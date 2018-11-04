LDDS 2018, Primera División Lobos y Canarios definen el segundo finalista del año

LIGA DEPORTIVA DEL SUR
SEMIFINALES- CLAUSURA- REVANCHA
SEMIFINALES- CLAUSURA- REVANCHA
LOBOS Y CANARIOS DEFINEN EL SEGUNDO FINALISTA DEL AÑO
ATLÈTICO ACEBAL CORTO LA RACHA SIN VICTORIAS Y SE TRAJO UN TRIUNFAZO DE FIRMAT.
BOMBAL DIÒ VUELTA LA SERIE. HERTZ Y LOS MALDITOS PENALES COMO EN EL APERTURA
ATLÈTICO ACEBAL CORTO LA RACHA SIN VICTORIAS Y SE TRAJO UN TRIUNFAZO DE FIRMAT.
BOMBAL DIÒ VUELTA LA SERIE. HERTZ Y LOS MALDITOS PENALES COMO EN EL APERTURA
EN FIRMAT
FIRMAT FC (0)
ATLÈTICO ACEBAL (2) TOMÀS SALDARI Y JUAN IGNACIO ALVAREZ
Arbitro: CARLOS NUNIA ( CORRECTO). EXCELENTE COMPORTAMIENTO DE LOS JUGADORES. UNA SOLA AMARILLA. Y DEL PÙBLICO
GLOBAL: ATL. ACEBAL (2) - FIRMAT FC (2)
FIRMAT FC (0)
ATLÈTICO ACEBAL (2) TOMÀS SALDARI Y JUAN IGNACIO ALVAREZ
Arbitro: CARLOS NUNIA ( CORRECTO). EXCELENTE COMPORTAMIENTO DE LOS JUGADORES. UNA SOLA AMARILLA. Y DEL PÙBLICO
GLOBAL: ATL. ACEBAL (2) - FIRMAT FC (2)
EN BOMBAL
SPORTIVO BOMBAL (2) BONIFAZZI- QUIROGA-p-
EDUARDO HERTZ (2)
Incidencias: IWANOSKI (SPB) LE CONTUVO UN PENAL A F CIANI (E.H)
GLOBAL: E. HERTZ (2)- SPVO BOMBAL (2) (VENTAJA DEPORTIVA)
SPORTIVO BOMBAL (2) BONIFAZZI- QUIROGA-p-
EDUARDO HERTZ (2)
Incidencias: IWANOSKI (SPB) LE CONTUVO UN PENAL A F CIANI (E.H)
GLOBAL: E. HERTZ (2)- SPVO BOMBAL (2) (VENTAJA DEPORTIVA)
Fuente: Aire Libre Acebal