALE FACUNDO

SUSPENDIDO/S:

35641568 RIGUETTO JUAN IGNACIO. UNA (1) FECHA, ART. 207

EDUARDO HERTZ 2

GOLEADOR/S:

33528532 SABLIC CARLOS RAUL 1

37334075 JAIMES MILTON 1

AMONESTADO/S:

35750492 PERESSON JUAN PABLO

35750471 PERONJA SEBASTIAN

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: VICTOR SINGH

SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 16/09/2018

BERNARDINO RIVADAVIA 3

GOLEADOR/S:

37486335 FERNANDEZ MATIAS MAXIMILIANO 2

39688795 ELEONORI ALEJANDRO 1

AMONESTADO/S:

37903930 LUPORINI GUSTAVO MANUEL

42559996 CARLETTI MARTIN

39951357 PENDINO DANTE

SUSPENDIDO/S:

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

42332225 RODRIGUEZ ENZO DANIEL

43842808 ZABALA WALTER BRANDON

39687316 BORELLO LEONEL IGNACIO

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: FEDERICO FELITTI

SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 16/09/2018

C.A. ACEBAL 2

GOLEADOR/S:

40278428 GOMEZ MATIAS HONORIO 2

AMONESTADO/S:

40278428 GOMEZ MATIAS HONORIO

43577657 SACCOCCIA LUCAS

SUSPENDIDO/S:

SPORTING CLUB SOCIAL 3

GOLEADOR/S:

40283391 ALEGRE RICARDO JESUS 1

39503000 MIGLIORELLI AGUSTIN 2

AMONESTADO/S:

42530755 SANCHEZ JESUS AGUSTIN

42033367 BECARIA MICAIAS

40283391 ALEGRE RICARDO JESUS

39503000 MIGLIORELLI AGUSTIN

SUSPENDIDO/S:

29339839 ORSO EZEQUIEL (DT). DOS (2) FECHAS, ART. 186, 260 Y 48/A/1

ARBITRO: ALBERTO NUÑEZ

SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 16/09/2018

OLIMPIA SANTA TERESA 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

41160597 PIAZZA LEANDRO M.

SUSPENDIDO/S:

C.GRAL SAN MARTIN 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: ANDRES MARINELLI

SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 16/09/2018

C.A. PAZ 3

GOLEADOR/S:

40694841 OJEDA JEHIEL 1

41792419 ROLON ROBERTO CARLOS 1

41731651 SOSA LUCAS AUGUSTO 1

AMONESTADO/S:

35078751 BANDUINI ERIC

37238973 BORRACCI BRIAN DAVID

40694841 OJEDA JEHIEL

SUSPENDIDO/S:

SPORTIVO BOMBAL 1

GOLEADOR/S:

40453726 TARANDETTI AGUSTIN 1

AMONESTADO/S:

42531561 ARANDA ALEXIS

42531552 DITURO DAMIAN

40453726 TARANDETTI AGUSTIN

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: RODRIGO FERREYRA

SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 16/09/2018

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

40452124 FARRE ALEJO

42530780 CORONATI JOAQUIN ANDRES

41656633 CURBELO JUAN MARTIN

SUSPENDIDO/S:

FIRMAT FOTBALL CLUB 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

41635975 CARRANZA ARIEL JESUS

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: JUAN CRUZ ESPIP

SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 16/09/2018

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 3

GOLEADOR/S:

41731669 VENTURINI MAURO 1

43425088 ALPIGIANI TOMAS 1

41360473 CARDINALE RENZO ADRIAN 1

AMONESTADO/S:

43425016 GOMEZ ALONSO

SUSPENDIDO/S:

EDUARDO HERTZ 1

GOLEADOR/S:

43715908 MATEUCCI SANTIAGO GABRIEL 1

AMONESTADO/S:

35750434 ROLANDI OSCAR

42703264 JURADO LEONEL MANUEL

41657682 GRIFFO MARCO ANTONIO

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: NAHUEL FOGLIATI

NOMINA DE JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 38981896 BENEDETTI BRUNO

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 40118717 MOYANO FRANCO

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 32780221 RAMIREZ MIGUEL ANGEL

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 29806054 SOSA JOSE LUIS

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 32076979 JUNCO FABIAN

C.A. ACEBAL 37279598 CAÑETE MARCELO DANIEL

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 36607364 DI PIETRO LAUREANO GUSTAVO

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 32899471 BUSTAMANTE LEANDRO ARIEL

