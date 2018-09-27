LDDS 2018, divisiones inferiores, se jugaron los partidos de las jornadas pendientes

LDDS 2018 - DIVISIONES INFERIORES
FASE REGULAR - SEGUNDA RONDA
FASE REGULAR - SEGUNDA RONDA
SE JUGARON LOS PARTIDOS DE LAS JORNADAS PENDIENTES, CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
EN BOMBAL, 4° FECHA:
5° DIVISION: SP. BOMBAL 1-1 B. RIVADAVIA
4° DIVISION: SP. BOMBAL 3-1 B. RIVADAVIA
3° DIVISION: SP. BOMBAL 1-1 B. RIVADAVIA
5° DIVISION: SP. BOMBAL 1-1 B. RIVADAVIA
4° DIVISION: SP. BOMBAL 3-1 B. RIVADAVIA
3° DIVISION: SP. BOMBAL 1-1 B. RIVADAVIA
EN CARRERAS, 9° FECHA:
4° DIVISION: CARRERAS AC 3-1 OLIMPIA
3° DIVISION: CARRERAS AC 0-1 OLIMPIA
4° DIVISION: CARRERAS AC 3-1 OLIMPIA
3° DIVISION: CARRERAS AC 0-1 OLIMPIA
Fuente: Leandro Stampella