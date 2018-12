Pese a que hubo más homicidios, Lifschitz dice que bajó la inseguridad

Fuente: rosario3.com

El gobernador Miguel Lifschitz y el ministro Maximiliano Pullaro hicieron un balance del año. Si bien anticiparon que este 2018 cerrará con más asesinatos que en 2017, destacaron una mejora general, con menos robos y la desarticulación de bandas importantes. Reclaman la Ley de Narcomenudeo.Lifschitz destacó una "índices muy positivos” sobre baja de robos y entraderas.(Twitter @maxipullaro)1/1Este miércoles el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro dieron una conferencia de prensa sobre los operativos de seguridad de la Nochebuena e hicieron un balance del año junto con los jefes policiales. Si bien anticiparon que este 2018 cerrará con más homicidios que en 2017, destacaron una mejora general, con menos robos y la desarticulación de bandas criminales importantes, como Los Monos. Reclamó que se sancione la Ley de Narcomenudeo.“Terminaremos el año con 30 homicidios más que el año pasado”, anunció el gobernador quien recordó que la tasa de homicidios del año pasado “fue muy, muy baja” respecto, fundamentalmente, de 2016.Para el mandatario, el descenso de este tipo de crímenes desde 2017 tiene que ver con el encarcelamiento y juicio a los cabecillas del clan Cantero. “Hay una relación directa”, sostuvo.“En relación al resto de los delitos que tienen que ver con la inseguridad, robos, robos calificados, entraderas, los índices son muy positivos”, agregó y resaltó: “Venimos en franco descenso en 2015, por debajo de la media nacional, con una tendencia muy positiva e incluso mejor que otras provincias, como por ejemplo Córdoba”.En tal sentido, para profundizar la mejora, para Lifschitz es necesario sancionar la Ley de Narcomenudeo. Llamó la atención que “el 80 por ciento de los homicidios tienen que ver directa o indirectamente con el negocio de las drogas”.Por último, lanzó una dura crítica a algunos políticos que intentan sacar un rédito de la violencia y la inseguridad. “Debo destacar la madurez en general de la dirigencia política que manejo estos temas con prudencia y cautela, claro que hay quienes tratan de usufructuar políticamente, pero no es así en la mayoría de los dirigentes”, observó.Casi en paralelo a esta rueda de prensa, desde el hotel Rivera, los diputados provinciales Carlos Del Frade y Héctor Cavallero dieron otra conferencia junto a la ex legisladora y ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa, quien reclamó una explicación política sobre la violencia narco.