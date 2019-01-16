Fixture de LDDS 2019 y formato del campeonato

enero 16, 2019
LDDS 2019 - DIVISIONES MAYORES - FIXTURE 
EL FORMATO DE CAMPEONATO SERA DE TODOS CONTRA TODOS, EN DOS RUEDAS, CLASIFICANDO LOS CUATRO (4) PRIMERO DE CADA RONDA, CON UN PLAYOFF AL TERMINO DE LA FASE REGULAR

FIXTURE TORNEO - LIGA DEPORTIVA DEL SUR
DIVISIONES MAYORES - TEMPORADA 2019
1ra FECHA17-feb.
Libre: SPORTIVO BOMBAL
FIRMAT FBCSAN MARTIN
BLANCO Y NEGROSPORTING CS
CS 2 DE JUNIO DE ARMINDAB. RIVADAVIA
OLIMPIAEDUARDO HERTZ
INDEPENDIENTE FCLOS ANDES
ATLETICO PAZAT. ARGENTINO
CARRERAS ACATL. ACEBAL
2da FECHA
Libre: CARRERAS AC
ATL. ACEBALATLETICO PAZ
AT. ARGENTINOINDEPENDIENTE FC
LOS ANDESOLIMPIA
EDUARDO HERTZCS 2 DE JUNIO DE ARMINDA
B. RIVADAVIABLANCO Y NEGRO
SPORTING CSFIRMAT FBC
SAN MARTINSPORTIVO BOMBAL
3ra FECHA
Libre: SAN MARTIN
SPORTIVO BOMBALSPORTING CS
FIRMAT FBCB. RIVADAVIA
BLANCO Y NEGROEDUARDO HERTZ
CS 2 DE JUNIO DE ARMINDALOS ANDES
OLIMPIAAT. ARGENTINO
INDEPENDIENTE FCATL. ACEBAL
ATLETICO PAZCARRERAS AC
4ta FECHA
Libre: ATLETICO PAZ
CARRERAS ACINDEPENDIENTE FC
ATL. ACEBALOLIMPIA
AT. ARGENTINOCS 2 DE JUNIO DE ARMINDA
LOS ANDESBLANCO Y NEGRO
EDUARDO HERTZFIRMAT FBC
B. RIVADAVIASPORTIVO BOMBAL
SPORTING CSSAN MARTIN
5ta FECHA
Libre: SPORTING CS
SAN MARTINB. RIVADAVIA
SPORTIVO BOMBALEDUARDO HERTZ
FIRMAT FBCLOS ANDES
BLANCO Y NEGROAT. ARGENTINO
CS 2 DE JUNIO DE ARMINDAATL. ACEBAL
OLIMPIACARRERAS AC
INDEPENDIENTE FCATLETICO PAZ
6ta FECHA
Libre: INDEPENDIENTE FC
ATLETICO PAZOLIMPIA
CARRERAS ACCS 2 DE JUNIO DE ARMINDA
ATL. ACEBALBLANCO Y NEGRO
AT. ARGENTINOFIRMAT FBC
LOS ANDESSPORTIVO BOMBAL
EDUARDO HERTZSAN MARTIN
B. RIVADAVIASPORTING CS
7ma FECHA
Libre: B. RIVADAVIA
SPORTING CSEDUARDO HERTZ
SAN MARTINLOS ANDES
SPORTIVO BOMBALAT. ARGENTINO
FIRMAT FBCATL. ACEBAL
BLANCO Y NEGROCARRERAS AC
CS 2 DE JUNIO DE ARMINDAATLETICO PAZ
OLIMPIAINDEPENDIENTE FC
8va FECHA
Libre: OLIMPIA
INDEPENDIENTE FCCS 2 DE JUNIO DE ARMINDA
ATLETICO PAZBLANCO Y NEGRO
CARRERAS ACFIRMAT FBC
ATL. ACEBALSPORTIVO BOMBAL
AT. ARGENTINOSAN MARTIN
LOS ANDESSPORTING CS
EDUARDO HERTZB. RIVADAVIA
9na FECHA
Libre: EDUARDO HERTZ
B. RIVADAVIALOS ANDES
SPORTING CSAT. ARGENTINO
SAN MARTINATL. ACEBAL
SPORTIVO BOMBALCARRERAS AC
FIRMAT FBCATLETICO PAZ
BLANCO Y NEGROINDEPENDIENTE FC
CS 2 DE JUNIO DE ARMINDAOLIMPIA
10ma FECHA
Libre: CS 2 DE JUNIO DE ARMINDA
OLIMPIABLANCO Y NEGRO
INDEPENDIENTE FCFIRMAT FBC
ATLETICO PAZSPORTIVO BOMBAL
CARRERAS ACSAN MARTIN
ATL. ACEBALSPORTING CS
AT. ARGENTINOB. RIVADAVIA
LOS ANDESEDUARDO HERTZ
11ra FECHA
Libre: LOS ANDES
EDUARDO HERTZAT. ARGENTINO
B. RIVADAVIAATL. ACEBAL
SPORTING CSCARRERAS AC
SAN MARTINATLETICO PAZ
SPORTIVO BOMBALINDEPENDIENTE FC
FIRMAT FBCOLIMPIA
BLANCO Y NEGROCS 2 DE JUNIO DE ARMINDA
12da FECHA
Libre: BLANCO Y NEGRO
CS 2 DE JUNIO DE ARMINDAFIRMAT FBC
OLIMPIASPORTIVO BOMBAL
INDEPENDIENTE FCSAN MARTIN
ATLETICO PAZSPORTING CS
CARRERAS ACB. RIVADAVIA
ATL. ACEBALEDUARDO HERTZ
AT. ARGENTINOLOS ANDES
13ra FECHA
Libre: AT. ARGENTINO
LOS ANDESATL. ACEBAL
EDUARDO HERTZCARRERAS AC
B. RIVADAVIAATLETICO PAZ
SPORTING CSINDEPENDIENTE FC
SAN MARTINOLIMPIA
SPORTIVO BOMBALCS 2 DE JUNIO DE ARMINDA
FIRMAT FBCBLANCO Y NEGRO
14ta FECHA
Libre: FIRMAT FBC
BLANCO Y NEGROSPORTIVO BOMBAL
CS 2 DE JUNIO DE ARMINDASAN MARTIN
OLIMPIASPORTING CS
INDEPENDIENTE FCB. RIVADAVIA
ATLETICO PAZEDUARDO HERTZ
CARRERAS ACLOS ANDES
ATL. ACEBALAT. ARGENTINO
15ta FECHA
Libre: ATL. ACEBAL
AT. ARGENTINOCARRERAS AC
LOS ANDESATLETICO PAZ
EDUARDO HERTZINDEPENDIENTE FC
B. RIVADAVIAOLIMPIA
SPORTING CSCS 2 DE JUNIO DE ARMINDA
SAN MARTINBLANCO Y NEGRO
SPORTIVO BOMBALFIRMAT FBC
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