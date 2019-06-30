A pesar de haber perdido, excelente desempeño de Sportivo Bombal en Copa Santa Fe

SPORTIVO BOMBAL PERDIO Y QUEDO ELIMINADO
EL CONJUNTO REPRESENTANTE DE LIGA DEPORTIVA DEL SUR PERDIO COMO LOCAL ANTE CENTRAL CORDOBA DE ROSARIO POR 1-0 Y NO PUDO AVANZAR A LAS SEMIFINALES DEL CERTAMEN PROVINCIAL
EL CHARRUA SE METIO ENTRE LOS CUATRO MEJORES DEL TORNEO Y SU RIVAL EN ESA INSTANCIA SERA BEN HUR DE RAFAELA
PESE A LA DERROTA, SPORTIVO BOMBAL REALIZO UN GRAN TORNEO, SUPERANDO 4 ETAPAS (SPORTING CS DE BIGAND, ADIUR DE ROSARIO, ARGENTINO DE ROSARIO y JORGE NEWBERY DE VENADO TUERTO) Y DEJO UNA DIGNISIMA IMAGEN EN LA TARDE DE HOY ANTE UN RIVAL SUPERIOR
COMO DATOS SALIENTES REMARCAR LA MUY BUENA ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA, EL BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS PARCIALIDADES Y EL EXCELENTE MARCO DE PUBLICO.
Fuente: Leandro Stampella
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