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 32219882 GALETTI JOSE ALBERTO

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 41085887 RICARDO JUAN MARCELO

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 41657019 VILLARREAL CRISTIAN JAVIER

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 42204414 VODANOVICH IGNACIO JAVIER

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 41657177 ROMERO TOMAS NAHUEL

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 41405750 GIMENEZ FRANCO

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 39248440 TAGLIAPIETRA IVAN DANIEL

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 37403767 MAYER EMILIANO RICARDO

BERNARDINO RIVADAVIA 35022385 DE NICHILO FRANCO NICOLAS

BERNARDINO RIVADAVIA 36765639 GOMEZ SANTIAGO

C.A. PAZ 42560206 MONTENEGRO ESTEBAN TOMAS

C.A. PAZ 39880570 GERCEK EMANUEL

C.A. PAZ 31833243 VICENTE RODRIGO ALFREDO

EDUARDO HERTZ 39566418 RIQUEL NUÑEZ JUAN CRUZ

EDUARDO HERTZ 34468007 MARTINEZ ILAM EZEQUIEL

OLIMPIA SANTA TERESA 35163106 ORTIZ ROBERTO

OLIMPIA SANTA TERESA 35250755 BALDUCCI HECTOR M.

OLIMPIA SANTA TERESA 40363925 VARGETTO JUAN P.

OLIMPIA SANTA TERESA 33594412 SULLI ADRIAN H.

OLIMPIA SANTA TERESA 39814800 RESSIA AGUSTIN C.

OLIMPIA SANTA TERESA 32803386 DOMINGUEZ ALAN LEONARDO

SPORTIVO BOMBAL 44062738 MEDINA DARDO LEONEL

SPORTIVO BOMBAL 42531561 ARANDA ALEXIS

SPORTIVO BOMBAL 32818417 OLIVIERI DAMIAN OMAR

SPORTIVO BOMBAL 39454365 MATEUCCI FRANCO

SPORTIVO BOMBAL 40453726 TARANDETTI AGUSTIN

FIRMAT FOTBALL CLUB 44063765 GATICA OCTAVIO NICOLAS

FIRMAT FOTBALL CLUB 41635975 CARRANZA ARIEL JESUS

FIRMAT FOTBALL CLUB 37817162 VARGAS EZEQUIEL ANDRES

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 40027311 PEREZ BESSO AGUSTIN R.

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 37299631 CURBELO MICAIAS

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 36607383 DI RINO FRANCO

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 31788770 AVANZINI MARIANO MIGUEL FIDEL

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 36220505 ZALLIO FRANCO ROBERTO

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 33109554 MACCARI MARCOS

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 40118727 RIGUETTO FRANCO

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 42698520 MORENO LEONARDO LEONEL

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 42332219 ZANCOCCHIA LUCAS BLAS

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 40857276 PLASENCIA NICOLAS

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 34173603 BOMBA MATIAS

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 43425016 GOMEZ ALONSO

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 42770224 FABIANI FACUNDO

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 31975674 CAFFA ALBANO JOSE

SPORTING CLUB SOCIAL 31840567 LUCINI ERNESTO RAUL

SPORTING CLUB SOCIAL 39503000 MIGLIORELLI AGUSTIN

SPORTING CLUB SOCIAL 35290052 FERNANDEZ JONATAN MATIAS

SPORTING CLUB SOCIAL 34587859 GELATINI FERNAN OCTAVIO

C.GRAL SAN MARTIN 40617374 PAOLETTI JUAN MANUEL

C.GRAL SAN MARTIN 40617390 PEREYRA SANDRO

C.GRAL SAN MARTIN 40365044 QUATRIN FACUNDO EZEQUIEL

C.GRAL SAN MARTIN 39121849 MARTINEZ IGNACIO

NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS

C.A. ACEBAL 40278428 GOMEZ MATIAS HONORIO

BERNARDINO RIVADAVIA 42559996 CARLETTI MARTIN

BERNARDINO RIVADAVIA 43379292 PERALTA MAURICIO RUBEN

EDUARDO HERTZ 35750471 PERONJA SEBASTIAN

EDUARDO HERTZ 35750492 PERESSON JUAN PABLO

OLIMPIA SANTA TERESA 41160597 PIAZZA LEANDRO M.

OLIMPIA SANTA TERESA 35647339 GALLIGANI IVAN G.

