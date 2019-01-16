Fixture de LDDS 2019 y formato del campeonato

LDDS 2019 - DIVISIONES MAYORES - FIXTURE
EL FORMATO DE CAMPEONATO SERA DE TODOS CONTRA TODOS, EN DOS RUEDAS, CLASIFICANDO LOS CUATRO (4) PRIMERO DE CADA RONDA, CON UN PLAYOFF AL TERMINO DE LA FASE REGULAR
EL FORMATO DE CAMPEONATO SERA DE TODOS CONTRA TODOS, EN DOS RUEDAS, CLASIFICANDO LOS CUATRO (4) PRIMERO DE CADA RONDA, CON UN PLAYOFF AL TERMINO DE LA FASE REGULAR
|FIXTURE TORNEO - LIGA DEPORTIVA DEL SUR
|DIVISIONES MAYORES - TEMPORADA 2019
|1ra FECHA
|17-feb.
|Libre: SPORTIVO BOMBAL
|FIRMAT FBC
|SAN MARTIN
|BLANCO Y NEGRO
|SPORTING CS
|CS 2 DE JUNIO DE ARMINDA
|B. RIVADAVIA
|OLIMPIA
|EDUARDO HERTZ
|INDEPENDIENTE FC
|LOS ANDES
|ATLETICO PAZ
|AT. ARGENTINO
|CARRERAS AC
|ATL. ACEBAL
|2da FECHA
|Libre: CARRERAS AC
|ATL. ACEBAL
|ATLETICO PAZ
|AT. ARGENTINO
|INDEPENDIENTE FC
|LOS ANDES
|OLIMPIA
|EDUARDO HERTZ
|CS 2 DE JUNIO DE ARMINDA
|B. RIVADAVIA
|BLANCO Y NEGRO
|SPORTING CS
|FIRMAT FBC
|SAN MARTIN
|SPORTIVO BOMBAL
|3ra FECHA
|Libre: SAN MARTIN
|SPORTIVO BOMBAL
|SPORTING CS
|FIRMAT FBC
|B. RIVADAVIA
|BLANCO Y NEGRO
|EDUARDO HERTZ
|CS 2 DE JUNIO DE ARMINDA
|LOS ANDES
|OLIMPIA
|AT. ARGENTINO
|INDEPENDIENTE FC
|ATL. ACEBAL
|ATLETICO PAZ
|CARRERAS AC
|4ta FECHA
|Libre: ATLETICO PAZ
|CARRERAS AC
|INDEPENDIENTE FC
|ATL. ACEBAL
|OLIMPIA
|AT. ARGENTINO
|CS 2 DE JUNIO DE ARMINDA
|LOS ANDES
|BLANCO Y NEGRO
|EDUARDO HERTZ
|FIRMAT FBC
|B. RIVADAVIA
|SPORTIVO BOMBAL
|SPORTING CS
|SAN MARTIN
|5ta FECHA
|Libre: SPORTING CS
|SAN MARTIN
|B. RIVADAVIA
|SPORTIVO BOMBAL
|EDUARDO HERTZ
|FIRMAT FBC
|LOS ANDES
|BLANCO Y NEGRO
|AT. ARGENTINO
|CS 2 DE JUNIO DE ARMINDA
|ATL. ACEBAL
|OLIMPIA
|CARRERAS AC
|INDEPENDIENTE FC
|ATLETICO PAZ
|6ta FECHA
|Libre: INDEPENDIENTE FC
|ATLETICO PAZ
|OLIMPIA
|CARRERAS AC
|CS 2 DE JUNIO DE ARMINDA
|ATL. ACEBAL
|BLANCO Y NEGRO
|AT. ARGENTINO
|FIRMAT FBC
|LOS ANDES
|SPORTIVO BOMBAL
|EDUARDO HERTZ
|SAN MARTIN
|B. RIVADAVIA
|SPORTING CS
|7ma FECHA
|Libre: B. RIVADAVIA
|SPORTING CS
|EDUARDO HERTZ
|SAN MARTIN
|LOS ANDES
