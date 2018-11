Lo mordió una yarará en la isla: la importancia de actuar rápido en estos casos

Fuente: rosario3.com

Este sábado un hombre fue herido por una serpiente venenosa e inmediatamente lo tuvieron que llevar al hospital Provincial, el único que tiene la cura. La doctora Silvia Martínez del área de Toxicología aseguró que la rapidez en la que actuaron fue claveA la izquierda, la pierna mordida. A la derecha, una yarará.1/1Este sábado Dante había cruzado a la isla del otro lado del río Paraná con unos amigos. Estaba soleado y hacía calor. Iban a preparar un asado pero una yarará lo mordió cuando buscaba ramitas para el fuego. Inmediatamente lo tuvieron que llevar al hospital Provincial, el único que tiene el antídoto. La doctora Silvia Martínez del área de Toxicología aseguró que la rapidez en la que actuaron fue clave ya que si el suero no se aplica dentro de las seis horas de la mordedura, puede resultar fatal.En contacto con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2, Martínez confirmó que Dante ingresó al Centenario este sábado con una herida de yarará en una pierna. Primero lo atendieron en el Eva Perón de Granadero Baigorria porque era el que estaba más cerca, pero el antídoto para la mordedura de yarará solo lo tiene el centro de salud de Alem y 9 de julio.Martínez destacó la rápida reacción del grupo de amigos que tras lo ocurrido, cruzaron de nuevo a Rosario.El caso se conoció a partir de un audio de WhatsApp que se viralizó en las últimas horas. Quien habla es el hermano de Dante que cuenta qué pasó y recomienda no perder tiempo a la hora de buscar ayuda médica.“Lo principal es la prevención”, dijo Martínez que aclaró que el antídoto debe ser manipulado por profesionales, sobre todo porque el paciente puede ser alérgico no ya al veneno de la yarará sino al propio suero.Además, señaló que no es necesario que el profesional vea a la víbora para saber el tipo de veneno ya que eso se determina con una análisis simple.