OLIMPIA SANTA TERESA 28895064 CANTONS CLAUDIO ADRIAN

FIRMAT FOTBALL CLUB 40844981 COLANERI JUAN BERNARDO

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 33923143 CABRERA CRISTIAN SEBASTIAN

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 37299666 RAMIREZ AXEL U.

SPORTING CLUB SOCIAL 40283391 ALEGRE RICARDO JESUS

9ª FECHA – RONDA 2 – LDDS 2018 – DIVISIONES INFERIORES

TERCERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 15/09/2018

BERNARDINO RIVADAVIA 1

GOLEADOR/S:

42768246 BENITEZ VALENTIN ANDRES 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: DANIEL MEDORI

TERCERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 15/09/2018

EDUARDO HERTZ 1

GOLEADOR/S:

42556092 FERNANDEZ ALEJO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

C.A. ACEBAL 2

GOLEADOR/S:

43577644 FRAZZI MATEO ROGELIO 1

43167991 PALMIERI JOAQUIN JOEL 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

43578789 ALVAREZ ANGEL ISMAEL. TRES (3) FECHAS, ART. 200/A/1

ARBITRO: GERMAN MEY

TERCERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 15/09/2018

FIRMAT FOTBALL CLUB 5

GOLEADOR/S:

43166769 NAVARRO JUAN CRUZ 2

50449018 CORREA AXEL DAVID 1

43282977 OSUNA FACUNDO RODRIGO 1

44022504 PERETTI FRANCO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

SPORTING CLUB SOCIAL 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: RODRIGO FERREYRA

TERCERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 15/09/2018

SPORTIVO BOMBAL 1

GOLEADOR/S:

44233679 FORMENTO RODRIGO NAZARENO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: IVAN AVILA

CUARTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 15/09/2018

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 2

GOLEADOR/S:

45492795 FIORETTI GINO 1

45342254 LUCIANI LAUREANO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

45213957 MACELLARI JOAQUIN. UNA (1) FECHA, ART. 207

C.GRAL SAN MARTIN 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: NAHUEL FOGLIATI

CUARTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 15/09/2018

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

C.A. PAZ 5

GOLEADOR/S:

44766473 BELLOTTO SANTIAGO LISANDRO 1

45343489 RETAMOSO SANTIAGO NICOLAS 1

44766471 JUAREZ JULIO RODRIGO 1

44231580 ROMERO LAUREANO 2

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: GASTON LEMOS

CUARTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 15/09/2018

BERNARDINO RIVADAVIA 3

GOLEADOR/S:

45214006 PUJOL BAUTISTA 3

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 3

GOLEADOR/S:

46135322 SILVA NICOLAS ALEJO 1

45058260 HERRERA JOAQUIN EZEQUIEL 2

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

44995976 MAIDANA AGUSTIN. SUSPENSION PROVISORIA, ART. 22

ARBITRO: JUAN IGNACIO COLOMBO

CUARTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 15/09/2018

FIRMAT FOTBALL CLUB 4

GOLEADOR/S:

45412236 ZAGAGLIA MAURO 1

45831963 ARRIOLA IÑAKI 1

44995974 COLANERI JUAN MANUEL 1

45954341 PONCE SAMUEL 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

SPORTING CLUB SOCIAL 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: GIANLUCA CONTARINO

CUARTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 15/09/2018

SPORTIVO BOMBAL 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

44918101 RIVERO ROBISSO MARCO. UNA (1) FECHA, ART. 202/A

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 1

GOLEADOR/S:

44062999 NEBULONI FRANCO JEREMIAS 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

44810052 MOREY JUAN WILSON. DOS (2) FECHAS, ART. 202/B

ARBITRO: JUAN CRUZ MOLINA

QUINTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 15/09/2018

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 4

GOLEADOR/S:

46220980 AIELLO ERNESTO 1

46542388 FASSANO FRANCISCO ANDRES 2

46220985 PERGULO GIAN LUCAS 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

C.GRAL SAN MARTIN 7

GOLEADOR/S:

47076204 BERDINI VALENTIN IGNACIO 2

46539134 MIHOVILCEVICH SEBASTIAN IGNACIO 4

47287270 BURZI TIZIANO ANDRES 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: MAXIMILIANO BOGLIONE

QUINTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 15/09/2018

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 2

GOLEADOR/S:

46967594 ROMERO SANTIAGO 1

46043929 BIANCONI SANTIAGO TOMAS 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

C.A. PAZ 4

GOLEADOR/S:

