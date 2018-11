El dólar pegó otro salto y quedó a un paso de volver a los $40

Fuente: ecos365.com.ar

La divisa estadounidense registra la quinta suba en fila y toca el máximo en dos meses. ¿Qué opinan los principales jugadores del sector en Rosario?El dólar arrancó la semana con un nuevo salto de casi un 1,50 peso hasta ubicarse en los 39,94 pesos y alcanzó un nuevo máximo en casi dos meses. De esta manera, acumula la quinta suba consecutiva y se abre el interrogante si la pax cambiaria llegó a su fin. En Rosario los principales jugadores del sector creen que existen varios argumentos.En una recorrida por Ecos365 por la city rosarina constató que los pequeños ahorristas se volcaron en mayor número respecto de las dos últimas semanas a desprenderse de billetes verdes frente al incremento registrado y "las necesidades de fin de año", apuntaron desde el sector.En este sentido, desde Rosental, Daminato, Carey y Transatlántica consideraron varios motivos que explicarían el raid alcista del dólar, como es el desarme de la bicicleta financiera (carry trade, en inglés), la proximidad del fin de mes que comienza a impactar, la demanda por vencimientos de importaciones e empresas grandes, la "sopresiva" precio de venta del Banco Nación de 39,90 pesos y la depreciación de las monedas frente al dólar.Mario Piegaia, director de Daminato, consideró que "pueden ser varias las causas", consideró que mercado minorista "está equilibrado" y la gente "vendiendo dólares" para cubrir sus necesidades de consumo de cara a las fiestas.Para Ariel Corbella, responsable de la mesa de dinero de Transatlántica Compañía Financiera, "desde el jueves de la semana pasada, y después de un fuerte proceso de baja que llevó el dólar a verlo en 35,5 pesos, empezamos a ver un cambio de tendencia alcista que se aceleró entre el viernes y el lunes"."El volumen no es mucho pero claramente tenemos que estar atentos porque la apreciación del dólar fue fuerte", apuntó Corbela, quien agregó que "la baja que viene haciendo el Banco Central de la Leliq también ayudaron a que el dólar vaya para arriba".Ricardo Ambros, de Rosental, señaló que "la suba es importante pero no es sólo de Argentina" sino también del real. La depreciación del peso que permite al país "no perder competitividad", valoró.El dólar acompañó la apreciación de la cotización en la región, sobre todo en Brasil, donde la divisa estadounidense subió un 2,5%. En México, el dólar aumentó 1,01% y en Chile 0,2%.En tanto, Juan Carlos Carrizo, de Carey, consideró que el alza del dólar se sustenta también por los pesos que quedaron fuera de la licitación de las Lebacs y que "hay algunos fondos de inversión que están haciendo el desarme de carry trade".El Banco Central efectuó este lunes una subasta Letras de Liquidez a 8 días de plazo y volvió a convalidar una baja en la tasa cuyo promedio de corte se ubicó en 61,237% (del 61,405% del viernes). El monto adjudicado fue de $ 134.579 millones.Por su parte, en el mercado de futuros del Rofex se operaron 1.511 millones de dólares, de los cuales más del 77% se pactó entre noviembre y diciembre, con precios finales a 39,50 y $ 40,92 pesos, respectivamente; y tasas del 60,09% y 49,94% TNA.