|SPORTIVO BOMBAL
|AT. ARGENTINO
|FIRMAT FBC
|ATL. ACEBAL
|BLANCO Y NEGRO
|CARRERAS AC
|CS 2 DE JUNIO DE ARMINDA
|ATLETICO PAZ
|OLIMPIA
|INDEPENDIENTE FC
|8va FECHA
|Libre: OLIMPIA
|INDEPENDIENTE FC
|CS 2 DE JUNIO DE ARMINDA
|ATLETICO PAZ
|BLANCO Y NEGRO
|CARRERAS AC
|FIRMAT FBC
|ATL. ACEBAL
|SPORTIVO BOMBAL
|AT. ARGENTINO
|SAN MARTIN
|LOS ANDES
|SPORTING CS
|EDUARDO HERTZ
|B. RIVADAVIA
|9na FECHA
|Libre: EDUARDO HERTZ
|B. RIVADAVIA
|LOS ANDES
|SPORTING CS
|AT. ARGENTINO
|SAN MARTIN
|ATL. ACEBAL
|SPORTIVO BOMBAL
|CARRERAS AC
|FIRMAT FBC
|ATLETICO PAZ
|BLANCO Y NEGRO
|INDEPENDIENTE FC
|CS 2 DE JUNIO DE ARMINDA
|OLIMPIA
|10ma FECHA
|Libre: CS 2 DE JUNIO DE ARMINDA
|OLIMPIA
|BLANCO Y NEGRO
|INDEPENDIENTE FC
|FIRMAT FBC
|ATLETICO PAZ
|SPORTIVO BOMBAL
|CARRERAS AC
|SAN MARTIN
|ATL. ACEBAL
|SPORTING CS
|AT. ARGENTINO
|B. RIVADAVIA
|LOS ANDES
|EDUARDO HERTZ
|11ra FECHA
|Libre: LOS ANDES
|EDUARDO HERTZ
|AT. ARGENTINO
|B. RIVADAVIA
|ATL. ACEBAL
|SPORTING CS
|CARRERAS AC
|SAN MARTIN
|ATLETICO PAZ
|SPORTIVO BOMBAL
|INDEPENDIENTE FC
|FIRMAT FBC
|OLIMPIA
|BLANCO Y NEGRO
|CS 2 DE JUNIO DE ARMINDA
|12da FECHA
|Libre: BLANCO Y NEGRO
|CS 2 DE JUNIO DE ARMINDA
|FIRMAT FBC
|OLIMPIA
|SPORTIVO BOMBAL
|INDEPENDIENTE FC
|SAN MARTIN
|ATLETICO PAZ
|SPORTING CS
|CARRERAS AC
|B. RIVADAVIA
|ATL. ACEBAL
|EDUARDO HERTZ
|AT. ARGENTINO
|LOS ANDES
|13ra FECHA
|Libre: AT. ARGENTINO
|LOS ANDES
|ATL. ACEBAL
|EDUARDO HERTZ
|CARRERAS AC
|B. RIVADAVIA
|ATLETICO PAZ
|SPORTING CS
|INDEPENDIENTE FC
|SAN MARTIN
|OLIMPIA
|SPORTIVO BOMBAL
|CS 2 DE JUNIO DE ARMINDA
|FIRMAT FBC
|BLANCO Y NEGRO
|14ta FECHA
|Libre: FIRMAT FBC
|BLANCO Y NEGRO
|SPORTIVO BOMBAL
|CS 2 DE JUNIO DE ARMINDA
|SAN MARTIN
|OLIMPIA
|SPORTING CS
|INDEPENDIENTE FC
|B. RIVADAVIA
|ATLETICO PAZ
|EDUARDO HERTZ
|CARRERAS AC
|LOS ANDES
|ATL. ACEBAL
|AT. ARGENTINO
|15ta FECHA
|Libre: ATL. ACEBAL
|AT. ARGENTINO
|CARRERAS AC
|LOS ANDES
|ATLETICO PAZ
|EDUARDO HERTZ
|INDEPENDIENTE FC
|B. RIVADAVIA
|OLIMPIA
|SPORTING CS
|CS 2 DE JUNIO DE ARMINDA
|SAN MARTIN
|BLANCO Y NEGRO
|SPORTIVO BOMBAL
|FIRMAT FBC
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