46653236 CASCATO MAXIMO AUGUSTO 1

46492114 MAMANI MAXIMO ALFONSO 3

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: JULIAN BRAS

QUINTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 15/09/2018

BERNARDINO RIVADAVIA 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 3

GOLEADOR/S:

46369220 ESPINDOLA SANTIAGO DAVID 1

46369264 ORTIZ DIEGO DANIEL 2

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: SANTIAGO GAMBOA

QUINTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 15/09/2018

EDUARDO HERTZ 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

C.A. ACEBAL 3

GOLEADOR/S:

46764566 MEDICINA ALEJO PAULO 1

46880796 CAPPELLETTI STEFANO 1

47509225 ACOSTA MAURO VALENTIN 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: NICOLAS GONCALVES

QUINTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 15/09/2018

CARRERAS ATLETIC CLUB 3

GOLEADOR/S:

47290079 HAIJAN BRUNO BENJAMIN 1

46369304 MAGGIORA TOMAS 1

46995538 MADERNA EZEQUIEL YOEL 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

OLIMPIA SANTA TERESA 2

GOLEADOR/S:

47039095 ARMOA MILLO AXEL EZEQUIEL 1

46220499 FABBRO IGNACIO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: AGUSTIN SANTIAGO

QUINTA DIVISION FECHA DE JUEGO: 15/09/2018

SPORTIVO BOMBAL 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: IVAN AVILA

