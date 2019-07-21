LDDS 2019 - TORNEO PROMOCIONAL "B" , LOS CRUCES

LDDS 2019 - TORNEO PROMOCIONAL "B"
2° DIVISION - DESEMPATE (EN URANGA)
ESTRELLA DEL SUR VENCIO 3-1 A PUERTO BELGRANO Y CLASIFICO A LAS INSTANCIAS FINALES
2° DIVISION - DESEMPATE (EN URANGA)
ESTRELLA DEL SUR VENCIO 3-1 A PUERTO BELGRANO Y CLASIFICO A LAS INSTANCIAS FINALES
ASI QUEDARON LOS CRUICES DE PLAY OFF:
1° DIVISION - DIRECTO A SEMIFINALES:
INDEPENDIENTE SARGENTO CABRAL (1°)
CLUB CORONEL DOMINGUEZ (2°)
CUARTOS DE FINAL (PARTIDOS DE IDA):
URANGA FBC vs ESTRELLA DEL SUR
C.A. PUERTO BELGRANO vs NUEVO ALBERDI
INDEPENDIENTE SARGENTO CABRAL (1°)
CLUB CORONEL DOMINGUEZ (2°)
CUARTOS DE FINAL (PARTIDOS DE IDA):
URANGA FBC vs ESTRELLA DEL SUR
C.A. PUERTO BELGRANO vs NUEVO ALBERDI
2° DIVISION - DIRECTO A SEMIFINALES:
NUEVO ALBERDI DE FIRMAT (1°)
URANGA FOOT BALL CLUB (2°)
CUARTOS DE FINAL (PARTIDOS DE IDA):
ESTRELLA DEL SUR vs INDEPENDIENTE SGTO CABRAL
CORONEL DOMINGUEZ vs CSD 2 DE JUNIO
NUEVO ALBERDI DE FIRMAT (1°)
URANGA FOOT BALL CLUB (2°)
CUARTOS DE FINAL (PARTIDOS DE IDA):
ESTRELLA DEL SUR vs INDEPENDIENTE SGTO CABRAL
CORONEL DOMINGUEZ vs CSD 2 DE JUNIO
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