LDDS 2018 - SEGUNDO TORNEO CATEGORIA "B"
PRIMERA DIVISION - INSTANCIAS FINALES
CUARTOS DE FINAL - PARTIDOS UNICOS:
NUEVO ALBERDI (3°) vs URANGA FBC (6°)
ESTRELLA DEL SUR (4°) vs BOMBAL JUNIORS (5°)
NUEVO ALBERDI (3°) vs URANGA FBC (6°)
ESTRELLA DEL SUR (4°) vs BOMBAL JUNIORS (5°)
CLASIFICADOS A SEMIFINALES:
C.A. PABLO ZAMPA DE ARMINDA (1°)
CLUB CORONEL DOMINGUEZ (2°)
C.A. PABLO ZAMPA DE ARMINDA (1°)
CLUB CORONEL DOMINGUEZ (2°)
SEGUNDA DIVISION - INSTANCIAS FINALES
CUARTOS DE FINAL - PARTIDOS UNICOS:
C. CNEL DOMINGUEZ (3°) vs NUEVO ALBERDI (6°)
URANGA FBC (4°) vs ESTRELLA DEL SUR (5°)
C. CNEL DOMINGUEZ (3°) vs NUEVO ALBERDI (6°)
URANGA FBC (4°) vs ESTRELLA DEL SUR (5°)
CLASIFICADOS A SEMIFINALES:
C.A. PABLO ZAMPA DE ARMINDA (1°)
C.A. ROSARIO A PUERTO BELGRANO (2°)
C.A. PABLO ZAMPA DE ARMINDA (1°)
C.A. ROSARIO A PUERTO BELGRANO (2°)
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