TABLAS DE POSICIONES

1ª DIVISION – TORNEO CLAUSURA

NOMBRE J G E P PTS GF GE DIF

FIRMAT FOTBALL CLUB 11 6 4 1 22 19 11 8

C.A. ACEBAL 11 5 4 2 19 16 11 5

SPORTIVO BOMBAL 10 6 1 3 19 15 10 5

C.GRAL SAN MARTIN 10 5 2 3 17 16 13 3

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 10 3 7 0 16 10 6 4

EDUARDO HERTZ 10 4 3 3 15 15 12 3

SPORTING CLUB SOCIAL 10 4 3 3 15 14 13 1

BERNARDINO RIVADAVIA 10 3 3 4 12 15 17 -2

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 10 3 3 4 12 10 12 -2

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 10 3 2 5 11 9 14 -5

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 10 2 4 4 10 8 12 -4

OLIMPIA SANTA TERESA 10 2 2 6 8 13 17 -4

C.A. PAZ 10 0 2 8 2 6 18 -12

2ª DIVISION – TORNEO CLAUSURA

NOMBRE J G E P PTS GF GE DIF

C.A. ACEBAL 11 7 3 1 24 24 9 15

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 10 6 2 2 20 18 7 11

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 10 4 6 0 18 19 9 10

SPORTING CLUB SOCIAL 10 5 3 2 18 12 9 3

FIRMAT FOTBALL CLUB 11 4 5 2 17 17 5 12

C.GRAL SAN MARTIN 10 3 5 2 14 7 8 -1

EDUARDO HERTZ 10 4 2 4 14 10 12 -2

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 10 3 3 4 12 8 12 -4

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 10 3 2 5 11 14 21 -7

OLIMPIA SANTA TERESA 10 2 3 5 9 12 21 -9

BERNARDINO RIVADAVIA 10 2 2 6 8 9 18 -9

SPORTIVO BOMBAL 10 1 3 6 6 8 16 -8

C.A. PAZ 10 1 3 6 6 9 20 -11

3ª DIVISION – TABLA GENERAL

NOMBRE J G E P PTS GF GE DIF

BERNARDINO RIVADAVIA 19 12 3 4 39 41 19 22

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 18 11 5 2 38 43 20 23

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 19 10 5 4 35 40 28 12

C.A. ACEBAL 18 10 4 4 34 22 19 3

FIRMAT FOTBALL CLUB 19 8 7 4 31 38 20 18

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 18 8 5 5 29 34 23 11

EDUARDO HERTZ 19 8 4 7 28 26 28 -2

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 19 6 4 9 22 27 33 -6

OLIMPIA SANTA TERESA 17 5 4 8 19 22 24 -2

SPORTING CLUB SOCIAL 19 2 6 11 12 18 41 -23

SPORTIVO BOMBAL 17 2 5 10 11 8 23 -15

CARRERAS ATLETIC CLUB 18 1 2 15 5 17 58 -41

4ª DIVISION – TABLA GENERAL

NOMBRE J G E P PTS GF GE DIF

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 21 17 3 1 54 54 13 41

C.A. PAZ 21 14 4 3 46 49 24 25

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 21 10 7 4 37 40 22 18

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 20 10 4 6 34 33 23 10

OLIMPIA SANTA TERESA 19 9 6 4 33 36 17 19

C.GRAL SAN MARTIN 20 8 5 7 29 33 25 8

C.A. ACEBAL 20 7 7 6 28 23 25 -2

FIRMAT FOTBALL CLUB 20 6 5 9 23 26 22 4

CARRERAS ATLETIC CLUB 19 5 8 6 23 27 35 -8

BERNARDINO RIVADAVIA 19 6 4 9 22 33 28 5

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 21 3 6 12 15 19 45 -26

SPORTIVO BOMBAL 19 0 6 13 6 14 50 -36

SPORTING CLUB SOCIAL 20 0 5 15 5 19 77 -58

5ª DIVISION – TABLA GENERAL

NOMBRE J G E P PTS GF GE DIF

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 20 19 0 1 57 50 9 41

FIRMAT FOTBALL CLUB 20 18 1 1 55 71 8 63

C.A. PAZ 20 12 3 5 39 47 17 30

CARRERAS ATLETIC CLUB 20 9 5 6 32 25 29 -4

C.GRAL SAN MARTIN 21 8 6 7 30 38 33 5

C.A. ACEBAL 20 8 6 6 30 26 26 0

BERNARDINO RIVADAVIA 19 8 4 7 28 26 21 5

SPORTIVO BOMBAL 20 8 3 9 27 26 23 3

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 20 4 7 9 19 21 41 -20

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 20 5 2 13 17 26 49 -23

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 21 3 6 12 15 12 50 -38

EDUARDO HERTZ 20 2 4 14 10 13 42 -29

OLIMPIA SANTA TERESA 21 2 3 16 9 16 49 -33

-------------------------------------------------------------------------------









ANEXO I:PARTIDO DE PRIMERA DIVISION: SPORTING CS vs AT. ARGENTINO(FECHA DE JUEGO: 12/09/2018 – ARBITRO: LUCIANO CALCATERRA)SOBRE EL INFORME ARBITRAL DEL PARTIDO DE REFERENCIA, HABIENDO RECIBIDO LOS DESCARGOS CORRESPONDIENTES, EL H.T.P. RESUELVE APLICAR LAS SIGUIENTES SANCIONES:AGONIL PONCE JOAQUIN (36731150), AT. ARGENTINO, DOS (2) FECHAS, ART. 201/B/1CLUB ARGENTINO DE FIRMAT: MULTA ECONOMICA DE VALOR REAL ENTRADAS CINCUENTA (50) POR DOS (2) FECHAS, TOTAL (100) ENTRADAS –ART. 80/B-CLUB SPORTING CS DE BIGAND: MULTA ECONOMICA DE VALOR REAL ENTRADAS TREINTA (30) POR DOS (2) FECHAS, TOTAL SESENTA (60) ENTRADAS –ART. 83/B-ANEXO II:PARTIDO DE CUARTA DIVISION: BERNARDINO RIVADAVIA vs AT. ARGENTINO(FECHA DE JUEGO: 15/09/2018 – ARBITRO: JUAN IGNACIO COLOMBO)SE CORRE VISTA DEL INFORME ARBITRAL AL JUGADOR MAIDANA AGUSTIN (44995976), DEL CLUB ARGENTINO DE FIRMAT, PARA QUE TOME CONOCIMIENTO DEL MISMO Y FORMULE EL DESCARGO CORRESPONDIENTE.--------------------------------------------------------------------------------------ANEXO III:PARTIDO DE CUARTA DIVISION: ATLETICO PAZ vs LOS ANDES(FECHA DE JUEGO: 08/09/2018 – ARBITRO: JUAN CRUZ MOLINA)SOBRE EL INFORME ARBITRAL DEL PARTIDO DE REFERENCIA, EL H.T.P. RESUELVE: SANCIONAR AL CLUB ATLETICO PAZ CON LA PENA DE MULTA ECONOMICA DE VALOR REAL ENTRADAS TREINTA (30) POR DOS (2) FECHAS, TOTAL SESENTA (60) ENTRADAS –ART. 83/B--------------------------------------------------------------------------------------REUNION DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA EL DIA 17/09/2018MIEMBROS PRESENTES:PRESIDENTE: GIUSTOZZI DARIO OSCARSECRETARIO: LUCIANI SERGIOVOCAL: LUCIANI RUBENVOCAL: GENTILE NELSON DANIEL