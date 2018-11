Evacuados en Santa Fe por el temporal de lluvia y viento: San Justo y Coronda, las localidades más afectadas

Fuente: rosario3.com

Evacuados en Santa Fe por el temporal de lluvia y viento: San Justo y Coronda, las localidades más afectadasEl temporal de lluvia y viento que se desató en la provincia el domingo pasado, obligó a relocalizar a 200 personas. Desde el ministerio de Desarrollo Social aseguraron que el monitoreo es permanente y que se trabaja en coordinación con los municipios y comunas.Las calles de Maciel parecen pequeños ríos.1/3En toda la provincia hay unos 200 evacuados.2/3El temporal que afecta a la región se desató el domingo pasado.3/3El domingo a la madrugada se desató un temporal en Santa Fe que afectó a la provincia de norte a sur, principalmente sobre la franja este. Desde entonces, llueve casi sin interrupción. En Rosario, el temporal provocó serios daños: árboles caídos y calles anegadas. Pero en otras localidades de la provincia el panorama era más grave, sobre todo en Reconquista, San Justo, Coronda, Barrancas y Maciel donde se contaron evacuados. En el norte provincial se registró incluso un tornado . Con todo, el ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, aclaró que el número de personas relocalizadas no es alto.En contacto con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2, Álvarez dijo que en algunos lugares el acumulado de lluvia alcanzó los 300 milímetros y que hay unas 200 personas evacuadas en toda la provincia: 130 en Coronda y 70 en San Justo, donde además se contaron mil personas afectadas por las lluvias aunque sin necesidad de ser relocalizadas.“Hay algunos autoevacuados en localidades más chicas, pero no hay gran cantidad de evacuados”, sostuvo el funcionario que aseguró que el monitoreo es permanente y que la situación está bajo control.En tal sentido, destacó el caso de Reconquista que hasta este lunes al mediodía no se había visto afectada por el temporal pero que a partir de entonces comenzó a llover sin parar y se generaron algunos inconvenientes.