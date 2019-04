Lifschitz festejó en Santa Fe

El gobernador celebró el desempeño de Antonio Bonfatti y de los candidatos del Frente Progresista en la capital provincial. En su discurso, no hizo mención a los datos de Rosario. No nombró a su postulante Veronica Irizar ni saludó a Pablo Javkin.El gobernador Miguel Lifschitz fue este domingo a festejar a la ciudad de Santa Fe donde los números favorecían a sus candidatos de la capital provincia. No hizo mención a los datos de Rosario: ni se refirió a Verónica Irizar, la mujer que eligió como precandidata, ni tampoco saludó al rival en la interna, Pablo Javkin.“Esto es simplemente una primaria para elegir los candidatos dentro de cada partido. Mañana empieza otra campaña”, aseguró el mandatario provincial.Lifschitz aparecía este domingo a la noche como gran ganador en la categoría a diputado provincial en Santa Fe. Sin embargo, y paradójicamente, también los resultados de sus candidatos en Rosario le hicieron trasladar la celebración hasta la capital provincial.El mandatario santafesino arrancó su discurso buscando llevar tranquilidad a los candidatos por la demora en la carga y publicación de datos.“Hay ansiedad de los candidatos pero el proceso se realiza con normalidad”, manifestó.Luego, felicitó “al que claramente es el candidato mas votado en Santa Fe, Emilio Jaton” e inmediatamente después mencionó a Antonio Bonfatti por su desempeño en la categoría a gobernador.“También quiero destacar el triunfo de la lista de concejales de Santa Fe que encabeza Pato Garibal”, dijo Lifschitz este domingo poco antes de la medianoche. Hasta ahí ni una palabra sobre Rosario.“Quiero agradecer a los santafesinos que concurrieron a las urnas, a los que votaron a los candidatos del Frente Progresista y a otros candidatos. Esto es simplemente una primaria, mañana empieza otra campaña”, subrayó.“El Frente Progresista empieza a construir la campaña para un nuevo triunfo en la provincia de Santa Fe. Vamos a empezar a trabajar mañana mismo con todos los santafesinos y santafesinas por un nuevo triunfo del Frente Progresista en la provincia”, concluyó el gobernador.