Bono de fin de año: quiénes lo pagan, quiénes no y el rechazo de los gremios

Marcelo Barros, secretario general de Smata Rosario indicó: “Nuestro gremio está totalmente en contra de este bono que pagarán en dos veces y aparte no se sabe que empresas podrán pagarlo”, mientras que Sergio Rivolta, secretario adjunto de la Asociación Bancaria Rosario expresó: “Después de un paro nacional contundente como el del 25 de septiembre, y de una medida de fuerza de 36 horas con movilización, firmar un bono de cinco mil pesos y a ver quién lo paga y quién no, está muy lejos de las expectativas de los trabajadores”, apuntó el dirigente.



En tanto, titular de la Unión Obrera Metalúrgica de Rosario (UOM), Antonio Donello, refrendó la posición de sus pares: “Más que un bono, nosotros queremos llegar a un 43 por ciento de aumento en nuestros salarios porque si no es así, quedamos debajo de la inflación y perdemos poder adquisitivo. Si no tenemos resultado positivo con eso, vamos a impulsar un cese de actividadpara marchar en reclamo del aumento salarial.

















