LDDS 2019 - TORNEO PROMOCIONAL "B" - FINALES DE VUELTA
EN 1° DIVISION, INDEPENDIENTE SARGENTO CABRAL ES EL CAMPEON
EN 2° DIVISION, TERCER PARTIDO PARA DEFINIR EL TITULO
EN 1° DIVISION, INDEPENDIENTE SARGENTO CABRAL ES EL CAMPEON
EN 2° DIVISION, TERCER PARTIDO PARA DEFINIR EL TITULO
1° DIVISION: INDEPENDIENTE SGTO CABRAL LE GANO COMO LOCAL 2-1 A CLUB CORONEL DOMINGUEZ
2° DIVISION: URANGA FBC VENCIO COMO VISITANTE A NUEVO ALBERDI DE FIRMAT 3-1 Y DEBERAN JUGAR UN TERCER PARTIDO EN CANCHA NEUTRAL
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