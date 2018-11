Adiós al asado de ternera

Fuente: rosario3.com

Desde el 1º de enero dejarán de vender esta categoría de carne que será reemplazada por la vaquillona o el novillito liviano, por decisión de la secretaría de AgroindustriaLa carne de ternera es una de las especialidades más preciadas de la parrilla argentina.1/1El asado de ternera es una de las exquisiteces de la parrilla argentina, pero una medida nacional apunta a la eliminación de esa categoría durante la faena. La decisión de la secretaría de Agroindustria tendrá un correlato en la cadena comercial y esa categoría dejará de existir en el mostrador, a partir del 1º de enero próximo.La causa de la desaparición de la ternera es un cambio en la forma de tipificar la hacienda, que es como se conoce en la jerga del sector al ganado que se vende en los remates con destino al consumo humano.La carne de ternera suele ser más cara respecto de la de novillito o novillo porque es más tierna. Los supermercados acostumbran presentarla en envases de otro color y en lugares distintos de la góndola a fin de acentuar las diferencias, pero desde enero de 2019 esta situación cambiará. Ya no será posible faenar terneras dado que esa categoría desaparecerá.La secretaría de Agroindustria resolvió modificar los elementos que toma en cuenta a la hora de clasificar a la hacienda. Ello incluyó la desaparición de la categoría ternera, la que será reemplazada por la vaquillona. En el caso del ternero, por el novillito liviano.El peso de faena (res con hueso) de un ternero es de unos 230 kilos. La vaquillonas y novillitos livianos pueden llegar hasta 390 kilos.Según la secretaría de Agroindustria y los especialistas, este cambio en el peso no traerá aparejada una pérdida de calidad ya que ésta no está vinculada con la edad del ejemplar.El sistema de clasificación de vacunos vigente fue establecido en 1973 por la Junta Nacional de Carnes. Sólo tiene en cuenta el peso, sexo y conformación de los animales.